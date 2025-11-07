BursaDEX+
Harga live Plume Network hari ini adalah 0.0485 USD. Lacak informasi harga aktual PLUME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLUME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLUME

Info Harga PLUME

Penjelasan PLUME

Whitepaper PLUME

Situs Web Resmi PLUME

Tokenomi PLUME

Prakiraan Harga PLUME

Riwayat PLUME

Panduan Membeli PLUME

Konverter PLUME ke Mata Uang Fiat

Spot PLUME

Futures USDT-M PLUME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Plume Network

Harga Plume Network(PLUME)

Harga Live 1 PLUME ke USD:

-2.59%1D
USD
Grafik Harga Live Plume Network (PLUME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:34 (UTC+8)

Informasi Harga Plume Network (PLUME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.91%

-2.59%

-20.38%

-20.38%

Harga aktual Plume Network (PLUME) adalah $ 0.0485. Selama 24 jam terakhir, PLUME diperdagangkan antara low $ 0.04627 dan high $ 0.05256, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLUME adalah $ 0.2474889341550818, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.018189524695738892.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLUME telah berubah sebesar +0.91% selama 1 jam terakhir, -2.59% selama 24 jam, dan -20.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Plume Network (PLUME)

No.239

31.35%

ETH

Kapitalisasi Pasar Plume Network saat ini adalah $ 152.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.24M. Suplai beredar PLUME adalah 3.14B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 485.00M.

Riwayat Harga Plume Network (PLUME) USD

Pantau perubahan harga Plume Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001289-2.59%
30 Days$ -0.05997-55.29%
60 Hari$ -0.04524-48.27%
90 Hari$ -0.05021-50.87%
Perubahan Harga Plume Network Hari Ini

Hari ini, PLUME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001289 (-2.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Plume Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05997 (-55.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Plume Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PLUME terlihat mengalami perubahan $ -0.04524 (-48.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Plume Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05021 (-50.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Plume Network (PLUME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Plume Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Plume Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PLUME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Plume Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Plume Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Plume Network (USD)

Berapa nilai Plume Network (PLUME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Plume Network (PLUME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plume Network.

Cek prediksi harga Plume Network sekarang!

Tokenomi Plume Network (PLUME)

Memahami tokenomi Plume Network (PLUME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLUME sekarang!

Cara membeli Plume Network (PLUME)

Ingin mengetahui cara membeli Plume Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Plume Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PLUME ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Plume Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Plume Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Plume Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Plume Network

Berapa nilai Plume Network (PLUME) hari ini?
Harga live PLUME dalam USD adalah 0.0485 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLUME ke USD saat ini?
Harga PLUME ke USD saat ini adalah $ 0.0485. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Plume Network?
Kapitalisasi pasar PLUME adalah $ 152.09M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLUME?
Suplai beredar PLUME adalah 3.14B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLUME?
PLUME mencapai harga ATH sebesar 0.2474889341550818 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLUME?
PLUME mencapai harga ATL 0.018189524695738892 USD.
Berapa volume perdagangan PLUME?
Volume perdagangan 24 jam live PLUME adalah $ 1.24M USD.
Akankah harga PLUME naik lebih tinggi tahun ini?
PLUME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLUME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Plume Network (PLUME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

