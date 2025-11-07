Apa yang dimaksud dengan Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Tokenomi Ontology Gas (ONG)

Memahami tokenomi Ontology Gas (ONG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ontology Gas Berapa nilai Ontology Gas (ONG) hari ini? Harga live ONG dalam USD adalah 0.1034 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ONG ke USD saat ini? $ 0.1034 . Cobalah Harga ONG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ontology Gas? Kapitalisasi pasar ONG adalah $ 44.40M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ONG? Suplai beredar ONG adalah 429.41M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ONG? ONG mencapai harga ATH sebesar 4.59254 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ONG? ONG mencapai harga ATL 0.0393381415969 USD . Berapa volume perdagangan ONG? Volume perdagangan 24 jam live ONG adalah $ 450.79K USD . Akankah harga ONG naik lebih tinggi tahun ini? ONG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

