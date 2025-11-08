Prediksi Harga RHEA (RHEA) (USD)

Dapatkan prediksi harga RHEA untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan RHEA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02016 $0.02016 $0.02016 +16.26% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga RHEA untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, RHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02016 pada tahun 2025. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, RHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.021168 pada tahun 2026. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RHEA pada tahun 2027 adalah $ 0.022226 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RHEA pada tahun 2028 adalah $ 0.023337 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RHEA pada tahun 2029 adalah $ 0.024504 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RHEA pada tahun 2030 adalah $ 0.025729 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga RHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.041911. Prediksi Harga RHEA (RHEA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga RHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.068268.

2026 $ 0.021168 5.00%

2027 $ 0.022226 10.25%

2028 $ 0.023337 15.76%

2029 $ 0.024504 21.55%

2030 $ 0.025729 27.63%

2031 $ 0.027016 34.01%

2032 $ 0.028367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029785 47.75%

2034 $ 0.031274 55.13%

2035 $ 0.032838 62.89%

2036 $ 0.034480 71.03%

2037 $ 0.036204 79.59%

2038 $ 0.038014 88.56%

2039 $ 0.039915 97.99%

2040 $ 0.041911 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga RHEA Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02016 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.020162 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.020179 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.020242 0.41% Prediksi Harga RHEA (RHEA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk RHEA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02016 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga RHEA (RHEA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk RHEA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020162 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga RHEA (RHEA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk RHEA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.020179 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga RHEA (RHEA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk RHEA adalah $0.020242 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga RHEA Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02016$ 0.02016 $ 0.02016 Perubahan Harga (24 Jam) +16.26% Kap. Pasar $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Suplai Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Volume (24 Jam) $ 142.62K$ 142.62K $ 142.62K Volume (24 Jam) -- Harga RHEA terbaru adalah $ 0.02016. Perubahan 24 jamnya sebesar +16.26%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 142.62K. Selanjutnya, suplai beredar RHEA adalah 200.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.03M.

Harga Lampau RHEA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live RHEA, harga RHEA saat ini adalah 0.02016USD. Suplai RHEA(RHEA) yang beredar adalah 0.00 RHEA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.03M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.36% $ 0.005309 $ 0.02412 $ 0.01478

7 Hari -0.00% $ -0.000120 $ 0.02412 $ 0.013

30 Days -0.25% $ -0.006800 $ 0.03325 $ 0.013 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, RHEA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005309 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.36% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, RHEA trading pada harga tertinggi $0.02412 dan terendah $0.013 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RHEA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, RHEA telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-0.006800 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RHEA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga RHEA lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga RHEA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga RHEA (RHEA )? Modul Prediksi Harga RHEA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RHEA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap RHEA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RHEA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga RHEA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RHEA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RHEA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan RHEA.

Mengapa Prediksi Harga RHEA Penting?

Prediksi Harga RHEA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

