Harga live Orchid hari ini adalah 0.03332 USD. Lacak informasi harga aktual OXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OXT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Orchid(OXT)

Harga Live 1 OXT ke USD:

$0.03332
+6.62%1D
USD
Grafik Harga Live Orchid (OXT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:56:32 (UTC+8)

Informasi Harga Orchid (OXT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02987
Low 24 Jam
$ 0.03363
High 24 Jam

$ 0.02987
$ 0.03363
$ 1.01620042
$ 0.02979879828623111
+1.33%

+6.62%

-11.62%

-11.62%

Harga aktual Orchid (OXT) adalah $ 0.03332. Selama 24 jam terakhir, OXT diperdagangkan antara low $ 0.02987 dan high $ 0.03363, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOXT adalah $ 1.01620042, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02979879828623111.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OXT telah berubah sebesar +1.33% selama 1 jam terakhir, +6.62% selama 24 jam, dan -11.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Orchid (OXT)

No.648

$ 33.23M
$ 1.22M
$ 33.32M
997.21M
1,000,000,000
2017-10-01 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Orchid saat ini adalah $ 33.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.22M. Suplai beredar OXT adalah 997.21M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.32M.

Riwayat Harga Orchid (OXT) USD

Pantau perubahan harga Orchid untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0020688+6.62%
30 Days$ -0.01537-31.57%
60 Hari$ -0.01981-37.29%
90 Hari$ -0.02172-39.47%
Perubahan Harga Orchid Hari Ini

Hari ini, OXT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0020688 (+6.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Orchid 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01537 (-31.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Orchid 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OXT terlihat mengalami perubahan $ -0.01981 (-37.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Orchid 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02172 (-39.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Orchid (OXT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Orchid sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orchid Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OXT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Orchid di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orchid dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orchid (USD)

Berapa nilai Orchid (OXT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orchid (OXT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orchid.

Cek prediksi harga Orchid sekarang!

Tokenomi Orchid (OXT)

Memahami tokenomi Orchid (OXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OXT sekarang!

Cara membeli Orchid (OXT)

Ingin mengetahui cara membeli Orchid? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orchid di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OXT ke Mata Uang Lokal

1 Orchid(OXT) ke VND
876.8158
1 Orchid(OXT) ke AUD
A$0.0513128
1 Orchid(OXT) ke GBP
0.0253232
1 Orchid(OXT) ke EUR
0.0286552
1 Orchid(OXT) ke USD
$0.03332
1 Orchid(OXT) ke MYR
RM0.1392776
1 Orchid(OXT) ke TRY
1.4057708
1 Orchid(OXT) ke JPY
¥5.09796
1 Orchid(OXT) ke ARS
ARS$48.3596484
1 Orchid(OXT) ke RUB
2.7069168
1 Orchid(OXT) ke INR
2.9544844
1 Orchid(OXT) ke IDR
Rp555.3331112
1 Orchid(OXT) ke PHP
1.9652136
1 Orchid(OXT) ke EGP
￡E.1.576036
1 Orchid(OXT) ke BRL
R$0.178262
1 Orchid(OXT) ke CAD
C$0.0469812
1 Orchid(OXT) ke BDT
4.0653732
1 Orchid(OXT) ke NGN
47.9421488
1 Orchid(OXT) ke COP
$127.6625812
1 Orchid(OXT) ke ZAR
R.0.5787684
1 Orchid(OXT) ke UAH
1.4014392
1 Orchid(OXT) ke TZS
T.Sh.81.86724
1 Orchid(OXT) ke VES
Bs7.56364
1 Orchid(OXT) ke CLP
$31.42076
1 Orchid(OXT) ke PKR
Rs9.4175648
1 Orchid(OXT) ke KZT
17.5273196
1 Orchid(OXT) ke THB
฿1.0789016
1 Orchid(OXT) ke TWD
NT$1.0319204
1 Orchid(OXT) ke AED
د.إ0.1222844
1 Orchid(OXT) ke CHF
Fr0.026656
1 Orchid(OXT) ke HKD
HK$0.2588964
1 Orchid(OXT) ke AMD
֏12.741568
1 Orchid(OXT) ke MAD
.د.م0.309876
1 Orchid(OXT) ke MXN
$0.6187524
1 Orchid(OXT) ke SAR
ريال0.12495
1 Orchid(OXT) ke ETB
Br5.1276148
1 Orchid(OXT) ke KES
KSh4.3029448
1 Orchid(OXT) ke JOD
د.أ0.02362388
1 Orchid(OXT) ke PLN
0.1226176
1 Orchid(OXT) ke RON
лв0.146608
1 Orchid(OXT) ke SEK
kr0.3188724
1 Orchid(OXT) ke BGN
лв0.0563108
1 Orchid(OXT) ke HUF
Ft11.1548696
1 Orchid(OXT) ke CZK
0.7027188
1 Orchid(OXT) ke KWD
د.ك0.01019592
1 Orchid(OXT) ke ILS
0.1089564
1 Orchid(OXT) ke BOB
Bs0.229908
1 Orchid(OXT) ke AZN
0.056644
1 Orchid(OXT) ke TJS
SM0.3072104
1 Orchid(OXT) ke GEL
0.0902972
1 Orchid(OXT) ke AOA
Kz30.5407788
1 Orchid(OXT) ke BHD
.د.ب0.01256164
1 Orchid(OXT) ke BMD
$0.03332
1 Orchid(OXT) ke DKK
kr0.2155804
1 Orchid(OXT) ke HNL
L0.8776488
1 Orchid(OXT) ke MUR
1.5317204
1 Orchid(OXT) ke NAD
$0.5787684
1 Orchid(OXT) ke NOK
kr0.339864
1 Orchid(OXT) ke NZD
$0.0589764
1 Orchid(OXT) ke PAB
B/.0.03332
1 Orchid(OXT) ke PGK
K0.139944
1 Orchid(OXT) ke QAR
ر.ق0.1212848
1 Orchid(OXT) ke RSD
дин.3.3846456
1 Orchid(OXT) ke UZS
soʻm401.4456908
1 Orchid(OXT) ke ALL
L2.793882
1 Orchid(OXT) ke ANG
ƒ0.0596428
1 Orchid(OXT) ke AWG
ƒ0.059976
1 Orchid(OXT) ke BBD
$0.06664
1 Orchid(OXT) ke BAM
KM0.0563108
1 Orchid(OXT) ke BIF
Fr98.26068
1 Orchid(OXT) ke BND
$0.043316
1 Orchid(OXT) ke BSD
$0.03332
1 Orchid(OXT) ke JMD
$5.342862
1 Orchid(OXT) ke KHR
133.8151192
1 Orchid(OXT) ke KMF
Fr13.9944
1 Orchid(OXT) ke LAK
724.3478116
1 Orchid(OXT) ke LKR
රු10.1582684
1 Orchid(OXT) ke MDL
L0.56644
1 Orchid(OXT) ke MGA
Ar150.08994
1 Orchid(OXT) ke MOP
P0.26656
1 Orchid(OXT) ke MVR
0.513128
1 Orchid(OXT) ke MWK
MK57.8471852
1 Orchid(OXT) ke MZN
MT2.130814
1 Orchid(OXT) ke NPR
रु4.721444
1 Orchid(OXT) ke PYG
236.30544
1 Orchid(OXT) ke RWF
Fr48.34732
1 Orchid(OXT) ke SBD
$0.2742236
1 Orchid(OXT) ke SCR
0.4808076
1 Orchid(OXT) ke SRD
$1.28282
1 Orchid(OXT) ke SVC
$0.2912168
1 Orchid(OXT) ke SZL
L0.5784352
1 Orchid(OXT) ke TMT
m0.11662
1 Orchid(OXT) ke TND
د.ت0.09859388
1 Orchid(OXT) ke TTD
$0.2255764
1 Orchid(OXT) ke UGX
Sh116.48672
1 Orchid(OXT) ke XAF
Fr18.92576
1 Orchid(OXT) ke XCD
$0.089964
1 Orchid(OXT) ke XOF
Fr18.92576
1 Orchid(OXT) ke XPF
Fr3.43196
1 Orchid(OXT) ke BWP
P0.448154
1 Orchid(OXT) ke BZD
$0.0669732
1 Orchid(OXT) ke CVE
$3.1933888
1 Orchid(OXT) ke DJF
Fr5.89764
1 Orchid(OXT) ke DOP
$2.1428092
1 Orchid(OXT) ke DZD
د.ج4.3512588
1 Orchid(OXT) ke FJD
$0.0759696
1 Orchid(OXT) ke GNF
Fr289.7174
1 Orchid(OXT) ke GTQ
Q0.2552312
1 Orchid(OXT) ke GYD
$6.9692112
1 Orchid(OXT) ke ISK
kr4.19832

Sumber Daya Orchid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orchid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Orchid
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orchid

Berapa nilai Orchid (OXT) hari ini?
Harga live OXT dalam USD adalah 0.03332 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OXT ke USD saat ini?
Harga OXT ke USD saat ini adalah $ 0.03332. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Orchid?
Kapitalisasi pasar OXT adalah $ 33.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OXT?
Suplai beredar OXT adalah 997.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OXT?
OXT mencapai harga ATH sebesar 1.01620042 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OXT?
OXT mencapai harga ATL 0.02979879828623111 USD.
Berapa volume perdagangan OXT?
Volume perdagangan 24 jam live OXT adalah $ 1.22M USD.
Akankah harga OXT naik lebih tinggi tahun ini?
OXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Orchid (OXT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

