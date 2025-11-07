BursaDEX+
Harga live Ontology Token hari ini adalah 0.08151 USD. Lacak informasi harga aktual ONT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ontology Token(ONT)

$0.08151
+1.96%1D
Grafik Harga Live Ontology Token (ONT)
Informasi Harga Ontology Token (ONT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07907
Low 24 Jam
$ 0.08289
High 24 Jam

$ 0.07907
$ 0.08289
$ 11.176600456237793
$ 0.05792901746881255
+0.40%

+1.96%

+0.25%

+0.25%

Harga aktual Ontology Token (ONT) adalah $ 0.08151. Selama 24 jam terakhir, ONT diperdagangkan antara low $ 0.07907 dan high $ 0.08289, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONT adalah $ 11.176600456237793, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05792901746881255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONT telah berubah sebesar +0.40% selama 1 jam terakhir, +1.96% selama 24 jam, dan +0.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ontology Token (ONT)

No.352

$ 74.90M
$ 320.89K
$ 81.51M
918.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
91.88%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
ONT

Kapitalisasi Pasar Ontology Token saat ini adalah $ 74.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 320.89K. Suplai beredar ONT adalah 918.86M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.51M.

Riwayat Harga Ontology Token (ONT) USD

Pantau perubahan harga Ontology Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0015669+1.96%
30 Days$ -0.04019-33.03%
60 Hari$ -0.05399-39.85%
90 Hari$ -0.06119-42.89%
Perubahan Harga Ontology Token Hari Ini

Hari ini, ONT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0015669 (+1.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ontology Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04019 (-33.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ontology Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ONT terlihat mengalami perubahan $ -0.05399 (-39.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ontology Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06119 (-42.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Apa yang dimaksud dengan Ontology Token (ONT)

Ontologi adalah proyek blockchain publik baru yang berkinerja tinggi & platform kolaborasi kepercayaan terdistribusi. Ontologi menyediakan blockchain publik berkinerja tinggi yang mencakup serangkaian buku besar terdistribusi lengkap dan sistem kontrak pintar. Kerangka kerja blockchain Ontologi mendukung sistem blockchain publik dan dapat menyesuaikan blockchain publik yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Ontologi mendukung kolaborasi di antara jaringan rantai dengan berbagai kelompok protokolnya. Ontologi akan terus menyediakan modul umum pada infrastruktur dasar untuk berbagai jenis skenario terdistribusi, seperti kerangka kerja identitas digital terdistribusi, protokol pertukaran data terdistribusi, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan skenario tertentu, Ontologi akan terus mengembangkan modul umum baru.

Ontology Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ontology Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ONT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ontology Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ontology Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ontology Token (USD)

Berapa nilai Ontology Token (ONT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ontology Token (ONT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Token.

Tokenomi Ontology Token (ONT)

Memahami tokenomi Ontology Token (ONT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONT sekarang!

Cara membeli Ontology Token (ONT)

ONT ke Mata Uang Lokal

1 Ontology Token(ONT) ke VND
2,144.93565
1 Ontology Token(ONT) ke AUD
A$0.1255254
1 Ontology Token(ONT) ke GBP
0.0619476
1 Ontology Token(ONT) ke EUR
0.0700986
1 Ontology Token(ONT) ke USD
$0.08151
1 Ontology Token(ONT) ke MYR
RM0.3407118
1 Ontology Token(ONT) ke TRY
3.431571
1 Ontology Token(ONT) ke JPY
¥12.47103
1 Ontology Token(ONT) ke ARS
ARS$118.3011687
1 Ontology Token(ONT) ke RUB
6.6210573
1 Ontology Token(ONT) ke INR
7.2274917
1 Ontology Token(ONT) ke IDR
Rp1,358.4994566
1 Ontology Token(ONT) ke PHP
4.8107202
1 Ontology Token(ONT) ke EGP
￡E.3.855423
1 Ontology Token(ONT) ke BRL
R$0.4360785
1 Ontology Token(ONT) ke CAD
C$0.1149291
1 Ontology Token(ONT) ke BDT
9.9450351
1 Ontology Token(ONT) ke NGN
117.2798484
1 Ontology Token(ONT) ke COP
$312.2982291
1 Ontology Token(ONT) ke ZAR
R.1.4166438
1 Ontology Token(ONT) ke UAH
3.4283106
1 Ontology Token(ONT) ke TZS
T.Sh.200.27007
1 Ontology Token(ONT) ke VES
Bs18.50277
1 Ontology Token(ONT) ke CLP
$76.86393
1 Ontology Token(ONT) ke PKR
Rs23.0379864
1 Ontology Token(ONT) ke KZT
42.8767053
1 Ontology Token(ONT) ke THB
฿2.6417391
1 Ontology Token(ONT) ke TWD
NT$2.5259949
1 Ontology Token(ONT) ke AED
د.إ0.2991417
1 Ontology Token(ONT) ke CHF
Fr0.065208
1 Ontology Token(ONT) ke HKD
HK$0.6333327
1 Ontology Token(ONT) ke AMD
֏31.169424
1 Ontology Token(ONT) ke MAD
.د.م0.758043
1 Ontology Token(ONT) ke MXN
$1.5144558
1 Ontology Token(ONT) ke SAR
ريال0.3056625
1 Ontology Token(ONT) ke ETB
Br12.5109699
1 Ontology Token(ONT) ke KES
KSh10.5278316
1 Ontology Token(ONT) ke JOD
د.أ0.05779059
1 Ontology Token(ONT) ke PLN
0.2999568
1 Ontology Token(ONT) ke RON
лв0.358644
1 Ontology Token(ONT) ke SEK
kr0.7792356
1 Ontology Token(ONT) ke BGN
лв0.1377519
1 Ontology Token(ONT) ke HUF
Ft27.2512383
1 Ontology Token(ONT) ke CZK
1.7182308
1 Ontology Token(ONT) ke KWD
د.ك0.02494206
1 Ontology Token(ONT) ke ILS
0.2665377
1 Ontology Token(ONT) ke BOB
Bs0.562419
1 Ontology Token(ONT) ke AZN
0.138567
1 Ontology Token(ONT) ke TJS
SM0.7515222
1 Ontology Token(ONT) ke GEL
0.2208921
1 Ontology Token(ONT) ke AOA
Kz74.369724
1 Ontology Token(ONT) ke BHD
.د.ب0.03064776
1 Ontology Token(ONT) ke BMD
$0.08151
1 Ontology Token(ONT) ke DKK
kr0.5265546
1 Ontology Token(ONT) ke HNL
L2.1420828
1 Ontology Token(ONT) ke MUR
3.74946
1 Ontology Token(ONT) ke NAD
$1.4158287
1 Ontology Token(ONT) ke NOK
kr0.831402
1 Ontology Token(ONT) ke NZD
$0.1442727
1 Ontology Token(ONT) ke PAB
B/.0.08151
1 Ontology Token(ONT) ke PGK
K0.3480477
1 Ontology Token(ONT) ke QAR
ر.ق0.2966964
1 Ontology Token(ONT) ke RSD
дин.8.2765254
1 Ontology Token(ONT) ke UZS
soʻm970.3569876
1 Ontology Token(ONT) ke ALL
L6.8362437
1 Ontology Token(ONT) ke ANG
ƒ0.1459029
1 Ontology Token(ONT) ke AWG
ƒ0.146718
1 Ontology Token(ONT) ke BBD
$0.16302
1 Ontology Token(ONT) ke BAM
KM0.1377519
1 Ontology Token(ONT) ke BIF
Fr240.37299
1 Ontology Token(ONT) ke BND
$0.105963
1 Ontology Token(ONT) ke BSD
$0.08151
1 Ontology Token(ONT) ke JMD
$13.0701285
1 Ontology Token(ONT) ke KHR
327.3490506
1 Ontology Token(ONT) ke KMF
Fr34.2342
1 Ontology Token(ONT) ke LAK
1,771.9564863
1 Ontology Token(ONT) ke LKR
රු24.8499537
1 Ontology Token(ONT) ke MDL
L1.3946361
1 Ontology Token(ONT) ke MGA
Ar367.161795
1 Ontology Token(ONT) ke MOP
P0.65208
1 Ontology Token(ONT) ke MVR
1.255254
1 Ontology Token(ONT) ke MWK
MK141.264981
1 Ontology Token(ONT) ke MZN
MT5.2125645
1 Ontology Token(ONT) ke NPR
रु11.549967
1 Ontology Token(ONT) ke PYG
578.06892
1 Ontology Token(ONT) ke RWF
Fr118.27101
1 Ontology Token(ONT) ke SBD
$0.6700122
1 Ontology Token(ONT) ke SCR
1.2267255
1 Ontology Token(ONT) ke SRD
$3.138135
1 Ontology Token(ONT) ke SVC
$0.7123974
1 Ontology Token(ONT) ke SZL
L1.4150136
1 Ontology Token(ONT) ke TMT
m0.285285
1 Ontology Token(ONT) ke TND
د.ت0.24118809
1 Ontology Token(ONT) ke TTD
$0.5518227
1 Ontology Token(ONT) ke UGX
Sh284.95896
1 Ontology Token(ONT) ke XAF
Fr46.29768
1 Ontology Token(ONT) ke XCD
$0.220077
1 Ontology Token(ONT) ke XOF
Fr46.29768
1 Ontology Token(ONT) ke XPF
Fr8.39553
1 Ontology Token(ONT) ke BWP
P1.0963095
1 Ontology Token(ONT) ke BZD
$0.1638351
1 Ontology Token(ONT) ke CVE
$7.8119184
1 Ontology Token(ONT) ke DJF
Fr14.42727
1 Ontology Token(ONT) ke DOP
$5.2419081
1 Ontology Token(ONT) ke DZD
د.ج10.6403154
1 Ontology Token(ONT) ke FJD
$0.1858428
1 Ontology Token(ONT) ke GNF
Fr708.72945
1 Ontology Token(ONT) ke GTQ
Q0.6243666
1 Ontology Token(ONT) ke GYD
$17.0486316
1 Ontology Token(ONT) ke ISK
kr10.27026

Sumber Daya Ontology Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ontology Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ontology Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ontology Token

Berapa nilai Ontology Token (ONT) hari ini?
Harga live ONT dalam USD adalah 0.08151 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONT ke USD saat ini?
Harga ONT ke USD saat ini adalah $ 0.08151. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ontology Token?
Kapitalisasi pasar ONT adalah $ 74.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONT?
Suplai beredar ONT adalah 918.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONT?
ONT mencapai harga ATH sebesar 11.176600456237793 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONT?
ONT mencapai harga ATL 0.05792901746881255 USD.
Berapa volume perdagangan ONT?
Volume perdagangan 24 jam live ONT adalah $ 320.89K USD.
Akankah harga ONT naik lebih tinggi tahun ini?
ONT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ontology Token (ONT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 ONT = 0.08151 USD

