Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ontology Gas untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ONG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ontology Gas % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1103 $0.1103 $0.1103 +2.41% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ontology Gas untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1103 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.115815 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONG pada tahun 2027 adalah $ 0.121605 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONG pada tahun 2028 adalah $ 0.127686 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONG pada tahun 2029 adalah $ 0.134070 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONG pada tahun 2030 adalah $ 0.140773 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.229305. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ontology Gas berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.373514. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1103 0.00%

2026 $ 0.115815 5.00%

2027 $ 0.121605 10.25%

2028 $ 0.127686 15.76%

2029 $ 0.134070 21.55%

2030 $ 0.140773 27.63%

2031 $ 0.147812 34.01%

2032 $ 0.155203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.162963 47.75%

2034 $ 0.171111 55.13%

2035 $ 0.179667 62.89%

2036 $ 0.188650 71.03%

2037 $ 0.198082 79.59%

2038 $ 0.207987 88.56%

2039 $ 0.218386 97.99%

2040 $ 0.229305 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Ontology Gas Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1103 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.110315 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.110405 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.110753 0.41% Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ONG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1103 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ONG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.110315 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ONG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.110405 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ontology Gas (ONG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ONG adalah $0.110753 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ontology Gas Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1103$ 0.1103 $ 0.1103 Perubahan Harga (24 Jam) +2.41% Kap. Pasar $ 47.67M$ 47.67M $ 47.67M Suplai Peredaran 431.04M 431.04M 431.04M Volume (24 Jam) $ 284.92K$ 284.92K $ 284.92K Volume (24 Jam) -- Harga ONG terbaru adalah $ 0.1103. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.41%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 284.92K. Selanjutnya, suplai beredar ONG adalah 431.04M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 47.67M. Lihat Harga ONG Live

Harga Lampau Ontology Gas Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ontology Gas, harga Ontology Gas saat ini adalah 0.1106USD. Suplai Ontology Gas(ONG) yang beredar adalah 0.00 ONG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $47.67M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.004299 $ 0.1164 $ 0.1011

7 Hari -0.00% $ -0.000300 $ 0.1164 $ 0.0922

30 Days -0.24% $ -0.036700 $ 0.1506 $ 0.0669 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ontology Gas telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004299 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ontology Gas trading pada harga tertinggi $0.1164 dan terendah $0.0922 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ONG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ontology Gas telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.036700 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ONG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ontology Gas lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ONG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ontology Gas (ONG )? Modul Prediksi Harga Ontology Gas adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ONG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ontology Gas pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ONG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ontology Gas. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ONG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ONG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ontology Gas.

Mengapa Prediksi Harga ONG Penting?

Prediksi Harga ONG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

