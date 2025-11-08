Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ROVR Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.009495 $0.009495 $0.009495 +0.12% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ROVR Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009495 pada tahun 2025. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009969 pada tahun 2026. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ROVR pada tahun 2027 adalah $ 0.010468 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ROVR pada tahun 2028 adalah $ 0.010991 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROVR pada tahun 2029 adalah $ 0.011541 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROVR pada tahun 2030 adalah $ 0.012118 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.019739. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.032153. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009495 0.00%

2026 $ 0.009969 5.00%

2027 $ 0.010468 10.25%

2028 $ 0.010991 15.76%

2029 $ 0.011541 21.55%

2030 $ 0.012118 27.63%

2031 $ 0.012724 34.01%

2032 $ 0.013360 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014028 47.75%

2034 $ 0.014729 55.13%

2035 $ 0.015466 62.89%

2036 $ 0.016239 71.03%

2037 $ 0.017051 79.59%

2038 $ 0.017904 88.56%

2039 $ 0.018799 97.99%

2040 $ 0.019739 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ROVR Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.009495 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.009496 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.009504 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.009534 0.41% Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ROVR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.009495 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ROVR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.009496 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ROVR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.009504 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ROVR Network (ROVR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ROVR adalah $0.009534 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ROVR Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.009495$ 0.009495 $ 0.009495 Perubahan Harga (24 Jam) +0.12% Kap. Pasar $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Suplai Peredaran 215.29M 215.29M 215.29M Volume (24 Jam) $ 58.54K$ 58.54K $ 58.54K Volume (24 Jam) -- Harga ROVR terbaru adalah $ 0.009495. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.12%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 58.54K. Selanjutnya, suplai beredar ROVR adalah 215.29M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.04M. Lihat Harga ROVR Live

Cara Membeli ROVR Network (ROVR)

Harga Lampau ROVR Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ROVR Network, harga ROVR Network saat ini adalah 0.009495USD. Suplai ROVR Network(ROVR) yang beredar adalah 0.00 ROVR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2.04M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000024 $ 0.009566 $ 0.009379

7 Hari 0.02% $ 0.000146 $ 0.009618 $ 0.009058

30 Days -0.20% $ -0.002505 $ 0.01205 $ 0.009058 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ROVR Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000024 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ROVR Network trading pada harga tertinggi $0.009618 dan terendah $0.009058 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ROVR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ROVR Network telah mengalami perubahan -0.20% , mencerminkan sekitar $-0.002505 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ROVR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ROVR Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ROVR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ROVR Network (ROVR )? Modul Prediksi Harga ROVR Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ROVR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ROVR Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ROVR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ROVR Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ROVR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ROVR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ROVR Network.

Mengapa Prediksi Harga ROVR Penting?

Prediksi Harga ROVR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ROVR sekarang? Menurut prediksi Anda, ROVR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ROVR bulan depan? Menurut alat prediksi harga ROVR Network (ROVR), prakiraan harga ROVR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ROVR pada tahun 2026? Harga 1 ROVR Network (ROVR) hari ini adalah $0.009495 . Menurut modul prediksi di atas, ROVR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ROVR pada tahun 2027? ROVR Network (ROVR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ROVR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ROVR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ROVR Network (ROVR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ROVR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ROVR Network (ROVR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ROVR pada tahun 2030? Harga 1 ROVR Network (ROVR) hari ini adalah $0.009495 . Menurut modul prediksi di atas, ROVR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ROVR untuk tahun 2040? ROVR Network (ROVR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ROVR pada tahun 2040.