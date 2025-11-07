BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Qtum hari ini adalah 1.76 USD. Lacak informasi harga aktual QTUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QTUM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Qtum hari ini adalah 1.76 USD. Lacak informasi harga aktual QTUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QTUM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QTUM

Info Harga QTUM

Penjelasan QTUM

Whitepaper QTUM

Situs Web Resmi QTUM

Tokenomi QTUM

Prakiraan Harga QTUM

Riwayat QTUM

Panduan Membeli QTUM

Konverter QTUM ke Mata Uang Fiat

Spot QTUM

Futures USDT-M QTUM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Qtum

Harga Qtum(QTUM)

Harga Live 1 QTUM ke USD:

$1.76
$1.76$1.76
+2.80%1D
USD
Grafik Harga Live Qtum (QTUM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:57 (UTC+8)

Informasi Harga Qtum (QTUM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.688
$ 1.688$ 1.688
Low 24 Jam
$ 1.785
$ 1.785$ 1.785
High 24 Jam

$ 1.688
$ 1.688$ 1.688

$ 1.785
$ 1.785$ 1.785

$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836

$ 0.770017723731
$ 0.770017723731$ 0.770017723731

+1.09%

+2.80%

-4.20%

-4.20%

Harga aktual Qtum (QTUM) adalah $ 1.76. Selama 24 jam terakhir, QTUM diperdagangkan antara low $ 1.688 dan high $ 1.785, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQTUM adalah $ 106.8759994506836, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.770017723731.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QTUM telah berubah sebesar +1.09% selama 1 jam terakhir, +2.80% selama 24 jam, dan -4.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Qtum (QTUM)

No.182

$ 186.35M
$ 186.35M$ 186.35M

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 189.77M
$ 189.77M$ 189.77M

105.88M
105.88M 105.88M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.19%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

QTUM

Kapitalisasi Pasar Qtum saat ini adalah $ 186.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.56M. Suplai beredar QTUM adalah 105.88M, dan total suplainya sebesar 107822406. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.77M.

Riwayat Harga Qtum (QTUM) USD

Pantau perubahan harga Qtum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04794+2.80%
30 Days$ -0.522-22.88%
60 Hari$ -0.911-34.11%
90 Hari$ -0.424-19.42%
Perubahan Harga Qtum Hari Ini

Hari ini, QTUM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04794 (+2.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Qtum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.522 (-22.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Qtum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QTUM terlihat mengalami perubahan $ -0.911 (-34.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Qtum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.424 (-19.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Qtum (QTUM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Qtum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Qtum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QTUM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Qtum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Qtum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Qtum (USD)

Berapa nilai Qtum (QTUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Qtum (QTUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qtum.

Cek prediksi harga Qtum sekarang!

Tokenomi Qtum (QTUM)

Memahami tokenomi Qtum (QTUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QTUM sekarang!

Cara membeli Qtum (QTUM)

Ingin mengetahui cara membeli Qtum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Qtum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

QTUM ke Mata Uang Lokal

1 Qtum(QTUM) ke VND
46,314.4
1 Qtum(QTUM) ke AUD
A$2.7104
1 Qtum(QTUM) ke GBP
1.3376
1 Qtum(QTUM) ke EUR
1.5136
1 Qtum(QTUM) ke USD
$1.76
1 Qtum(QTUM) ke MYR
RM7.3568
1 Qtum(QTUM) ke TRY
74.2544
1 Qtum(QTUM) ke JPY
¥269.28
1 Qtum(QTUM) ke ARS
ARS$2,554.4112
1 Qtum(QTUM) ke RUB
142.9824
1 Qtum(QTUM) ke INR
156.0592
1 Qtum(QTUM) ke IDR
Rp29,333.3216
1 Qtum(QTUM) ke PHP
103.8048
1 Qtum(QTUM) ke EGP
￡E.83.248
1 Qtum(QTUM) ke BRL
R$9.416
1 Qtum(QTUM) ke CAD
C$2.4816
1 Qtum(QTUM) ke BDT
214.7376
1 Qtum(QTUM) ke NGN
2,532.3584
1 Qtum(QTUM) ke COP
$6,743.2816
1 Qtum(QTUM) ke ZAR
R.30.5712
1 Qtum(QTUM) ke UAH
74.0256
1 Qtum(QTUM) ke TZS
T.Sh.4,324.32
1 Qtum(QTUM) ke VES
Bs399.52
1 Qtum(QTUM) ke CLP
$1,659.68
1 Qtum(QTUM) ke PKR
Rs497.4464
1 Qtum(QTUM) ke KZT
925.8128
1 Qtum(QTUM) ke THB
฿56.9888
1 Qtum(QTUM) ke TWD
NT$54.5072
1 Qtum(QTUM) ke AED
د.إ6.4592
1 Qtum(QTUM) ke CHF
Fr1.408
1 Qtum(QTUM) ke HKD
HK$13.6752
1 Qtum(QTUM) ke AMD
֏673.024
1 Qtum(QTUM) ke MAD
.د.م16.368
1 Qtum(QTUM) ke MXN
$32.6832
1 Qtum(QTUM) ke SAR
ريال6.6
1 Qtum(QTUM) ke ETB
Br270.8464
1 Qtum(QTUM) ke KES
KSh227.2864
1 Qtum(QTUM) ke JOD
د.أ1.24784
1 Qtum(QTUM) ke PLN
6.4768
1 Qtum(QTUM) ke RON
лв7.744
1 Qtum(QTUM) ke SEK
kr16.8432
1 Qtum(QTUM) ke BGN
лв2.9744
1 Qtum(QTUM) ke HUF
Ft589.2128
1 Qtum(QTUM) ke CZK
37.1184
1 Qtum(QTUM) ke KWD
د.ك0.53856
1 Qtum(QTUM) ke ILS
5.7552
1 Qtum(QTUM) ke BOB
Bs12.144
1 Qtum(QTUM) ke AZN
2.992
1 Qtum(QTUM) ke TJS
SM16.2272
1 Qtum(QTUM) ke GEL
4.7696
1 Qtum(QTUM) ke AOA
Kz1,613.1984
1 Qtum(QTUM) ke BHD
.د.ب0.66352
1 Qtum(QTUM) ke BMD
$1.76
1 Qtum(QTUM) ke DKK
kr11.3872
1 Qtum(QTUM) ke HNL
L46.3584
1 Qtum(QTUM) ke MUR
80.9072
1 Qtum(QTUM) ke NAD
$30.5712
1 Qtum(QTUM) ke NOK
kr17.952
1 Qtum(QTUM) ke NZD
$3.1152
1 Qtum(QTUM) ke PAB
B/.1.76
1 Qtum(QTUM) ke PGK
K7.392
1 Qtum(QTUM) ke QAR
ر.ق6.4064
1 Qtum(QTUM) ke RSD
дин.178.7808
1 Qtum(QTUM) ke UZS
soʻm21,204.8144
1 Qtum(QTUM) ke ALL
L147.576
1 Qtum(QTUM) ke ANG
ƒ3.1504
1 Qtum(QTUM) ke AWG
ƒ3.168
1 Qtum(QTUM) ke BBD
$3.52
1 Qtum(QTUM) ke BAM
KM2.9744
1 Qtum(QTUM) ke BIF
Fr5,190.24
1 Qtum(QTUM) ke BND
$2.288
1 Qtum(QTUM) ke BSD
$1.76
1 Qtum(QTUM) ke JMD
$282.216
1 Qtum(QTUM) ke KHR
7,068.2656
1 Qtum(QTUM) ke KMF
Fr739.2
1 Qtum(QTUM) ke LAK
38,260.8688
1 Qtum(QTUM) ke LKR
රු536.5712
1 Qtum(QTUM) ke MDL
L29.92
1 Qtum(QTUM) ke MGA
Ar7,927.92
1 Qtum(QTUM) ke MOP
P14.08
1 Qtum(QTUM) ke MVR
27.104
1 Qtum(QTUM) ke MWK
MK3,055.5536
1 Qtum(QTUM) ke MZN
MT112.552
1 Qtum(QTUM) ke NPR
रु249.392
1 Qtum(QTUM) ke PYG
12,481.92
1 Qtum(QTUM) ke RWF
Fr2,553.76
1 Qtum(QTUM) ke SBD
$14.4848
1 Qtum(QTUM) ke SCR
25.3968
1 Qtum(QTUM) ke SRD
$67.76
1 Qtum(QTUM) ke SVC
$15.3824
1 Qtum(QTUM) ke SZL
L30.5536
1 Qtum(QTUM) ke TMT
m6.16
1 Qtum(QTUM) ke TND
د.ت5.20784
1 Qtum(QTUM) ke TTD
$11.9152
1 Qtum(QTUM) ke UGX
Sh6,152.96
1 Qtum(QTUM) ke XAF
Fr999.68
1 Qtum(QTUM) ke XCD
$4.752
1 Qtum(QTUM) ke XOF
Fr999.68
1 Qtum(QTUM) ke XPF
Fr181.28
1 Qtum(QTUM) ke BWP
P23.672
1 Qtum(QTUM) ke BZD
$3.5376
1 Qtum(QTUM) ke CVE
$168.6784
1 Qtum(QTUM) ke DJF
Fr311.52
1 Qtum(QTUM) ke DOP
$113.1856
1 Qtum(QTUM) ke DZD
د.ج229.8384
1 Qtum(QTUM) ke FJD
$4.0128
1 Qtum(QTUM) ke GNF
Fr15,303.2
1 Qtum(QTUM) ke GTQ
Q13.4816
1 Qtum(QTUM) ke GYD
$368.1216
1 Qtum(QTUM) ke ISK
kr221.76

Sumber Daya Qtum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Qtum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Qtum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Qtum

Berapa nilai Qtum (QTUM) hari ini?
Harga live QTUM dalam USD adalah 1.76 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QTUM ke USD saat ini?
Harga QTUM ke USD saat ini adalah $ 1.76. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Qtum?
Kapitalisasi pasar QTUM adalah $ 186.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QTUM?
Suplai beredar QTUM adalah 105.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QTUM?
QTUM mencapai harga ATH sebesar 106.8759994506836 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QTUM?
QTUM mencapai harga ATL 0.770017723731 USD.
Berapa volume perdagangan QTUM?
Volume perdagangan 24 jam live QTUM adalah $ 1.56M USD.
Akankah harga QTUM naik lebih tinggi tahun ini?
QTUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QTUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Qtum (QTUM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator QTUM ke USD

Jumlah

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 1.76 USD

Perdagangkan QTUM

QTUM/USDT
$1.76
$1.76$1.76
+2.74%
QTUM/BTC
$0.00001735
$0.00001735$0.00001735
+3.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,489.13
$101,489.13$101,489.13

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.19
$3,322.19$3,322.19

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.74
$156.74$156.74

+0.52%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0394
$1.0394$1.0394

+21.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,489.13
$101,489.13$101,489.13

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.19
$3,322.19$3,322.19

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.74
$156.74$156.74

+0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2211
$2.2211$2.2211

-0.59%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0375
$1.0375$1.0375

+2.10%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015015
$0.015015$0.015015

+1,401.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009731
$0.009731$0.009731

+355.99%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.395
$4.395$4.395

+339.50%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001721
$0.001721$0.001721

+58.18%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001662
$0.00001662$0.00001662

+54.31%