Plume memungkinkan piutang kartu kredit Brasil ditokenisasi melalui infrastruktur RWA tingkat institusional.

GemStone menawarkan eksposur berbasis USD yang terlindung dari nilai tukar, didukung oleh penyelesaian yang diatur melalui Visa dan Mastercard.

Plume Network membawa piutang kartu kredit Brasil ke blockchain melalui produk GemStone, yang diluncurkan dalam kemitraan dengan perusahaan pembiayaan BlackOpal. Dalam model ini, BlackOpal membeli piutang kartu kredit pedagang melalui mekanisme penjualan sesungguhnya dan segera membayar sekitar 95% dari nilai di muka.

Ketika pembayaran akhirnya dibersihkan melalui Visa atau Mastercard, token piutang tersebut cukup dicairkan pada jumlah penuh, seperti yang diharapkan semula.

Bagi bisnis, pengaturan ini mempercepat likuiditas yang sangat dibutuhkan, sementara investor mendapatkan jalur ke aset penghasil uang tunai. Seluruh pipeline tokenisasi berjalan pada infrastruktur Plume Network, yang dibangun khusus untuk menangani transaksi aset dunia nyata.

Plume Network Mengubah Piutang Kartu Menjadi Aset Digital

Dengan pendekatan itu, piutang kartu kredit, yang sebelumnya terbatas pada sistem keuangan tradisional, kini dapat diperdagangkan secara digital, transparan, dan berbasis blockchain.

GemStone diterbitkan dalam dolar AS dan mencakup perlindungan bawaan terhadap fluktuasi mata uang, sehingga pergerakan real Brasil tidak mengurangi pembayaran investor. Di sisi hukum, piutang secara resmi terdaftar dalam sistem Bank Sentral Brasil, menjaga kepemilikan mereka tetap jelas dan terdokumentasi dengan baik.

Pembayaran dialihkan langsung melalui jaringan kartu utama, bukan melalui kondisi keuangan setiap pedagang. Pengaturan itu membantu menghilangkan sebagian besar risiko kredit yang biasanya datang dengan memberikan pinjaman kepada bisnis kecil.

Dukungan Institusional Mendorong Ekspansi Kredit On-Chain

Selain itu, peluncuran GemStone tidak terjadi secara terpisah. Mars Capital Advisors, sebuah perusahaan investasi Swiss, berkomitmen $200 juta dalam pendanaan selama periode tiga tahun. Pendanaan ini berfungsi sebagai fasilitas awal untuk mendukung pengembangan produk dan memperkuat kepercayaan institusional dalam model tokenisasi Plume Network.

Dengan dukungan ini, ekspansi skala besar menjadi lebih realistis, terutama di pasar Amerika Latin dengan volume transaksi kartu kredit yang tinggi.

Dalam banyak hal, strategi tersebut menunjukkan prioritas jangka panjang jaringan, menempatkan aset dunia nyata sebagai pusat bagaimana jaringan ingin berkembang.

Piutang kartu kredit, obligasi, dan instrumen pembiayaan lainnya diposisikan sebagai jembatan antara sistem keuangan tradisional dan teknologi blockchain. Dalam praktiknya, ini memungkinkan aliran pendanaan yang lebih cepat, proses yang lebih transparan, dan akses yang lebih luas ke modal.

Selain itu, bagi investor, produk seperti GemStone menawarkan aliran pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi riil. Ini tidak hanya bergantung pada spekulasi, tetapi lebih pada transaksi kartu sehari-hari.

Namun, struktur tokenisasi mempertahankan ketertiban hukum dan aliran dana, sehingga tidak terpisah dari kerangka kerja yang ada.

Di sisi lain, pada pertengahan Juni, kami melaporkan bahwa integrasi Chainlink CCIP memungkinkan pengguna Plume Network mengakses lebih dari 46 ekosistem blockchain melalui sistem pesan lintas rantai yang aman dan transfer aset.

Protokol ini juga dilengkapi dengan jaringan anti-penipuan bawaan untuk melindungi transaksi dan meningkatkan kepercayaan pada infrastruktur Plume Network yang terus berkembang.

Kembali pada 20 November, Securitize bermitra dengan Plume Network untuk meluncurkan aset institusional melalui Nest, protokol staking Plume. Langkah tersebut memperluas kehadiran Securitize di DeFi dan membawa produk aset dunia nyata tingkat institusional kepada pengguna di ekosistem Plume.

Kemudian, pada 18 Maret, kami menyoroti investasi YZi Labs di Plume Network untuk mempercepat adopsi aset dunia nyata dalam ekosistem kripto.

Serangkaian langkah ini menunjukkan bahwa Plume Network tidak hanya memperkenalkan produk baru, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan tokenisasi aset riil yang lebih stabil dan terarah.

Sementara itu, pada saat pers, token PLUME masih dalam tekanan dan diperdagangkan pada $0,01715. Harga token turun 2,29% selama 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan spot harian $4,90 juta.