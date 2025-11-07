Apa yang dimaksud dengan RHEA (RHEA)

Rhea Finance adalah tulang punggung Near DeFi dan platform likuiditas abstrak rantai untuk Bitcoin, NEAR, dan aset-aset unggulan lainnya. Rhea, yang terbentuk dari penggabungan Ref Finance (DEX terbesar NEAR) dan Burrow Finance (pasar uang terkemuka NEAR), adalah protokol DeFi terpadu yang mengamankan lebih dari $250 juta TVL, tempat pengguna dapat bertukar, meminjamkan, meminjam, dan mendapatkan penghasilan—semuanya di satu tempat. Sebagai tulang punggung NEAR DeFi, Rhea juga memainkan peran kunci dalam strategi abstraksi rantai NEAR.

RHEA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RHEA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa RHEA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang RHEA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RHEA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RHEA (USD)

Berapa nilai RHEA (RHEA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RHEA (RHEA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RHEA.

Cek prediksi harga RHEA sekarang!

Tokenomi RHEA (RHEA)

Memahami tokenomi RHEA (RHEA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RHEA sekarang!

Cara membeli RHEA (RHEA)

Ingin mengetahui cara membeli RHEA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RHEA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RHEA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya RHEA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RHEA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RHEA Berapa nilai RHEA (RHEA) hari ini? Harga live RHEA dalam USD adalah 0.01387 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RHEA ke USD saat ini? $ 0.01387 . Cobalah Harga RHEA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar RHEA? Kapitalisasi pasar RHEA adalah $ 2.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RHEA? Suplai beredar RHEA adalah 200.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RHEA? RHEA mencapai harga ATH sebesar 0.11587934887394663 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RHEA? RHEA mencapai harga ATL 0.013327583514416869 USD . Berapa volume perdagangan RHEA? Volume perdagangan 24 jam live RHEA adalah $ 64.47K USD . Akankah harga RHEA naik lebih tinggi tahun ini? RHEA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RHEA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

