Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Petrobras % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $12.69 $12.69 $12.69 +58.62% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Petrobras untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Petrobras kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 12.69 pada tahun 2026. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Petrobras kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 13.3245 pada tahun 2027. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PBRON diproyeksikan mencapai $ 13.9907 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PBRON diproyeksikan mencapai $ 14.6902 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PBRON pada tahun 2030 adalah $ 15.4247 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Petrobras berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 25.1253. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Petrobras berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 40.9265. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 12.69 0.00%

2027 $ 13.3245 5.00%

2028 $ 13.9907 10.25%

2029 $ 14.6902 15.76%

2030 $ 15.4247 21.55%

2031 $ 16.1960 27.63%

2032 $ 17.0058 34.01%

2033 $ 17.8561 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 18.7489 47.75%

2035 $ 19.6863 55.13%

2036 $ 20.6706 62.89%

2037 $ 21.7042 71.03%

2038 $ 22.7894 79.59%

2039 $ 23.9288 88.56%

2040 $ 25.1253 97.99%

2050 $ 40.9265 222.51% Prediksi Harga Petrobras Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 12.69 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 12.6917 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 12.7021 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 12.7421 0.41% Prediksi Harga Petrobras (PBRON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PBRON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $12.69 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk PBRON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $12.6917 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PBRON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $12.7021 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Petrobras (PBRON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PBRON adalah $12.7421 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Petrobras Saat Ini Harga Saat Ini $ 12.69$ 12.69 $ 12.69 Perubahan Harga (24 Jam) +58.62% Kap. Pasar $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Suplai Peredaran 120.86K 120.86K 120.86K Volume (24 Jam) $ 322.31K$ 322.31K $ 322.31K Volume (24 Jam) -- Harga PBRON terbaru adalah $ 12.69. Perubahan 24 jamnya sebesar +58.62%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 322.31K. Selanjutnya, suplai beredar PBRON adalah 120.86K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.53M. Lihat Harga PBRON Live

Cara Membeli Petrobras (PBRON) Mencoba untuk membeli PBRON? Anda sekarang dapat membeli PBRON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Petrobras dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PBRON Sekarang

Harga Lampau Petrobras Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Petrobras, harga Petrobras saat ini adalah 12.69USD. Suplai Petrobras(PBRON) yang beredar adalah 0.00 PBRON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.53M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.59% $ 4.6899 $ 12.74 $ 8

7 Hari 0.59% $ 4.6899 $ 12.74 $ 8

30 Days 0.59% $ 4.6899 $ 12.74 $ 8 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Petrobras telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $4.6899 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.59% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Petrobras trading pada harga tertinggi $12.74 dan terendah $8 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.59% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PBRON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Petrobras telah mengalami perubahan 0.59% , mencerminkan sekitar $4.6899 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PBRON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Petrobras lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PBRON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Petrobras (PBRON )? Modul Prediksi Harga Petrobras adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PBRON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Petrobras pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PBRON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Petrobras. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PBRON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PBRON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Petrobras.

Mengapa Prediksi Harga PBRON Penting?

Prediksi Harga PBRON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PBRON sekarang? Menurut prediksi Anda, PBRON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PBRON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Petrobras (PBRON), prakiraan harga PBRON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PBRON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Petrobras (PBRON) adalah $12.69 . Berdasarkan model prediksi di atas, PBRON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PBRON di tahun 2028? Petrobras (PBRON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PBRON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PBRON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Petrobras (PBRON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PBRON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Petrobras (PBRON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PBRON untuk tahun 2040? Petrobras (PBRON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PBRON pada tahun 2040.