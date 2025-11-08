Prediksi Harga Quickswap (QUICK) (USD)

Dapatkan prediksi harga Quickswap untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan QUICK dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Quickswap % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01798 $0.01798 $0.01798 +4.65% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Quickswap untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01798 pada tahun 2025. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018879 pada tahun 2026. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUICK pada tahun 2027 adalah $ 0.019822 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUICK pada tahun 2028 adalah $ 0.020814 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUICK pada tahun 2029 adalah $ 0.021854 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUICK pada tahun 2030 adalah $ 0.022947 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037379. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Quickswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060886. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01798 0.00%

2026 $ 0.018879 5.00%

2027 $ 0.019822 10.25%

2028 $ 0.020814 15.76%

2029 $ 0.021854 21.55%

2030 $ 0.022947 27.63%

2031 $ 0.024094 34.01%

2032 $ 0.025299 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026564 47.75%

2034 $ 0.027892 55.13%

2035 $ 0.029287 62.89%

2036 $ 0.030751 71.03%

2037 $ 0.032289 79.59%

2038 $ 0.033903 88.56%

2039 $ 0.035599 97.99%

2040 $ 0.037379 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Quickswap Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01798 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017982 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017997 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.018053 0.41% Prediksi Harga Quickswap (QUICK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk QUICK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01798 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk QUICK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017982 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk QUICK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017997 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Quickswap (QUICK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk QUICK adalah $0.018053 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Quickswap Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01798$ 0.01798 $ 0.01798 Perubahan Harga (24 Jam) +4.65% Kap. Pasar $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Suplai Peredaran 716.00M 716.00M 716.00M Volume (24 Jam) $ 294.42K$ 294.42K $ 294.42K Volume (24 Jam) -- Harga QUICK terbaru adalah $ 0.01798. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 294.42K. Selanjutnya, suplai beredar QUICK adalah 716.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.87M. Lihat Harga QUICK Live

Harga Lampau Quickswap Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Quickswap, harga Quickswap saat ini adalah 0.01798USD. Suplai Quickswap(QUICK) yang beredar adalah 0.00 QUICK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12.87M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.000949 $ 0.01857 $ 0.01633

7 Hari 0.01% $ 0.00017 $ 0.01886 $ 0.01489

30 Days -0.24% $ -0.005889 $ 0.02457 $ 0.00599 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Quickswap telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000949 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Quickswap trading pada harga tertinggi $0.01886 dan terendah $0.01489 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut QUICK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Quickswap telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.005889 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa QUICK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Quickswap lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga QUICK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Quickswap (QUICK )? Modul Prediksi Harga Quickswap adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga QUICK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Quickswap pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan QUICK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Quickswap. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan QUICK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum QUICK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Quickswap.

Mengapa Prediksi Harga QUICK Penting?

Prediksi Harga QUICK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi QUICK sekarang? Menurut prediksi Anda, QUICK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga QUICK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Quickswap (QUICK), prakiraan harga QUICK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 QUICK pada tahun 2026? Harga 1 Quickswap (QUICK) hari ini adalah $0.01798 . Menurut modul prediksi di atas, QUICK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga QUICK pada tahun 2027? Quickswap (QUICK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QUICK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga QUICK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Quickswap (QUICK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga QUICK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Quickswap (QUICK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 QUICK pada tahun 2030? Harga 1 Quickswap (QUICK) hari ini adalah $0.01798 . Menurut modul prediksi di atas, QUICK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga QUICK untuk tahun 2040? Quickswap (QUICK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QUICK pada tahun 2040.