Harga PDD Holdings Hari Ini

Harga live PDD Holdings (PDDON) hari ini adalah $ 106.56, dengan perubahan 18.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PDDON ke USD saat ini adalah $ 106.56 per PDDON.

PDD Holdings saat ini berada di peringkat #2200 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 798.50K, dengan suplai yang beredar 7.49K PDDON. Selama 24 jam terakhir, PDDON diperdagangkan antara $ 90 (low) dan $ 109.47 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 122.44375708013123, sementara all-time low aset ini adalah $ 106.13005453976893.

Dalam kinerja jangka pendek, PDDON bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan +18.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 620.24K.

Informasi Pasar PDD Holdings (PDDON)

Peringkat No.2200 Kapitalisasi Pasar $ 798.50K Volume (24 Jam) $ 620.24K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.45M Suplai Peredaran 7.49K Total Suplai 13,635.35765229 Blockchain Publik ETH

