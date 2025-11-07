BursaDEX+
Harga live Phoenix Global hari ini adalah 0.3419 USD. Lacak informasi harga aktual PHB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PHB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Phoenix Global(PHB)

Harga Live 1 PHB ke USD:

$0.3419
$0.3419$0.3419
+1.18%1D
USD
Grafik Harga Live Phoenix Global (PHB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:50:22 (UTC+8)

Informasi Harga Phoenix Global (PHB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3295
$ 0.3295$ 0.3295
Low 24 Jam
$ 0.3515
$ 0.3515$ 0.3515
High 24 Jam

$ 0.3295
$ 0.3295$ 0.3295

$ 0.3515
$ 0.3515$ 0.3515

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123

+0.44%

+1.18%

-24.20%

-24.20%

Harga aktual Phoenix Global (PHB) adalah $ 0.3419. Selama 24 jam terakhir, PHB diperdagangkan antara low $ 0.3295 dan high $ 0.3515, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPHB adalah $ 4.094629014078536, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06654096148398123.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PHB telah berubah sebesar +0.44% selama 1 jam terakhir, +1.18% selama 24 jam, dan -24.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Phoenix Global (PHB)

No.780

$ 20.42M
$ 20.42M$ 20.42M

$ 603.64K
$ 603.64K$ 603.64K

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

59.71M
59.71M 59.71M

64,000,000
64,000,000 64,000,000

59,712,189.4349493
59,712,189.4349493 59,712,189.4349493

93.30%

BSC

Kapitalisasi Pasar Phoenix Global saat ini adalah $ 20.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 603.64K. Suplai beredar PHB adalah 59.71M, dan total suplainya sebesar 59712189.4349493. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.88M.

Riwayat Harga Phoenix Global (PHB) USD

Pantau perubahan harga Phoenix Global untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003987+1.18%
30 Days$ -0.2347-40.71%
60 Hari$ -0.2057-37.57%
90 Hari$ -0.255-42.73%
Perubahan Harga Phoenix Global Hari Ini

Hari ini, PHB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003987 (+1.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Phoenix Global 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2347 (-40.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Phoenix Global 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PHB terlihat mengalami perubahan $ -0.2057 (-37.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Phoenix Global 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.255 (-42.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Phoenix Global (PHB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Phoenix Global sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global dibangun untuk perusahaan, dengan mempertimbangkan konsumen. Kembangkan dan terapkan aplikasi konsumen terdesentralisasi dengan cepat yang dibuat sesuai skala, dan sesuai dengan pengalaman pelanggan yang ada.

Phoenix Global tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Phoenix Global Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PHB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Phoenix Global di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phoenix Global dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phoenix Global (USD)

Berapa nilai Phoenix Global (PHB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phoenix Global (PHB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenix Global.

Cek prediksi harga Phoenix Global sekarang!

Tokenomi Phoenix Global (PHB)

Memahami tokenomi Phoenix Global (PHB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHB sekarang!

Cara membeli Phoenix Global (PHB)

Ingin mengetahui cara membeli Phoenix Global? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phoenix Global di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Phoenix Global

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phoenix Global, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Phoenix Global
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phoenix Global

Berapa nilai Phoenix Global (PHB) hari ini?
Harga live PHB dalam USD adalah 0.3419 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PHB ke USD saat ini?
Harga PHB ke USD saat ini adalah $ 0.3419. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Phoenix Global?
Kapitalisasi pasar PHB adalah $ 20.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PHB?
Suplai beredar PHB adalah 59.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PHB?
PHB mencapai harga ATH sebesar 4.094629014078536 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PHB?
PHB mencapai harga ATL 0.06654096148398123 USD.
Berapa volume perdagangan PHB?
Volume perdagangan 24 jam live PHB adalah $ 603.64K USD.
Akankah harga PHB naik lebih tinggi tahun ini?
PHB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Phoenix Global (PHB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

