Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Primex Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000612 $0.000612 $0.000612 -2.70% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Primex Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000612 pada tahun 2025. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000642 pada tahun 2026. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PMX pada tahun 2027 adalah $ 0.000674 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PMX pada tahun 2028 adalah $ 0.000708 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PMX pada tahun 2029 adalah $ 0.000743 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PMX pada tahun 2030 adalah $ 0.000781 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001272. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Primex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002072. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000612 0.00%

2026 $ 0.000642 5.00%

2027 $ 0.000674 10.25%

2028 $ 0.000708 15.76%

2029 $ 0.000743 21.55%

2030 $ 0.000781 27.63%

2031 $ 0.000820 34.01%

2032 $ 0.000861 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000904 47.75%

2034 $ 0.000949 55.13%

2035 $ 0.000996 62.89%

2036 $ 0.001046 71.03%

2037 $ 0.001099 79.59%

2038 $ 0.001154 88.56%

2039 $ 0.001211 97.99%

2040 $ 0.001272 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Primex Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000612 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000612 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000612 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000614 0.41% Prediksi Harga Primex Finance (PMX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PMX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000612 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PMX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000612 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PMX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000612 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Primex Finance (PMX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PMX adalah $0.000614 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Primex Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000612$ 0.000612 $ 0.000612 Perubahan Harga (24 Jam) -2.70% Kap. Pasar $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Suplai Peredaran 70.88M 70.88M 70.88M Volume (24 Jam) $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Volume (24 Jam) -- Harga PMX terbaru adalah $ 0.000612. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.70%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 21.66K. Selanjutnya, suplai beredar PMX adalah 70.88M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 43.38K. Lihat Harga PMX Live

Harga Lampau Primex Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Primex Finance, harga Primex Finance saat ini adalah 0.000612USD. Suplai Primex Finance(PMX) yang beredar adalah 0.00 PMX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $43.38K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000031 $ 0.000644 $ 0.000611

7 Hari -0.19% $ -0.000147 $ 0.000776 $ 0.000611

30 Days -0.29% $ -0.000260 $ 0.001037 $ 0.000611 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Primex Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000031 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Primex Finance trading pada harga tertinggi $0.000776 dan terendah $0.000611 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PMX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Primex Finance telah mengalami perubahan -0.29% , mencerminkan sekitar $-0.000260 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PMX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Primex Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PMX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Primex Finance (PMX )? Modul Prediksi Harga Primex Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PMX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Primex Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PMX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Primex Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PMX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PMX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Primex Finance.

Mengapa Prediksi Harga PMX Penting?

Prediksi Harga PMX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PMX sekarang? Menurut prediksi Anda, PMX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PMX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Primex Finance (PMX), prakiraan harga PMX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PMX pada tahun 2026? Harga 1 Primex Finance (PMX) hari ini adalah $0.000612 . Menurut modul prediksi di atas, PMX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PMX pada tahun 2027? Primex Finance (PMX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PMX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PMX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Primex Finance (PMX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PMX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Primex Finance (PMX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PMX pada tahun 2030? Harga 1 Primex Finance (PMX) hari ini adalah $0.000612 . Menurut modul prediksi di atas, PMX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PMX untuk tahun 2040? Primex Finance (PMX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PMX pada tahun 2040.