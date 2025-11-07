BursaDEX+
Harga live ROVR Network hari ini adalah 0.00948 USD. Lacak informasi harga aktual ROVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ROVR Network(ROVR)

Harga Live 1 ROVR ke USD:

$0.009479
$0.009479$0.009479
+0.20%1D
USD
Grafik Harga Live ROVR Network (ROVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:06 (UTC+8)

Informasi Harga ROVR Network (ROVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009314
$ 0.009314$ 0.009314
Low 24 Jam
$ 0.009618
$ 0.009618$ 0.009618
High 24 Jam

$ 0.009314
$ 0.009314$ 0.009314

$ 0.009618
$ 0.009618$ 0.009618

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.15%

+0.20%

+1.06%

+1.06%

Harga aktual ROVR Network (ROVR) adalah $ 0.00948. Selama 24 jam terakhir, ROVR diperdagangkan antara low $ 0.009314 dan high $ 0.009618, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROVR adalah $ 0.021590040558154902, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008280267387340556.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROVR telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan +1.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ROVR Network (ROVR)

No.1781

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 82.04K
$ 82.04K$ 82.04K

$ 94.80M
$ 94.80M$ 94.80M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Kapitalisasi Pasar ROVR Network saat ini adalah $ 2.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.04K. Suplai beredar ROVR adalah 215.29M, dan total suplainya sebesar 9999998876. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.80M.

Riwayat Harga ROVR Network (ROVR) USD

Pantau perubahan harga ROVR Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001892+0.20%
30 Days$ -0.00274-22.43%
60 Hari$ +0.00448+89.60%
90 Hari$ +0.00448+89.60%
Perubahan Harga ROVR Network Hari Ini

Hari ini, ROVR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001892 (+0.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ROVR Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00274 (-22.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ROVR Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ROVR terlihat mengalami perubahan $ +0.00448 (+89.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ROVR Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00448 (+89.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ROVR Network (ROVR)?

Lihat halaman Riwayat Harga ROVR Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ROVR Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ROVR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ROVR Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ROVR Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ROVR Network (USD)

Berapa nilai ROVR Network (ROVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ROVR Network (ROVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ROVR Network.

Cek prediksi harga ROVR Network sekarang!

Tokenomi ROVR Network (ROVR)

Memahami tokenomi ROVR Network (ROVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROVR sekarang!

Cara membeli ROVR Network (ROVR)

Ingin mengetahui cara membeli ROVR Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ROVR Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ROVR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ROVR Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ROVR Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ROVR Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ROVR Network

Berapa nilai ROVR Network (ROVR) hari ini?
Harga live ROVR dalam USD adalah 0.00948 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROVR ke USD saat ini?
Harga ROVR ke USD saat ini adalah $ 0.00948. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ROVR Network?
Kapitalisasi pasar ROVR adalah $ 2.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROVR?
Suplai beredar ROVR adalah 215.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROVR?
ROVR mencapai harga ATH sebesar 0.021590040558154902 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROVR?
ROVR mencapai harga ATL 0.008280267387340556 USD.
Berapa volume perdagangan ROVR?
Volume perdagangan 24 jam live ROVR adalah $ 82.04K USD.
Akankah harga ROVR naik lebih tinggi tahun ini?
ROVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ROVR Network (ROVR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

