Harga live Primex Finance hari ini adalah 0.000654 USD. Lacak informasi harga aktual PMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Primex Finance(PMX)

Harga Live 1 PMX ke USD:

$0.0006532
-1.64%1D
USD
Grafik Harga Live Primex Finance (PMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:21:55 (UTC+8)

Informasi Harga Primex Finance (PMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006473
Low 24 Jam
$ 0.0006783
High 24 Jam

$ 0.0006473
$ 0.0006783
$ 0.1470065451318929
$ 0.000669370260812322
-0.40%

-1.64%

-14.10%

-14.10%

Harga aktual Primex Finance (PMX) adalah $ 0.000654. Selama 24 jam terakhir, PMX diperdagangkan antara low $ 0.0006473 dan high $ 0.0006783, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPMX adalah $ 0.1470065451318929, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000669370260812322.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PMX telah berubah sebesar -0.40% selama 1 jam terakhir, -1.64% selama 24 jam, dan -14.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Primex Finance (PMX)

No.3267

$ 46.36K
$ 22.41K
$ 654.00K
70.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.08%

BASE

Kapitalisasi Pasar Primex Finance saat ini adalah $ 46.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 22.41K. Suplai beredar PMX adalah 70.88M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 654.00K.

Riwayat Harga Primex Finance (PMX) USD

Pantau perubahan harga Primex Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000010891-1.64%
30 Days$ -0.000182-21.78%
60 Hari$ -0.000817-55.55%
90 Hari$ -0.000804-55.15%
Perubahan Harga Primex Finance Hari Ini

Hari ini, PMX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000010891 (-1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Primex Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000182 (-21.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Primex Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PMX terlihat mengalami perubahan $ -0.000817 (-55.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Primex Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000804 (-55.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Primex Finance (PMX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Primex Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Primex Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PMX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Primex Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Primex Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Primex Finance (USD)

Berapa nilai Primex Finance (PMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Primex Finance (PMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Primex Finance.

Cek prediksi harga Primex Finance sekarang!

Tokenomi Primex Finance (PMX)

Memahami tokenomi Primex Finance (PMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PMX sekarang!

Cara membeli Primex Finance (PMX)

Ingin mengetahui cara membeli Primex Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Primex Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PMX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Primex Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Primex Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Primex Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Primex Finance

Berapa nilai Primex Finance (PMX) hari ini?
Harga live PMX dalam USD adalah 0.000654 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PMX ke USD saat ini?
Harga PMX ke USD saat ini adalah $ 0.000654. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Primex Finance?
Kapitalisasi pasar PMX adalah $ 46.36K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PMX?
Suplai beredar PMX adalah 70.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PMX?
PMX mencapai harga ATH sebesar 0.1470065451318929 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PMX?
PMX mencapai harga ATL 0.000669370260812322 USD.
Berapa volume perdagangan PMX?
Volume perdagangan 24 jam live PMX adalah $ 22.41K USD.
Akankah harga PMX naik lebih tinggi tahun ini?
PMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

