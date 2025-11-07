BursaDEX+
Harga RHEA(RHEA)

$0.01387
-1.90%1D
USD
Grafik Harga Live RHEA (RHEA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:42 (UTC+8)

Informasi Harga RHEA (RHEA) (USD)

Harga aktual RHEA (RHEA) adalah $ 0.01387. Selama 24 jam terakhir, RHEA diperdagangkan antara low $ 0.01365 dan high $ 0.01462, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRHEA adalah $ 0.11587934887394663, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013327583514416869.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RHEA telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -1.90% selama 24 jam, dan -34.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RHEA (RHEA)

NEAR

Kapitalisasi Pasar RHEA saat ini adalah $ 2.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.47K. Suplai beredar RHEA adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.87M.

Riwayat Harga RHEA (RHEA) USD

Pantau perubahan harga RHEA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002686-1.90%
30 Days$ -0.01641-54.20%
60 Hari$ -0.02126-60.52%
90 Hari$ -0.07396-84.21%
Perubahan Harga RHEA Hari Ini

Hari ini, RHEA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002686 (-1.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RHEA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01641 (-54.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RHEA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RHEA terlihat mengalami perubahan $ -0.02126 (-60.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RHEA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07396 (-84.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RHEA (RHEA)?

Lihat halaman Riwayat Harga RHEA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RHEA (RHEA)

Rhea Finance adalah tulang punggung Near DeFi dan platform likuiditas abstrak rantai untuk Bitcoin, NEAR, dan aset-aset unggulan lainnya. Rhea, yang terbentuk dari penggabungan Ref Finance (DEX terbesar NEAR) dan Burrow Finance (pasar uang terkemuka NEAR), adalah protokol DeFi terpadu yang mengamankan lebih dari $250 juta TVL, tempat pengguna dapat bertukar, meminjamkan, meminjam, dan mendapatkan penghasilan—semuanya di satu tempat. Sebagai tulang punggung NEAR DeFi, Rhea juga memainkan peran kunci dalam strategi abstraksi rantai NEAR.

RHEA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RHEA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RHEA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RHEA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RHEA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RHEA (USD)

Berapa nilai RHEA (RHEA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RHEA (RHEA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RHEA.

Cek prediksi harga RHEA sekarang!

Tokenomi RHEA (RHEA)

Memahami tokenomi RHEA (RHEA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RHEA sekarang!

Cara membeli RHEA (RHEA)

Ingin mengetahui cara membeli RHEA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RHEA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RHEA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya RHEA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RHEA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RHEA
Explorer Blok

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

