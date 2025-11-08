Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Vulcan Forged PYR untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PYR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.5515 $0.5515 $0.5515 +4.19% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Vulcan Forged PYR untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.5515 pada tahun 2025. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.579075 pada tahun 2026. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PYR pada tahun 2027 adalah $ 0.608028 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PYR pada tahun 2028 adalah $ 0.638430 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PYR pada tahun 2029 adalah $ 0.670351 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PYR pada tahun 2030 adalah $ 0.703869 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1465. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Vulcan Forged PYR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.8675. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.5515 0.00%

2026 $ 0.579075 5.00%

2027 $ 0.608028 10.25%

2028 $ 0.638430 15.76%

2029 $ 0.670351 21.55%

2030 $ 0.703869 27.63%

2031 $ 0.739062 34.01%

2032 $ 0.776015 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.814816 47.75%

2034 $ 0.855557 55.13%

2035 $ 0.898335 62.89%

2036 $ 0.943252 71.03%

2037 $ 0.990414 79.59%

2038 $ 1.0399 88.56%

2039 $ 1.0919 97.99%

2040 $ 1.1465 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Vulcan Forged PYR Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.5515 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.551575 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.552028 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.553766 0.41% Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PYR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.5515 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PYR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.551575 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PYR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.552028 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PYR adalah $0.553766 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Vulcan Forged PYR Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.5515$ 0.5515 $ 0.5515 Perubahan Harga (24 Jam) +4.19% Kap. Pasar $ 24.57M$ 24.57M $ 24.57M Suplai Peredaran 44.56M 44.56M 44.56M Volume (24 Jam) $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volume (24 Jam) -- Harga PYR terbaru adalah $ 0.5515. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.19%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 3.10M. Selanjutnya, suplai beredar PYR adalah 44.56M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 24.57M.

Harga Lampau Vulcan Forged PYR Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Vulcan Forged PYR, harga Vulcan Forged PYR saat ini adalah 0.5514USD. Suplai Vulcan Forged PYR(PYR) yang beredar adalah 0.00 PYR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $24.57M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.033199 $ 0.5928 $ 0.4988

7 Hari -0.09% $ -0.058700 $ 0.6216 $ 0.4751

30 Days -0.39% $ -0.3668 $ 0.9709 $ 0.2113 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Vulcan Forged PYR telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.033199 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Vulcan Forged PYR trading pada harga tertinggi $0.6216 dan terendah $0.4751 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PYR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Vulcan Forged PYR telah mengalami perubahan -0.39% , mencerminkan sekitar $-0.3668 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PYR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Vulcan Forged PYR lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PYR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (PYR )? Modul Prediksi Harga Vulcan Forged PYR adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PYR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Vulcan Forged PYR pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PYR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Vulcan Forged PYR. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PYR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PYR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Vulcan Forged PYR.

Mengapa Prediksi Harga PYR Penting?

Prediksi Harga PYR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

