Apa yang dimaksud dengan Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Tokenomi Orderly Network (ORDER)

Memahami tokenomi Orderly Network (ORDER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORDER sekarang!

Sumber Daya Orderly Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orderly Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orderly Network Berapa nilai Orderly Network (ORDER) hari ini? Harga live ORDER dalam USD adalah 0.1652 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ORDER ke USD saat ini? $ 0.1652 . Cobalah Harga ORDER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Orderly Network? Kapitalisasi pasar ORDER adalah $ 54.73M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ORDER? Suplai beredar ORDER adalah 331.29M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ORDER? ORDER mencapai harga ATH sebesar 0.4940192211350589 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ORDER? ORDER mencapai harga ATL 0.06581957903741469 USD . Berapa volume perdagangan ORDER? Volume perdagangan 24 jam live ORDER adalah $ 154.42K USD . Akankah harga ORDER naik lebih tinggi tahun ini? ORDER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORDER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Orderly Network (ORDER)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

