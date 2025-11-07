BursaDEX+
Harga live The Root Network hari ini adalah 0.000781 USD. Lacak informasi harga aktual ROOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo The Root Network

Harga The Root Network(ROOT)

Harga Live 1 ROOT ke USD:

$0.000781
$0.000781$0.000781
-3.46%1D
USD
Grafik Harga Live The Root Network (ROOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:10 (UTC+8)

Informasi Harga The Root Network (ROOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000778
$ 0.000778$ 0.000778
Low 24 Jam
$ 0.000854
$ 0.000854$ 0.000854
High 24 Jam

$ 0.000778
$ 0.000778$ 0.000778

$ 0.000854
$ 0.000854$ 0.000854

$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346$ 0.4653452372359346

$ 0.000712128175079347
$ 0.000712128175079347$ 0.000712128175079347

-0.64%

-3.46%

-8.23%

-8.23%

Harga aktual The Root Network (ROOT) adalah $ 0.000781. Selama 24 jam terakhir, ROOT diperdagangkan antara low $ 0.000778 dan high $ 0.000854, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROOT adalah $ 0.4653452372359346, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000712128175079347.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROOT telah berubah sebesar -0.64% selama 1 jam terakhir, -3.46% selama 24 jam, dan -8.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Root Network (ROOT)

No.1579

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 116.69K
$ 116.69K$ 116.69K

$ 9.37M
$ 9.37M$ 9.37M

3.87B
3.87B 3.87B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

32.27%

ROOT

Kapitalisasi Pasar The Root Network saat ini adalah $ 3.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 116.69K. Suplai beredar ROOT adalah 3.87B, dan total suplainya sebesar 12000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.37M.

Riwayat Harga The Root Network (ROOT) USD

Pantau perubahan harga The Root Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002799-3.46%
30 Days$ -0.000915-53.96%
60 Hari$ -0.002006-71.98%
90 Hari$ -0.002984-79.26%
Perubahan Harga The Root Network Hari Ini

Hari ini, ROOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002799 (-3.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Root Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000915 (-53.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Root Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ROOT terlihat mengalami perubahan $ -0.002006 (-71.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Root Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002984 (-79.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Root Network (ROOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Root Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The Root Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ROOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The Root Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The Root Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The Root Network (USD)

Berapa nilai The Root Network (ROOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Root Network (ROOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Root Network.

Cek prediksi harga The Root Network sekarang!

Tokenomi The Root Network (ROOT)

Memahami tokenomi The Root Network (ROOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROOT sekarang!

Cara membeli The Root Network (ROOT)

Ingin mengetahui cara membeli The Root Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The Root Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ROOT ke Mata Uang Lokal

1 The Root Network(ROOT) ke VND
20.552015
1 The Root Network(ROOT) ke AUD
A$0.00120274
1 The Root Network(ROOT) ke GBP
0.00059356
1 The Root Network(ROOT) ke EUR
0.00067166
1 The Root Network(ROOT) ke USD
$0.000781
1 The Root Network(ROOT) ke MYR
RM0.00326458
1 The Root Network(ROOT) ke TRY
0.03295039
1 The Root Network(ROOT) ke JPY
¥0.118712
1 The Root Network(ROOT) ke ARS
ARS$1.13351997
1 The Root Network(ROOT) ke RUB
0.06344063
1 The Root Network(ROOT) ke INR
0.06925127
1 The Root Network(ROOT) ke IDR
Rp13.01666146
1 The Root Network(ROOT) ke PHP
0.04609462
1 The Root Network(ROOT) ke EGP
￡E.0.03693349
1 The Root Network(ROOT) ke BRL
R$0.00417054
1 The Root Network(ROOT) ke CAD
C$0.00110121
1 The Root Network(ROOT) ke BDT
0.09528981
1 The Root Network(ROOT) ke NGN
1.12373404
1 The Root Network(ROOT) ke COP
$2.99233121
1 The Root Network(ROOT) ke ZAR
R.0.01356597
1 The Root Network(ROOT) ke UAH
0.03284886
1 The Root Network(ROOT) ke TZS
T.Sh.1.918917
1 The Root Network(ROOT) ke VES
Bs0.177287
1 The Root Network(ROOT) ke CLP
$0.736483
1 The Root Network(ROOT) ke PKR
Rs0.22074184
1 The Root Network(ROOT) ke KZT
0.41082943
1 The Root Network(ROOT) ke THB
฿0.0253044
1 The Root Network(ROOT) ke TWD
NT$0.02420319
1 The Root Network(ROOT) ke AED
د.إ0.00286627
1 The Root Network(ROOT) ke CHF
Fr0.0006248
1 The Root Network(ROOT) ke HKD
HK$0.00606837
1 The Root Network(ROOT) ke AMD
֏0.2986544
1 The Root Network(ROOT) ke MAD
.د.م0.0072633
1 The Root Network(ROOT) ke MXN
$0.01450317
1 The Root Network(ROOT) ke SAR
ريال0.00292875
1 The Root Network(ROOT) ke ETB
Br0.12018809
1 The Root Network(ROOT) ke KES
KSh0.10087396
1 The Root Network(ROOT) ke JOD
د.أ0.000553729
1 The Root Network(ROOT) ke PLN
0.00286627
1 The Root Network(ROOT) ke RON
лв0.0034364
1 The Root Network(ROOT) ke SEK
kr0.00746636
1 The Root Network(ROOT) ke BGN
лв0.00131989
1 The Root Network(ROOT) ke HUF
Ft0.26111173
1 The Root Network(ROOT) ke CZK
0.01645567
1 The Root Network(ROOT) ke KWD
د.ك0.000238986
1 The Root Network(ROOT) ke ILS
0.00255387
1 The Root Network(ROOT) ke BOB
Bs0.0053889
1 The Root Network(ROOT) ke AZN
0.0013277
1 The Root Network(ROOT) ke TJS
SM0.00720082
1 The Root Network(ROOT) ke GEL
0.00211651
1 The Root Network(ROOT) ke AOA
Kz0.71585679
1 The Root Network(ROOT) ke BHD
.د.ب0.000293656
1 The Root Network(ROOT) ke BMD
$0.000781
1 The Root Network(ROOT) ke DKK
kr0.00504526
1 The Root Network(ROOT) ke HNL
L0.02057154
1 The Root Network(ROOT) ke MUR
0.035926
1 The Root Network(ROOT) ke NAD
$0.01356597
1 The Root Network(ROOT) ke NOK
kr0.00795839
1 The Root Network(ROOT) ke NZD
$0.00138237
1 The Root Network(ROOT) ke PAB
B/.0.000781
1 The Root Network(ROOT) ke PGK
K0.0032802
1 The Root Network(ROOT) ke QAR
ر.ق0.00284284
1 The Root Network(ROOT) ke RSD
дин.0.07926369
1 The Root Network(ROOT) ke UZS
soʻm9.40963639
1 The Root Network(ROOT) ke ALL
L0.06548685
1 The Root Network(ROOT) ke ANG
ƒ0.00139799
1 The Root Network(ROOT) ke AWG
ƒ0.0014058
1 The Root Network(ROOT) ke BBD
$0.001562
1 The Root Network(ROOT) ke BAM
KM0.00131989
1 The Root Network(ROOT) ke BIF
Fr2.303169
1 The Root Network(ROOT) ke BND
$0.0010153
1 The Root Network(ROOT) ke BSD
$0.000781
1 The Root Network(ROOT) ke JMD
$0.12523335
1 The Root Network(ROOT) ke KHR
3.13654286
1 The Root Network(ROOT) ke KMF
Fr0.32802
1 The Root Network(ROOT) ke LAK
16.97826053
1 The Root Network(ROOT) ke LKR
රු0.23810347
1 The Root Network(ROOT) ke MDL
L0.013277
1 The Root Network(ROOT) ke MGA
Ar3.5180145
1 The Root Network(ROOT) ke MOP
P0.006248
1 The Root Network(ROOT) ke MVR
0.0120274
1 The Root Network(ROOT) ke MWK
MK1.35590191
1 The Root Network(ROOT) ke MZN
MT0.04994495
1 The Root Network(ROOT) ke NPR
रु0.1106677
1 The Root Network(ROOT) ke PYG
5.538852
1 The Root Network(ROOT) ke RWF
Fr1.133231
1 The Root Network(ROOT) ke SBD
$0.00642763
1 The Root Network(ROOT) ke SCR
0.01175405
1 The Root Network(ROOT) ke SRD
$0.0300685
1 The Root Network(ROOT) ke SVC
$0.00682594
1 The Root Network(ROOT) ke SZL
L0.01355816
1 The Root Network(ROOT) ke TMT
m0.0027335
1 The Root Network(ROOT) ke TND
د.ت0.002310979
1 The Root Network(ROOT) ke TTD
$0.00528737
1 The Root Network(ROOT) ke UGX
Sh2.730376
1 The Root Network(ROOT) ke XAF
Fr0.442827
1 The Root Network(ROOT) ke XCD
$0.0021087
1 The Root Network(ROOT) ke XOF
Fr0.442827
1 The Root Network(ROOT) ke XPF
Fr0.080443
1 The Root Network(ROOT) ke BWP
P0.01050445
1 The Root Network(ROOT) ke BZD
$0.00156981
1 The Root Network(ROOT) ke CVE
$0.07485104
1 The Root Network(ROOT) ke DJF
Fr0.138237
1 The Root Network(ROOT) ke DOP
$0.05022611
1 The Root Network(ROOT) ke DZD
د.ج0.10196736
1 The Root Network(ROOT) ke FJD
$0.00178068
1 The Root Network(ROOT) ke GNF
Fr6.790795
1 The Root Network(ROOT) ke GTQ
Q0.00598246
1 The Root Network(ROOT) ke GYD
$0.16335396
1 The Root Network(ROOT) ke ISK
kr0.098406

Sumber Daya The Root Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Root Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi The Root Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Root Network

Berapa nilai The Root Network (ROOT) hari ini?
Harga live ROOT dalam USD adalah 0.000781 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROOT ke USD saat ini?
Harga ROOT ke USD saat ini adalah $ 0.000781. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Root Network?
Kapitalisasi pasar ROOT adalah $ 3.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROOT?
Suplai beredar ROOT adalah 3.87B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROOT?
ROOT mencapai harga ATH sebesar 0.4653452372359346 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROOT?
ROOT mencapai harga ATL 0.000712128175079347 USD.
Berapa volume perdagangan ROOT?
Volume perdagangan 24 jam live ROOT adalah $ 116.69K USD.
Akankah harga ROOT naik lebih tinggi tahun ini?
ROOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Root Network (ROOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ROOT ke USD

Jumlah

ROOT
ROOT
USD
USD

1 ROOT = 0.000781 USD

Perdagangkan ROOT

ROOT/USDT
$0.000781
$0.000781$0.000781
-3.46%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

