Prediksi Harga Plume Network (PLUME) (USD)

Dapatkan prediksi harga Plume Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PLUME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Plume Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.05342 $0.05342 $0.05342 -0.53% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Plume Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.05342 pada tahun 2025. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056091 pada tahun 2026. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PLUME pada tahun 2027 adalah $ 0.058895 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PLUME pada tahun 2028 adalah $ 0.061840 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PLUME pada tahun 2029 adalah $ 0.064932 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PLUME pada tahun 2030 adalah $ 0.068178 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.111056. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Plume Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.180899. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05342 0.00%

2026 $ 0.056091 5.00%

2027 $ 0.058895 10.25%

2028 $ 0.061840 15.76%

2029 $ 0.064932 21.55%

2030 $ 0.068178 27.63%

2031 $ 0.071587 34.01%

2032 $ 0.075167 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.078925 47.75%

2034 $ 0.082871 55.13%

2035 $ 0.087015 62.89%

2036 $ 0.091366 71.03%

2037 $ 0.095934 79.59%

2038 $ 0.100731 88.56%

2039 $ 0.105767 97.99%

2040 $ 0.111056 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Plume Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.05342 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.053427 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.053471 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.053639 0.41% Prediksi Harga Plume Network (PLUME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PLUME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.05342 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PLUME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.053427 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PLUME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.053471 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Plume Network (PLUME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PLUME adalah $0.053639 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Plume Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.05342$ 0.05342 $ 0.05342 Perubahan Harga (24 Jam) -0.53% Kap. Pasar $ 167.52M$ 167.52M $ 167.52M Suplai Peredaran 3.14B 3.14B 3.14B Volume (24 Jam) $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volume (24 Jam) -- Harga PLUME terbaru adalah $ 0.05342. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.53%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.65M. Selanjutnya, suplai beredar PLUME adalah 3.14B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 167.52M. Lihat Harga PLUME Live

Harga Lampau Plume Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Plume Network, harga Plume Network saat ini adalah 0.05342USD. Suplai Plume Network(PLUME) yang beredar adalah 0.00 PLUME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $167.52M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.004060 $ 0.058 $ 0.04717

7 Hari -0.12% $ -0.007439 $ 0.06611 $ 0.04627

30 Days -0.46% $ -0.046179 $ 0.10336 $ 0.00998 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Plume Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004060 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Plume Network trading pada harga tertinggi $0.06611 dan terendah $0.04627 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PLUME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Plume Network telah mengalami perubahan -0.46% , mencerminkan sekitar $-0.046179 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PLUME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Plume Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PLUME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Plume Network (PLUME )? Modul Prediksi Harga Plume Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PLUME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Plume Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PLUME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Plume Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PLUME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PLUME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Plume Network.

Mengapa Prediksi Harga PLUME Penting?

Prediksi Harga PLUME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PLUME sekarang? Menurut prediksi Anda, PLUME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PLUME bulan depan? Menurut alat prediksi harga Plume Network (PLUME), prakiraan harga PLUME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PLUME pada tahun 2026? Harga 1 Plume Network (PLUME) hari ini adalah $0.05342 . Menurut modul prediksi di atas, PLUME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PLUME pada tahun 2027? Plume Network (PLUME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLUME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PLUME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Plume Network (PLUME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PLUME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Plume Network (PLUME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PLUME pada tahun 2030? Harga 1 Plume Network (PLUME) hari ini adalah $0.05342 . Menurut modul prediksi di atas, PLUME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PLUME untuk tahun 2040? Plume Network (PLUME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLUME pada tahun 2040.