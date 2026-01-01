Harga Petrobras Hari Ini

Harga live Petrobras (PBRON) hari ini adalah $ 12.67, dengan perubahan 58.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PBRON ke USD saat ini adalah $ 12.67 per PBRON.

Petrobras saat ini berada di peringkat #1880 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.53M, dengan suplai yang beredar 120.86K PBRON. Selama 24 jam terakhir, PBRON diperdagangkan antara $ 8 (low) dan $ 12.74 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 13.54108697178099, sementara all-time low aset ini adalah $ 11.433467321300384.

Dalam kinerja jangka pendek, PBRON bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan +58.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 316.77K.

Informasi Pasar Petrobras (PBRON)

Peringkat No.1880 Kapitalisasi Pasar $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volume (24 Jam) $ 316.77K$ 316.77K $ 316.77K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Suplai Peredaran 120.86K 120.86K 120.86K Total Suplai 120,855.65026959 120,855.65026959 120,855.65026959 Blockchain Publik ETH

