Apa yang dimaksud dengan Ontology Token (ONT)

Ontologi adalah proyek blockchain publik baru yang berkinerja tinggi & platform kolaborasi kepercayaan terdistribusi. Ontologi menyediakan blockchain publik berkinerja tinggi yang mencakup serangkaian buku besar terdistribusi lengkap dan sistem kontrak pintar. Kerangka kerja blockchain Ontologi mendukung sistem blockchain publik dan dapat menyesuaikan blockchain publik yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Ontologi mendukung kolaborasi di antara jaringan rantai dengan berbagai kelompok protokolnya. Ontologi akan terus menyediakan modul umum pada infrastruktur dasar untuk berbagai jenis skenario terdistribusi, seperti kerangka kerja identitas digital terdistribusi, protokol pertukaran data terdistribusi, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan skenario tertentu, Ontologi akan terus mengembangkan modul umum baru.

Prediksi Harga Ontology Token (USD)

Berapa nilai Ontology Token (ONT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ontology Token (ONT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ontology Token.

Tokenomi Ontology Token (ONT)

Memahami tokenomi Ontology Token (ONT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONT sekarang!

Cara membeli Ontology Token (ONT)

Sumber Daya Ontology Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ontology Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ontology Token Berapa nilai Ontology Token (ONT) hari ini? Harga live ONT dalam USD adalah 0.08151 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ONT ke USD saat ini? $ 0.08151 . Cobalah Harga ONT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ontology Token? Kapitalisasi pasar ONT adalah $ 74.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ONT? Suplai beredar ONT adalah 918.86M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ONT? ONT mencapai harga ATH sebesar 11.176600456237793 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ONT? ONT mencapai harga ATL 0.05792901746881255 USD . Berapa volume perdagangan ONT? Volume perdagangan 24 jam live ONT adalah $ 320.89K USD . Akankah harga ONT naik lebih tinggi tahun ini? ONT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

