Harga live Ontology Gas hari ini adalah 0.1034 USD. Lacak informasi harga aktual ONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ontology Gas hari ini adalah 0.1034 USD. Lacak informasi harga aktual ONG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONG dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Ontology Gas

Harga Ontology Gas(ONG)

Harga Live 1 ONG ke USD:

$0.1033
+4.55%1D
USD
Grafik Harga Live Ontology Gas (ONG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:56 (UTC+8)

Informasi Harga Ontology Gas (ONG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0977
Low 24 Jam
$ 0.1035
High 24 Jam

$ 0.0977
$ 0.1035
$ 4.59254
$ 0.0393381415969
+2.17%

+4.55%

-3.37%

-3.37%

Harga aktual Ontology Gas (ONG) adalah $ 0.1034. Selama 24 jam terakhir, ONG diperdagangkan antara low $ 0.0977 dan high $ 0.1035, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONG adalah $ 4.59254, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0393381415969.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONG telah berubah sebesar +2.17% selama 1 jam terakhir, +4.55% selama 24 jam, dan -3.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ontology Gas (ONG)

No.515

$ 44.40M
$ 450.79K
$ 103.40M
429.41M
1,000,000,000
1,000,000,000
42.94%

2019-08-23

$ 1.43
ONT

Kapitalisasi Pasar Ontology Gas saat ini adalah $ 44.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 450.79K. Suplai beredar ONG adalah 429.41M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.40M.

Riwayat Harga Ontology Gas (ONG) USD

Pantau perubahan harga Ontology Gas untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004496+4.55%
30 Days$ -0.0447-30.19%
60 Hari$ -0.0656-38.82%
90 Hari$ -0.08-43.63%
Perubahan Harga Ontology Gas Hari Ini

Hari ini, ONG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004496 (+4.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ontology Gas 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0447 (-30.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ontology Gas 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ONG terlihat mengalami perubahan $ -0.0656 (-38.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ontology Gas 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08 (-43.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ontology Gas (ONG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ontology Gas sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ontology Gas Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ONG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ontology Gas di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ontology Gas dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ontology Gas (USD)

Berapa nilai Ontology Gas (ONG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ontology Gas (ONG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Gas.

Cek prediksi harga Ontology Gas sekarang!

Tokenomi Ontology Gas (ONG)

Memahami tokenomi Ontology Gas (ONG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONG sekarang!

Cara membeli Ontology Gas (ONG)

Ingin mengetahui cara membeli Ontology Gas? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ontology Gas di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ONG ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ontology Gas

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ontology Gas, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ontology Gas
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ontology Gas

Berapa nilai Ontology Gas (ONG) hari ini?
Harga live ONG dalam USD adalah 0.1034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONG ke USD saat ini?
Harga ONG ke USD saat ini adalah $ 0.1034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ontology Gas?
Kapitalisasi pasar ONG adalah $ 44.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONG?
Suplai beredar ONG adalah 429.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONG?
ONG mencapai harga ATH sebesar 4.59254 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONG?
ONG mencapai harga ATL 0.0393381415969 USD.
Berapa volume perdagangan ONG?
Volume perdagangan 24 jam live ONG adalah $ 450.79K USD.
Akankah harga ONG naik lebih tinggi tahun ini?
ONG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

