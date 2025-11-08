Prediksi Harga Qtum (QTUM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Qtum untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan QTUM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Qtum % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.929 $1.929 $1.929 +3.59% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Qtum untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Qtum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.929 pada tahun 2025. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Qtum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0254 pada tahun 2026. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QTUM pada tahun 2027 adalah $ 2.1267 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QTUM pada tahun 2028 adalah $ 2.2330 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QTUM pada tahun 2029 adalah $ 2.3447 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QTUM pada tahun 2030 adalah $ 2.4619 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Qtum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.0102. Prediksi Harga Qtum (QTUM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Qtum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 6.5322. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.929 0.00%

2026 $ 2.0254 5.00%

2027 $ 2.1267 10.25%

2028 $ 2.2330 15.76%

2029 $ 2.3447 21.55%

2030 $ 2.4619 27.63%

2031 $ 2.5850 34.01%

2032 $ 2.7142 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.8500 47.75%

2034 $ 2.9925 55.13%

2035 $ 3.1421 62.89%

2036 $ 3.2992 71.03%

2037 $ 3.4642 79.59%

2038 $ 3.6374 88.56%

2039 $ 3.8192 97.99%

2040 $ 4.0102 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Qtum Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.929 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.9292 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.9308 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.9369 0.41% Prediksi Harga Qtum (QTUM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk QTUM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.929 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Qtum (QTUM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk QTUM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.9292 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Qtum (QTUM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk QTUM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.9308 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Qtum (QTUM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk QTUM adalah $1.9369 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Qtum Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.929$ 1.929 $ 1.929 Perubahan Harga (24 Jam) +3.59% Kap. Pasar $ 204.46M$ 204.46M $ 204.46M Suplai Peredaran 105.88M 105.88M 105.88M Volume (24 Jam) $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volume (24 Jam) -- Harga QTUM terbaru adalah $ 1.929. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.59%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.67M. Selanjutnya, suplai beredar QTUM adalah 105.88M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 204.46M. Lihat Harga QTUM Live

Harga Lampau Qtum Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Qtum, harga Qtum saat ini adalah 1.931USD. Suplai Qtum(QTUM) yang beredar adalah 0.00 QTUM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $204.46M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.101999 $ 2.024 $ 1.765

7 Hari 0.01% $ 0.024000 $ 2.024 $ 1.593

30 Days -0.14% $ -0.319000 $ 2.431 $ 1.219 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Qtum telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.101999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Qtum trading pada harga tertinggi $2.024 dan terendah $1.593 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut QTUM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Qtum telah mengalami perubahan -0.14% , mencerminkan sekitar $-0.319000 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa QTUM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Qtum lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga QTUM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Qtum (QTUM )? Modul Prediksi Harga Qtum adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga QTUM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Qtum pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan QTUM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Qtum. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan QTUM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum QTUM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Qtum.

Mengapa Prediksi Harga QTUM Penting?

Prediksi Harga QTUM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi QTUM sekarang? Menurut prediksi Anda, QTUM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga QTUM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Qtum (QTUM), prakiraan harga QTUM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 QTUM pada tahun 2026? Harga 1 Qtum (QTUM) hari ini adalah $1.929 . Menurut modul prediksi di atas, QTUM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga QTUM pada tahun 2027? Qtum (QTUM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QTUM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga QTUM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Qtum (QTUM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga QTUM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Qtum (QTUM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 QTUM pada tahun 2030? Harga 1 Qtum (QTUM) hari ini adalah $1.929 . Menurut modul prediksi di atas, QTUM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga QTUM untuk tahun 2040? Qtum (QTUM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QTUM pada tahun 2040.