Harga live Vulcan Forged PYR hari ini adalah 0.4977 USD. Lacak informasi harga aktual PYR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PYR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Vulcan Forged PYR(PYR)

Harga Live 1 PYR ke USD:

$0.4977
$0.4977
+2.32%1D
USD
Grafik Harga Live Vulcan Forged PYR (PYR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:15 (UTC+8)

Informasi Harga Vulcan Forged PYR (PYR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4814
$ 0.4814
Low 24 Jam
$ 0.5239
$ 0.5239
High 24 Jam

$ 0.4814
$ 0.4814

$ 0.5239
$ 0.5239

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937

$ 0.24672949891609422
$ 0.24672949891609422

+0.08%

+2.32%

-17.98%

-17.98%

Harga aktual Vulcan Forged PYR (PYR) adalah $ 0.4977. Selama 24 jam terakhir, PYR diperdagangkan antara low $ 0.4814 dan high $ 0.5239, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPYR adalah $ 49.73695922655937, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.24672949891609422.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PYR telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +2.32% selama 24 jam, dan -17.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vulcan Forged PYR (PYR)

No.746

$ 22.14M
$ 22.14M

$ 436.80K
$ 436.80K

$ 24.89M
$ 24.89M

44.49M
44.49M

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

88.97%

ETH

Kapitalisasi Pasar Vulcan Forged PYR saat ini adalah $ 22.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 436.80K. Suplai beredar PYR adalah 44.49M, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.89M.

Riwayat Harga Vulcan Forged PYR (PYR) USD

Pantau perubahan harga Vulcan Forged PYR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.011285+2.32%
30 Days$ -0.4649-48.30%
60 Hari$ -0.55-52.50%
90 Hari$ -0.6356-56.09%
Perubahan Harga Vulcan Forged PYR Hari Ini

Hari ini, PYR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.011285 (+2.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vulcan Forged PYR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4649 (-48.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vulcan Forged PYR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PYR terlihat mengalami perubahan $ -0.55 (-52.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vulcan Forged PYR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.6356 (-56.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vulcan Forged PYR (PYR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vulcan Forged PYR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.

For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vulcan Forged PYR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PYR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vulcan Forged PYR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vulcan Forged PYR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vulcan Forged PYR (USD)

Berapa nilai Vulcan Forged PYR (PYR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vulcan Forged PYR (PYR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vulcan Forged PYR.

Cek prediksi harga Vulcan Forged PYR sekarang!

Tokenomi Vulcan Forged PYR (PYR)

Memahami tokenomi Vulcan Forged PYR (PYR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PYR sekarang!

Cara membeli Vulcan Forged PYR (PYR)

Ingin mengetahui cara membeli Vulcan Forged PYR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vulcan Forged PYR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PYR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Vulcan Forged PYR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vulcan Forged PYR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Vulcan Forged PYR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vulcan Forged PYR

Berapa nilai Vulcan Forged PYR (PYR) hari ini?
Harga live PYR dalam USD adalah 0.4977 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PYR ke USD saat ini?
Harga PYR ke USD saat ini adalah $ 0.4977. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vulcan Forged PYR?
Kapitalisasi pasar PYR adalah $ 22.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PYR?
Suplai beredar PYR adalah 44.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PYR?
PYR mencapai harga ATH sebesar 49.73695922655937 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PYR?
PYR mencapai harga ATL 0.24672949891609422 USD.
Berapa volume perdagangan PYR?
Volume perdagangan 24 jam live PYR adalah $ 436.80K USD.
Akankah harga PYR naik lebih tinggi tahun ini?
PYR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PYR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:52:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

