Solana Menerapkan Perbaikan Mendesak Setelah Risiko Jaringan Besar

Blockchain Solana menghadapi ujian infrastruktur penting akhir pekan ini saat pengembang menerapkan patch keamanan "mendesak" di seluruh validator jaringan.

Pada 10 Januari, Solana Status mengumumkan rilis segera klien validator v3.0.14.

Lebih dari Setengah Validator Jaringan Masih Menjalankan Perangkat Lunak Lama

Meskipun komunikasi resmi membingkai rilis ini sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan "stabilitas," pola penerapan pembaruan ini menunjukkan ciri-ciri intervensi keamanan kritis.

Namun, penyebab spesifik dari urgensi ini tetap tidak diungkapkan. Ini memaksa pasar untuk mempercayai bahwa rilis baru menyelesaikan setiap ancaman potensial.

Meski begitu, data validator dari Solanabeach menunjukkan keterlambatan berbahaya dalam adopsi perangkat lunak baru.

Hingga waktu penerbitan, sebagian besar nilai aman jaringan masih terpapar pada perangkat lunak lama.

Sekitar 51,3% dari stake jaringan masih dikelola oleh validator yang menjalankan klien v3.0.13 yang sudah usang. Hanya 18% dari stake yang telah bermigrasi ke versi v3.0.14 yang baru dan aman.

Dalam sistem Proof-of-Stake, waktu respons yang lambat terhadap peningkatan "mendesak" seperti ini memperkenalkan jendela kerentanan yang meningkat.

Sementara itu, gesekan operasional ini datang di tengah kapitulasi yang lebih luas dari penyedia infrastruktur jaringan.

Jumlah total validator aktif, yang memproses transaksi dan mengamankan buku besar, telah turun 42% selama setahun terakhir. Jumlahnya telah turun dari puncak 1.364 validator menjadi hanya 783, menurut data Solana Compass.

Kontraksi ini tidak hanya memusatkan kontrol di antara lebih sedikit entitas tetapi juga menunjukkan bahwa ekonomi menjalankan node Solana menjadi tidak dapat dipertahankan bagi operator yang lebih kecil.

Volume DEX Solana Melonjak

Meskipun ada indikator-indikator ini, metrik adopsi Solana tetap paradoks tinggi dalam industri kripto.

Data DeFiLlama menunjukkan aktivitas on-chain tetap kuat, dengan volume bursa terdesentralisasi (DEX) melonjak 23% minggu ini mencapai lebih dari $35 miliar. Ini adalah volume mingguan tertinggi jaringan sejak minggu pertama November lalu.

Selain itu, Solana terus mendominasi lanskap, memproses 8 kali lebih banyak transaksi harian daripada chain lain mana pun selama enam bulan terakhir.

Kapitalisasi Pasar Stablecoin Solana. Sumber: Token Terminal

Data dari Token Terminal memperkuat pertumbuhan ini, menunjukkan bahwa penggunaan stablecoin di Solana telah meningkat sekitar 200% selama setahun terakhir. Jaringan ini sekarang membawa rekor tertinggi baru sekitar $15 miliar dalam likuiditas stablecoin.