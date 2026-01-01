Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) (USD)

Dapatkan prediksi harga ProShares Short QQQ untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PSQON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ProShares Short QQQ % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $29.93 $29.93 $29.93 -0.16% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ProShares Short QQQ untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ProShares Short QQQ kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 29.93 pada tahun 2026. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ProShares Short QQQ kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 31.4265 pada tahun 2027. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PSQON diproyeksikan mencapai $ 32.9978 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PSQON diproyeksikan mencapai $ 34.6477 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PSQON pada tahun 2030 adalah $ 36.3801 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga ProShares Short QQQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 59.2593. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga ProShares Short QQQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 96.5272. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 29.93 0.00%

February 16, 2026(30 Days) $ 30.0529 0.41% Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PSQON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $29.93 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk PSQON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $29.9340 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PSQON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $29.9586 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PSQON adalah $30.0529 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ProShares Short QQQ Saat Ini Harga Saat Ini $ 29.93 Perubahan Harga (24 Jam) -0.16% Kap. Pasar $ 30.05 Suplai Peredaran 1.00 Volume (24 Jam) $ 301.03K Harga PSQON terbaru adalah $ 29.93. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.16%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 301.03K. Selanjutnya, suplai beredar PSQON adalah 1.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 30.05.

Cara Membeli ProShares Short QQQ (PSQON) Mencoba untuk membeli PSQON? Anda sekarang dapat membeli PSQON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli ProShares Short QQQ dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PSQON Sekarang

Harga Lampau ProShares Short QQQ Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ProShares Short QQQ, harga ProShares Short QQQ saat ini adalah 29.94USD. Suplai ProShares Short QQQ(PSQON) yang beredar adalah 1.00 PSQON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $30.05 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 30.06 $ 29.73

7 Hari 0.50% $ 9.9400 $ 30.06 $ 20

30 Days 0.50% $ 9.9400 $ 30.06 $ 20 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ProShares Short QQQ telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ProShares Short QQQ trading pada harga tertinggi $30.06 dan terendah $20 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.50% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PSQON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ProShares Short QQQ telah mengalami perubahan 0.50% , mencerminkan sekitar $9.9400 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PSQON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ProShares Short QQQ lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PSQON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ProShares Short QQQ (PSQON )? Modul Prediksi Harga ProShares Short QQQ adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PSQON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ProShares Short QQQ pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PSQON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ProShares Short QQQ. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PSQON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PSQON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ProShares Short QQQ.

Mengapa Prediksi Harga PSQON Penting?

Prediksi Harga PSQON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

