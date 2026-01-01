Harga live PDD Holdings hari ini adalah 106.56 USD. Kapitalisasi pasar PDDON adalah 798,495.1381785888 USD. Lacak informasi harga aktual PDDON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live PDD Holdings hari ini adalah 106.56 USD. Kapitalisasi pasar PDDON adalah 798,495.1381785888 USD. Lacak informasi harga aktual PDDON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live PDD Holdings (PDDON) hari ini adalah $ 106.56, dengan perubahan 18.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PDDON ke USD saat ini adalah $ 106.56 per PDDON.
PDD Holdings saat ini berada di peringkat #2200 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 798.50K, dengan suplai yang beredar 7.49K PDDON. Selama 24 jam terakhir, PDDON diperdagangkan antara $ 90 (low) dan $ 109.47 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 122.44375708013123, sementara all-time low aset ini adalah $ 106.13005453976893.
Dalam kinerja jangka pendek, PDDON bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan +18.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 620.24K.
Informasi Pasar PDD Holdings (PDDON)
No.2200
$ 798.50K
$ 620.24K
$ 1.45M
7.49K
13,635.35765229
ETH
Kapitalisasi Pasar PDD Holdings saat ini adalah $ 798.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 620.24K. Suplai beredar PDDON adalah 7.49K, dan total suplainya sebesar 13635.35765229. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.45M.
Riwayat Harga PDD Holdings USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 90
Low 24 Jam
$ 109.47
High 24 Jam
$ 90
$ 109.47
$ 122.44375708013123
$ 106.13005453976893
-0.34%
+18.41%
+18.40%
+18.40%
Riwayat Harga PDD Holdings (PDDON) USD
Pantau perubahan harga PDD Holdings untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +16.5692
+18.41%
30 Days
$ +16.56
+18.40%
60 Hari
$ +16.56
+18.40%
90 Hari
$ +16.56
+18.40%
Perubahan Harga PDD Holdings Hari Ini
Hari ini, PDDON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +16.5692 (+18.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga PDD Holdings 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +16.56 (+18.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga PDD Holdings 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PDDON terlihat mengalami perubahan $ +16.56 (+18.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga PDD Holdings 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +16.56 (+18.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PDD Holdings (PDDON)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk PDD Holdings, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga PDD Holdings?
Harga saham PDD Holdings (PDD) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
1. Pertumbuhan e-commerce di Tiongkok dan internasional 2. Tingkat akuisisi dan retensi pengguna di platform Temu 3. Pertumbuhan pendapatan dan margin laba 4. Persaingan dengan Alibaba, JD.com, dan Amazon 5. Perubahan regulasi di sektor teknologi Tiongkok 6. Tren belanja konsumen dan kondisi ekonomi 7. Efisiensi rantai pasokan serta biaya logistik 8. Sentimen pasar terhadap saham-saham Tiongkok 9. Fluktuasi mata uang (USD/CNY) 10. Hasil laporan keuangan triwulanan serta panduan yang diberikan
Mengapa orang ingin tahu harga PDD Holdings hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga PDD Holdings hari ini karena mereka adalah investor atau trader yang memantau kinerja portofolio mereka, mempertimbangkan keputusan untuk membeli atau menjual, melacak volatilitas pasar, atau melakukan riset terhadap peluang investasi. Pergerakan harga harian membantu menilai keuntungan/kerugian finansial dan memberi informasi untuk menyusun strategi perdagangan.
Prediksi Harga untuk PDD Holdings
Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PDDON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PDD Holdings (PDDON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga PDD Holdings berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga PDD Holdings yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PDDON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga PDD Holdings.
Cara membeli & berinvestasi PDD Holdings di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan PDD Holdings? Pembelian PDDON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli PDD Holdings. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian PDD Holdings (PDDON) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan PDD Holdings akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan PDD Holdings
Dengan memiliki PDD Holdings, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli PDD Holdings (PDDON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PDD Holdings
Berapa nilai 1 PDD Holdings pada tahun 2030?
Jika PDD Holdings tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI PDD Holdings.
Berapa harga PDD Holdings hari ini?
Harga PDD Holdings hari ini adalah $ 106.56. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah PDD Holdings masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
PDD Holdings tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi PDDON, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian PDD Holdings di Indonesia?
PDD Holdings senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga PDD Holdings saat ini di Indonesia?
Harga live PDDON diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga PDD Holdings terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga PDDON untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga PDD Holdings di Indonesia?
Harga PDDON dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
95,249.58
+0.69%
ETH
3,287.81
+0.72%
XMR
636.67
-8.96%
SOL
144.68
+2.77%
RIVER
24.842
+6.04%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk PDDON di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan PDDON/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga PDD Holdings bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga PDD Holdings akan naik tahun ini?
Harga PDD Holdings mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga PDD Holdings (PDDON) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:44:54 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.