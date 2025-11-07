Apa yang dimaksud dengan Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global dibangun untuk perusahaan, dengan mempertimbangkan konsumen. Kembangkan dan terapkan aplikasi konsumen terdesentralisasi dengan cepat yang dibuat sesuai skala, dan sesuai dengan pengalaman pelanggan yang ada.

Phoenix Global tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Phoenix Global Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PHB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Phoenix Global di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phoenix Global dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phoenix Global (USD)

Berapa nilai Phoenix Global (PHB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phoenix Global (PHB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenix Global.

Cek prediksi harga Phoenix Global sekarang!

Tokenomi Phoenix Global (PHB)

Memahami tokenomi Phoenix Global (PHB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHB sekarang!

Cara membeli Phoenix Global (PHB)

Ingin mengetahui cara membeli Phoenix Global? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phoenix Global di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Phoenix Global

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phoenix Global, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phoenix Global Berapa nilai Phoenix Global (PHB) hari ini? Harga live PHB dalam USD adalah 0.3419 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PHB ke USD saat ini? $ 0.3419 . Cobalah Harga PHB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Phoenix Global? Kapitalisasi pasar PHB adalah $ 20.42M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PHB? Suplai beredar PHB adalah 59.71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PHB? PHB mencapai harga ATH sebesar 4.094629014078536 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PHB? PHB mencapai harga ATL 0.06654096148398123 USD . Berapa volume perdagangan PHB? Volume perdagangan 24 jam live PHB adalah $ 603.64K USD . Akankah harga PHB naik lebih tinggi tahun ini? PHB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

