Apa yang dimaksud dengan Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Tokenomi Qtum (QTUM)

Memahami tokenomi Qtum (QTUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QTUM sekarang!

Sumber Daya Qtum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Qtum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Qtum Berapa nilai Qtum (QTUM) hari ini? Harga live QTUM dalam USD adalah 1.76 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga QTUM ke USD saat ini? $ 1.76 . Cobalah Harga QTUM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Qtum? Kapitalisasi pasar QTUM adalah $ 186.35M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar QTUM? Suplai beredar QTUM adalah 105.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) QTUM? QTUM mencapai harga ATH sebesar 106.8759994506836 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) QTUM? QTUM mencapai harga ATL 0.770017723731 USD . Berapa volume perdagangan QTUM? Volume perdagangan 24 jam live QTUM adalah $ 1.56M USD . Akankah harga QTUM naik lebih tinggi tahun ini? QTUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QTUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

