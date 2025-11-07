Apa yang dimaksud dengan Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Berapa nilai Quickswap (QUICK) hari ini? Harga live QUICK dalam USD adalah 0.01631 USD . Berapa harga QUICK ke USD saat ini? $ 0.01631 . Berapa kapitalisasi pasar Quickswap? Kapitalisasi pasar QUICK adalah $ 11.68M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar QUICK? Suplai beredar QUICK adalah 715.83M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) QUICK? QUICK mencapai harga ATH sebesar 0.2250459349499163 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) QUICK? QUICK mencapai harga ATL 0.008835522403111695 USD . Berapa volume perdagangan QUICK? Volume perdagangan 24 jam live QUICK adalah $ 265.99K USD .

