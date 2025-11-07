BursaDEX+
Harga live Orderly Network hari ini adalah 0.1652 USD. Lacak informasi harga aktual ORDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORDER dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Orderly Network(ORDER)

$0.1653
+0.12%1D
USD
Grafik Harga Live Orderly Network (ORDER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:38 (UTC+8)

Informasi Harga Orderly Network (ORDER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.162
Low 24 Jam
$ 0.1758
High 24 Jam

$ 0.162
$ 0.1758
$ 0.4940192211350589
$ 0.06581957903741469
+0.36%

+0.12%

-22.19%

-22.19%

Harga aktual Orderly Network (ORDER) adalah $ 0.1652. Selama 24 jam terakhir, ORDER diperdagangkan antara low $ 0.162 dan high $ 0.1758, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORDER adalah $ 0.4940192211350589, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06581957903741469.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORDER telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, +0.12% selama 24 jam, dan -22.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Orderly Network (ORDER)

No.429

$ 54.73M
$ 154.42K
$ 165.20M
331.29M
1,000,000,000
998,352,830.1765124
33.12%

ETH

Kapitalisasi Pasar Orderly Network saat ini adalah $ 54.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 154.42K. Suplai beredar ORDER adalah 331.29M, dan total suplainya sebesar 998352830.1765124. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 165.20M.

Riwayat Harga Orderly Network (ORDER) USD

Pantau perubahan harga Orderly Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000198+0.12%
30 Days$ -0.2018-54.99%
60 Hari$ +0.0301+22.27%
90 Hari$ +0.0601+57.18%
Perubahan Harga Orderly Network Hari Ini

Hari ini, ORDER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000198 (+0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Orderly Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2018 (-54.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Orderly Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORDER terlihat mengalami perubahan $ +0.0301 (+22.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Orderly Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0601 (+57.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Orderly Network (ORDER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Orderly Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orderly Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORDER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Orderly Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orderly Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orderly Network (USD)

Berapa nilai Orderly Network (ORDER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orderly Network (ORDER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orderly Network.

Cek prediksi harga Orderly Network sekarang!

Tokenomi Orderly Network (ORDER)

Memahami tokenomi Orderly Network (ORDER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORDER sekarang!

Cara membeli Orderly Network (ORDER)

Ingin mengetahui cara membeli Orderly Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orderly Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORDER ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Orderly Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orderly Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Orderly Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orderly Network

Berapa nilai Orderly Network (ORDER) hari ini?
Harga live ORDER dalam USD adalah 0.1652 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORDER ke USD saat ini?
Harga ORDER ke USD saat ini adalah $ 0.1652. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Orderly Network?
Kapitalisasi pasar ORDER adalah $ 54.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORDER?
Suplai beredar ORDER adalah 331.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORDER?
ORDER mencapai harga ATH sebesar 0.4940192211350589 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORDER?
ORDER mencapai harga ATL 0.06581957903741469 USD.
Berapa volume perdagangan ORDER?
Volume perdagangan 24 jam live ORDER adalah $ 154.42K USD.
Akankah harga ORDER naik lebih tinggi tahun ini?
ORDER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORDER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Orderly Network (ORDER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

