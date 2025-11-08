Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Phoenix Global untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PHB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Phoenix Global % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.3814 $0.3814 $0.3814 -2.40% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Phoenix Global untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.3814 pada tahun 2025. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.400470 pada tahun 2026. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PHB pada tahun 2027 adalah $ 0.420493 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PHB pada tahun 2028 adalah $ 0.441518 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PHB pada tahun 2029 adalah $ 0.463594 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PHB pada tahun 2030 adalah $ 0.486773 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.792903. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Phoenix Global berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.2915. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3814 0.00%

2026 $ 0.400470 5.00%

2027 $ 0.420493 10.25%

2028 $ 0.441518 15.76%

2029 $ 0.463594 21.55%

2030 $ 0.486773 27.63%

2031 $ 0.511112 34.01%

2032 $ 0.536668 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.563501 47.75%

2034 $ 0.591676 55.13%

2035 $ 0.621260 62.89%

2036 $ 0.652323 71.03%

2037 $ 0.684939 79.59%

2038 $ 0.719186 88.56%

2039 $ 0.755145 97.99%

2040 $ 0.792903 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Phoenix Global Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.3814 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.381452 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.381765 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.382967 0.41% Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PHB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.3814 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PHB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.381452 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PHB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.381765 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Phoenix Global (PHB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PHB adalah $0.382967 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Phoenix Global Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.3814$ 0.3814 $ 0.3814 Perubahan Harga (24 Jam) -2.40% Kap. Pasar $ 22.80M$ 22.80M $ 22.80M Suplai Peredaran 59.78M 59.78M 59.78M Volume (24 Jam) $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Volume (24 Jam) -- Harga PHB terbaru adalah $ 0.3814. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.96M. Selanjutnya, suplai beredar PHB adalah 59.78M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 22.80M. Lihat Harga PHB Live

Harga Lampau Phoenix Global Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Phoenix Global, harga Phoenix Global saat ini adalah 0.3814USD. Suplai Phoenix Global(PHB) yang beredar adalah 0.00 PHB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $22.80M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.016300 $ 0.4326 $ 0.3542

7 Hari -0.11% $ -0.047999 $ 0.4489 $ 0.3234

30 Days -0.35% $ -0.206900 $ 1.0398 $ 0.1246 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Phoenix Global telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.016300 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Phoenix Global trading pada harga tertinggi $0.4489 dan terendah $0.3234 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PHB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Phoenix Global telah mengalami perubahan -0.35% , mencerminkan sekitar $-0.206900 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PHB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Phoenix Global lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PHB Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Phoenix Global (PHB )? Modul Prediksi Harga Phoenix Global adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PHB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Phoenix Global pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PHB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Phoenix Global. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PHB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PHB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Phoenix Global.

Mengapa Prediksi Harga PHB Penting?

Prediksi Harga PHB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PHB sekarang? Menurut prediksi Anda, PHB akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PHB bulan depan? Menurut alat prediksi harga Phoenix Global (PHB), prakiraan harga PHB akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PHB pada tahun 2026? Harga 1 Phoenix Global (PHB) hari ini adalah $0.3814 . Menurut modul prediksi di atas, PHB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PHB pada tahun 2027? Phoenix Global (PHB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PHB pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PHB pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Phoenix Global (PHB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PHB pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Phoenix Global (PHB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PHB pada tahun 2030? Harga 1 Phoenix Global (PHB) hari ini adalah $0.3814 . Menurut modul prediksi di atas, PHB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PHB untuk tahun 2040? Phoenix Global (PHB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PHB pada tahun 2040.