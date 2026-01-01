Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Physical Palladium untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PALLON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PALLON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Physical Palladium % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $163.13 $163.13 $163.13 +35.94% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Physical Palladium untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Physical Palladium kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 163.13 pada tahun 2026. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Physical Palladium kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 171.2865 pada tahun 2027. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PALLON diproyeksikan mencapai $ 179.8508 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PALLON diproyeksikan mencapai $ 188.8433 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PALLON pada tahun 2030 adalah $ 198.2855 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Physical Palladium berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 322.9862. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Physical Palladium berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 526.1105. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 163.13 0.00%

2027 $ 171.2865 5.00%

2028 $ 179.8508 10.25%

2029 $ 188.8433 15.76%

2030 $ 198.2855 21.55%

2031 $ 208.1998 27.63%

2032 $ 218.6098 34.01%

2033 $ 229.5402 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 241.0173 47.75%

2035 $ 253.0681 55.13%

2036 $ 265.7215 62.89%

2037 $ 279.0076 71.03%

2038 $ 292.9580 79.59%

2039 $ 307.6059 88.56%

2040 $ 322.9862 97.99%

2050 $ 526.1105 222.51% Prediksi Harga Physical Palladium Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 163.13 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 163.1523 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 163.2864 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 163.8003 0.41% Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PALLON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $163.13 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk PALLON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $163.1523 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PALLON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $163.2864 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PALLON adalah $163.8003 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Physical Palladium Saat Ini Harga Saat Ini $ 163.13$ 163.13 $ 163.13 Perubahan Harga (24 Jam) +35.94% Kap. Pasar $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K Suplai Peredaran 10.67 10.67 10.67 Volume (24 Jam) $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volume (24 Jam) -- Harga PALLON terbaru adalah $ 163.13. Perubahan 24 jamnya sebesar +35.94%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.88M. Selanjutnya, suplai beredar PALLON adalah 10.67 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.74K. Lihat Harga PALLON Live

Cara Membeli Physical Palladium (PALLON) Mencoba untuk membeli PALLON? Anda sekarang dapat membeli PALLON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Physical Palladium dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PALLON Sekarang

Harga Lampau Physical Palladium Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Physical Palladium, harga Physical Palladium saat ini adalah 163.19USD. Suplai Physical Palladium(PALLON) yang beredar adalah 10.67 PALLON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.74K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.36% $ 43.1800 $ 163.66 $ 120

7 Hari 0.36% $ 43.1800 $ 163.66 $ 120

30 Days 0.36% $ 43.1800 $ 163.66 $ 120 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Physical Palladium telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $43.1800 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.36% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Physical Palladium trading pada harga tertinggi $163.66 dan terendah $120 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.36% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PALLON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Physical Palladium telah mengalami perubahan 0.36% , mencerminkan sekitar $43.1800 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PALLON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Physical Palladium lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PALLON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Physical Palladium (PALLON )? Modul Prediksi Harga Physical Palladium adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PALLON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Physical Palladium pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PALLON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Physical Palladium. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PALLON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PALLON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Physical Palladium.

Mengapa Prediksi Harga PALLON Penting?

Prediksi Harga PALLON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PALLON sekarang? Menurut prediksi Anda, PALLON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PALLON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Physical Palladium (PALLON), prakiraan harga PALLON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PALLON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Physical Palladium (PALLON) adalah $163.13 . Berdasarkan model prediksi di atas, PALLON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PALLON di tahun 2028? Physical Palladium (PALLON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PALLON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PALLON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Physical Palladium (PALLON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PALLON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Physical Palladium (PALLON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PALLON untuk tahun 2040? Physical Palladium (PALLON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PALLON pada tahun 2040. Daftar Sekarang