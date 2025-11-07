Apa yang dimaksud dengan Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Primex Finance Berapa nilai Primex Finance (PMX) hari ini? Harga live PMX dalam USD adalah 0.000654 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PMX ke USD saat ini? $ 0.000654 . Cobalah Harga PMX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Primex Finance? Kapitalisasi pasar PMX adalah $ 46.36K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PMX? Suplai beredar PMX adalah 70.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PMX? PMX mencapai harga ATH sebesar 0.1470065451318929 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PMX? PMX mencapai harga ATL 0.000669370260812322 USD . Berapa volume perdagangan PMX? Volume perdagangan 24 jam live PMX adalah $ 22.41K USD . Akankah harga PMX naik lebih tinggi tahun ini? PMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Primex Finance (PMX)

