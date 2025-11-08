Prediksi Harga The Root Network (ROOT) (USD)

Dapatkan prediksi harga The Root Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ROOT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ROOT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga The Root Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000816 $0.000816 $0.000816 +5.01% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga The Root Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000816 pada tahun 2025. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000856 pada tahun 2026. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ROOT pada tahun 2027 adalah $ 0.000899 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ROOT pada tahun 2028 adalah $ 0.000944 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROOT pada tahun 2029 adalah $ 0.000991 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROOT pada tahun 2030 adalah $ 0.001041 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001696. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002763. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000816 0.00%

2026 $ 0.000856 5.00%

2027 $ 0.000899 10.25%

2028 $ 0.000944 15.76%

2029 $ 0.000991 21.55%

2030 $ 0.001041 27.63%

2031 $ 0.001093 34.01%

2032 $ 0.001148 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001205 47.75%

2034 $ 0.001265 55.13%

2035 $ 0.001329 62.89%

2036 $ 0.001395 71.03%

2037 $ 0.001465 79.59%

2038 $ 0.001538 88.56%

2039 $ 0.001615 97.99%

2040 $ 0.001696 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga The Root Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000816 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000816 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000816 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000819 0.41% Prediksi Harga The Root Network (ROOT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ROOT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000816 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ROOT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000816 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ROOT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000816 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga The Root Network (ROOT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ROOT adalah $0.000819 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga The Root Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000816$ 0.000816 $ 0.000816 Perubahan Harga (24 Jam) +5.01% Kap. Pasar $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Suplai Peredaran 3.87B 3.87B 3.87B Volume (24 Jam) $ 134.04K$ 134.04K $ 134.04K Volume (24 Jam) -- Harga ROOT terbaru adalah $ 0.000816. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.01%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 134.04K. Selanjutnya, suplai beredar ROOT adalah 3.87B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.15M. Lihat Harga ROOT Live

Cara Membeli The Root Network (ROOT) Mencoba untuk membeli ROOT? Anda sekarang dapat membeli ROOT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli The Root Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ROOT Sekarang

Harga Lampau The Root Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live The Root Network, harga The Root Network saat ini adalah 0.000813USD. Suplai The Root Network(ROOT) yang beredar adalah 0.00 ROOT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.15M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000037 $ 0.000854 $ 0.000757

7 Hari -0.12% $ -0.000121 $ 0.000999 $ 0.00071

30 Days -0.49% $ -0.000786 $ 0.001609 $ 0.00071 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, The Root Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000037 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, The Root Network trading pada harga tertinggi $0.000999 dan terendah $0.00071 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ROOT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, The Root Network telah mengalami perubahan -0.49% , mencerminkan sekitar $-0.000786 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ROOT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga The Root Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ROOT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga The Root Network (ROOT )? Modul Prediksi Harga The Root Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ROOT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap The Root Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ROOT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga The Root Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ROOT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ROOT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan The Root Network.

Mengapa Prediksi Harga ROOT Penting?

Prediksi Harga ROOT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ROOT sekarang? Menurut prediksi Anda, ROOT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ROOT bulan depan? Menurut alat prediksi harga The Root Network (ROOT), prakiraan harga ROOT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ROOT pada tahun 2026? Harga 1 The Root Network (ROOT) hari ini adalah $0.000816 . Menurut modul prediksi di atas, ROOT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ROOT pada tahun 2027? The Root Network (ROOT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ROOT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ROOT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Root Network (ROOT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ROOT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Root Network (ROOT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ROOT pada tahun 2030? Harga 1 The Root Network (ROOT) hari ini adalah $0.000816 . Menurut modul prediksi di atas, ROOT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ROOT untuk tahun 2040? The Root Network (ROOT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ROOT pada tahun 2040. Daftar Sekarang