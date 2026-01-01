Harga ProShares Short QQQ Hari Ini

Harga live ProShares Short QQQ (PSQON) hari ini adalah $ 29.92, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSQON ke USD saat ini adalah $ 29.92 per PSQON.

ProShares Short QQQ saat ini berada di peringkat #3691 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30.03, dengan suplai yang beredar 1.00 PSQON. Selama 24 jam terakhir, PSQON diperdagangkan antara $ 29.73 (low) dan $ 30.06 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 30.20773875144217, sementara all-time low aset ini adalah $ 29.60164097449572.

Dalam kinerja jangka pendek, PSQON bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan +49.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 296.97K.

Informasi Pasar ProShares Short QQQ (PSQON)

Peringkat No.3691 Kapitalisasi Pasar $ 30.03$ 30.03 $ 30.03 Volume (24 Jam) $ 296.97K$ 296.97K $ 296.97K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.03$ 30.03 $ 30.03 Suplai Peredaran 1.00 1.00 1.00 Total Suplai 1.0035659 1.0035659 1.0035659 Blockchain Publik ETH

