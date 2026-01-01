Harga Physical Palladium Hari Ini

Harga live Physical Palladium (PALLON) hari ini adalah $ 163.09, dengan perubahan 35.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PALLON ke USD saat ini adalah $ 163.09 per PALLON.

Physical Palladium saat ini berada di peringkat #3623 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.74K, dengan suplai yang beredar 10.67 PALLON. Selama 24 jam terakhir, PALLON diperdagangkan antara $ 120 (low) dan $ 163.66 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 173.72084687157772, sementara all-time low aset ini adalah $ 158.44540954728984.

Dalam kinerja jangka pendek, PALLON bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +35.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.88M.

Informasi Pasar Physical Palladium (PALLON)

Peringkat No.3623 Kapitalisasi Pasar $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K Volume (24 Jam) $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Suplai Peredaran 10.67 10.67 10.67 Total Suplai 130.89684693 130.89684693 130.89684693 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Physical Palladium saat ini adalah $ 1.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.88M. Suplai beredar PALLON adalah 10.67, dan total suplainya sebesar 130.89684693. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.35K.