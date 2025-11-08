Prediksi Harga Ontology Token (ONT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ontology Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ONT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ontology Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.09027 $0.09027 $0.09027 +3.47% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ontology Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.09027 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.094783 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONT pada tahun 2027 adalah $ 0.099522 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ONT pada tahun 2028 adalah $ 0.104498 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONT pada tahun 2029 adalah $ 0.109723 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ONT pada tahun 2030 adalah $ 0.115209 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.187664. Prediksi Harga Ontology Token (ONT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ontology Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.305686. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09027 0.00%

Statistik Harga Ontology Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.09027$ 0.09027 $ 0.09027 Perubahan Harga (24 Jam) +3.47% Kap. Pasar $ 82.94M$ 82.94M $ 82.94M Suplai Peredaran 918.86M 918.86M 918.86M Volume (24 Jam) $ 884.70K$ 884.70K $ 884.70K Volume (24 Jam) -- Harga ONT terbaru adalah $ 0.09027. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.47%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 884.70K. Selanjutnya, suplai beredar ONT adalah 918.86M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 82.94M. Lihat Harga ONT Live

Cara Membeli Ontology Token (ONT) Mencoba untuk membeli ONT? Anda sekarang dapat membeli ONT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Ontology Token dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ONT Sekarang

Harga Lampau Ontology Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ontology Token, harga Ontology Token saat ini adalah 0.09026USD. Suplai Ontology Token(ONT) yang beredar adalah 0.00 ONT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $82.94M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.005920 $ 0.09605 $ 0.0822

7 Hari 0.05% $ 0.004120 $ 0.09605 $ 0.07352

30 Days -0.28% $ -0.036339 $ 0.1268 $ 0.0487 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ontology Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005920 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ontology Token trading pada harga tertinggi $0.09605 dan terendah $0.07352 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ONT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ontology Token telah mengalami perubahan -0.28% , mencerminkan sekitar $-0.036339 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ONT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ontology Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ONT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ontology Token (ONT )? Modul Prediksi Harga Ontology Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ONT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ontology Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ONT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ontology Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ONT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ONT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ontology Token.

Mengapa Prediksi Harga ONT Penting?

Prediksi Harga ONT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ONT sekarang? Menurut prediksi Anda, ONT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ONT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Ontology Token (ONT), prakiraan harga ONT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ONT pada tahun 2026? Harga 1 Ontology Token (ONT) hari ini adalah $0.09027 . Menurut modul prediksi di atas, ONT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ONT pada tahun 2027? Ontology Token (ONT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ONT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ONT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ontology Token (ONT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ONT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ontology Token (ONT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ONT pada tahun 2030? Harga 1 Ontology Token (ONT) hari ini adalah $0.09027 . Menurut modul prediksi di atas, ONT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ONT untuk tahun 2040? Ontology Token (ONT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ONT pada tahun 2040. Daftar Sekarang