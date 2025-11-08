Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) (USD)

Dapatkan prediksi harga Orderly Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ORDER dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Orderly Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1721 $0.1721 $0.1721 +2.19% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Orderly Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1721 pada tahun 2025. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.180705 pada tahun 2026. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ORDER pada tahun 2027 adalah $ 0.189740 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ORDER pada tahun 2028 adalah $ 0.199227 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORDER pada tahun 2029 adalah $ 0.209188 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORDER pada tahun 2030 adalah $ 0.219648 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.357783. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Orderly Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.582791. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1721 0.00%

2026 $ 0.180705 5.00%

2027 $ 0.189740 10.25%

2028 $ 0.199227 15.76%

2029 $ 0.209188 21.55%

2030 $ 0.219648 27.63%

2031 $ 0.230630 34.01%

2032 $ 0.242161 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.254270 47.75%

2034 $ 0.266983 55.13%

2035 $ 0.280332 62.89%

2036 $ 0.294349 71.03%

2037 $ 0.309066 79.59%

2038 $ 0.324520 88.56%

2039 $ 0.340746 97.99%

2040 $ 0.357783 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Orderly Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1721 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.172123 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.172265 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.172807 0.41% Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ORDER pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1721 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ORDER, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.172123 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ORDER, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.172265 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Orderly Network (ORDER) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ORDER adalah $0.172807 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Orderly Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1721$ 0.1721 $ 0.1721 Perubahan Harga (24 Jam) +2.19% Kap. Pasar $ 57.34M$ 57.34M $ 57.34M Suplai Peredaran 333.20M 333.20M 333.20M Volume (24 Jam) $ 160.62K$ 160.62K $ 160.62K Volume (24 Jam) -- Harga ORDER terbaru adalah $ 0.1721. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.19%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 160.62K. Selanjutnya, suplai beredar ORDER adalah 333.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 57.34M. Lihat Harga ORDER Live

Cara Membeli Orderly Network (ORDER) Mencoba untuk membeli ORDER? Anda sekarang dapat membeli ORDER melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Orderly Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ORDER Sekarang

Harga Lampau Orderly Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Orderly Network, harga Orderly Network saat ini adalah 0.1721USD. Suplai Orderly Network(ORDER) yang beredar adalah 0.00 ORDER , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $57.34M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.003899 $ 0.194 $ 0.1581

7 Hari -0.19% $ -0.0411 $ 0.2218 $ 0.1513

30 Days -0.47% $ -0.156500 $ 0.41 $ 0.1513 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Orderly Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003899 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Orderly Network trading pada harga tertinggi $0.2218 dan terendah $0.1513 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ORDER di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Orderly Network telah mengalami perubahan -0.47% , mencerminkan sekitar $-0.156500 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ORDER dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Orderly Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ORDER Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Orderly Network (ORDER )? Modul Prediksi Harga Orderly Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ORDER di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Orderly Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ORDER, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Orderly Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ORDER. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ORDER untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Orderly Network.

Mengapa Prediksi Harga ORDER Penting?

Prediksi Harga ORDER sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ORDER sekarang? Menurut prediksi Anda, ORDER akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ORDER bulan depan? Menurut alat prediksi harga Orderly Network (ORDER), prakiraan harga ORDER akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ORDER pada tahun 2026? Harga 1 Orderly Network (ORDER) hari ini adalah $0.1721 . Menurut modul prediksi di atas, ORDER akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ORDER pada tahun 2027? Orderly Network (ORDER) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORDER pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ORDER pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orderly Network (ORDER) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ORDER pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orderly Network (ORDER) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ORDER pada tahun 2030? Harga 1 Orderly Network (ORDER) hari ini adalah $0.1721 . Menurut modul prediksi di atas, ORDER akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ORDER untuk tahun 2040? Orderly Network (ORDER) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORDER pada tahun 2040.