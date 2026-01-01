Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) (USD)

Dapatkan prediksi harga PDD Holdings untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PDDON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PDDON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PDD Holdings % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $106.81 $106.81 $106.81 +18.67% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PDD Holdings untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PDD Holdings kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 106.81 pada tahun 2026. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PDD Holdings kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 112.1505 pada tahun 2027. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PDDON diproyeksikan mencapai $ 117.7580 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PDDON diproyeksikan mencapai $ 123.6459 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PDDON pada tahun 2030 adalah $ 129.8282 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga PDD Holdings berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 211.4764. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga PDD Holdings berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 344.4729. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 106.81 0.00%

2027 $ 112.1505 5.00%

2028 $ 117.7580 10.25%

2029 $ 123.6459 15.76%

2030 $ 129.8282 21.55%

2031 $ 136.3196 27.63%

2032 $ 143.1356 34.01%

2033 $ 150.2923 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 157.8070 47.75%

2035 $ 165.6973 55.13%

2036 $ 173.9822 62.89%

2037 $ 182.6813 71.03%

2038 $ 191.8154 79.59%

2039 $ 201.4061 88.56%

2040 $ 211.4764 97.99%

2050 $ 344.4729 222.51% Prediksi Harga PDD Holdings Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 106.81 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 106.8246 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 106.9124 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 107.2489 0.41% Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PDDON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $106.81 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk PDDON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $106.8246 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PDDON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $106.9124 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PDDON adalah $107.2489 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PDD Holdings Saat Ini Harga Saat Ini $ 106.81$ 106.81 $ 106.81 Perubahan Harga (24 Jam) +18.67% Kap. Pasar $ 800.44K$ 800.44K $ 800.44K Suplai Peredaran 7.49K 7.49K 7.49K Volume (24 Jam) $ 643.40K$ 643.40K $ 643.40K Volume (24 Jam) -- Harga PDDON terbaru adalah $ 106.81. Perubahan 24 jamnya sebesar +18.67%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 643.40K. Selanjutnya, suplai beredar PDDON adalah 7.49K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 800.44K. Lihat Harga PDDON Live

Cara Membeli PDD Holdings (PDDON) Mencoba untuk membeli PDDON? Anda sekarang dapat membeli PDDON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli PDD Holdings dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PDDON Sekarang

Harga Lampau PDD Holdings Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PDD Holdings, harga PDD Holdings saat ini adalah 106.82USD. Suplai PDD Holdings(PDDON) yang beredar adalah 0.00 PDDON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $800.44K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.19% $ 16.8400 $ 109.47 $ 90

7 Hari 0.19% $ 16.8400 $ 109.47 $ 90

30 Days 0.19% $ 16.8400 $ 109.47 $ 90 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PDD Holdings telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $16.8400 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.19% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PDD Holdings trading pada harga tertinggi $109.47 dan terendah $90 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PDDON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PDD Holdings telah mengalami perubahan 0.19% , mencerminkan sekitar $16.8400 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PDDON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga PDD Holdings lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PDDON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON )? Modul Prediksi Harga PDD Holdings adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PDDON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PDD Holdings pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PDDON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PDD Holdings. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PDDON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PDDON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PDD Holdings.

Mengapa Prediksi Harga PDDON Penting?

Prediksi Harga PDDON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PDDON sekarang? Menurut prediksi Anda, PDDON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PDDON bulan depan? Menurut alat prediksi harga PDD Holdings (PDDON), prakiraan harga PDDON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PDDON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 PDD Holdings (PDDON) adalah $106.81 . Berdasarkan model prediksi di atas, PDDON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PDDON di tahun 2028? PDD Holdings (PDDON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PDDON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PDDON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PDD Holdings (PDDON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PDDON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PDD Holdings (PDDON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PDDON untuk tahun 2040? PDD Holdings (PDDON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PDDON pada tahun 2040. Daftar Sekarang