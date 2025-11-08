Prediksi Harga Script Network (SCPT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Script Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SCPT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Script Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0004138 $0.0004138 $0.0004138 +13.90% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Script Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000413 pada tahun 2025. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000434 pada tahun 2026. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SCPT pada tahun 2027 adalah $ 0.000456 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SCPT pada tahun 2028 adalah $ 0.000479 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCPT pada tahun 2029 adalah $ 0.000502 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCPT pada tahun 2030 adalah $ 0.000528 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000860. Prediksi Harga Script Network (SCPT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001401. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000413 0.00%

2026 $ 0.000434 5.00%

2027 $ 0.000456 10.25%

2028 $ 0.000479 15.76%

2029 $ 0.000502 21.55%

2030 $ 0.000528 27.63%

2031 $ 0.000554 34.01%

2032 $ 0.000582 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000611 47.75%

2034 $ 0.000641 55.13%

2035 $ 0.000674 62.89%

2036 $ 0.000707 71.03%

2037 $ 0.000743 79.59%

2038 $ 0.000780 88.56%

2039 $ 0.000819 97.99%

2040 $ 0.000860 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Script Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000413 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000413 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000414 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000415 0.41% Prediksi Harga Script Network (SCPT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SCPT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000413 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Script Network (SCPT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SCPT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000413 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Script Network (SCPT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SCPT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000414 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Script Network (SCPT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SCPT adalah $0.000415 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Script Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0004138$ 0.0004138 $ 0.0004138 Perubahan Harga (24 Jam) +13.90% Kap. Pasar $ 281.72K$ 281.72K $ 281.72K Suplai Peredaran 680.81M 680.81M 680.81M Volume (24 Jam) $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Volume (24 Jam) -- Harga SCPT terbaru adalah $ 0.0004138. Perubahan 24 jamnya sebesar +13.90%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 21.55K. Selanjutnya, suplai beredar SCPT adalah 680.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 281.72K. Lihat Harga SCPT Live

Harga Lampau Script Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Script Network, harga Script Network saat ini adalah 0.000413USD. Suplai Script Network(SCPT) yang beredar adalah 0.00 SCPT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $281.72K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.18% $ 0.000062 $ 0.000445 $ 0.000348

7 Hari 0.04% $ 0.000017 $ 0.000483 $ 0.000291

30 Days -0.25% $ -0.000143 $ 0.000642 $ 0.000291 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Script Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000062 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.18% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Script Network trading pada harga tertinggi $0.000483 dan terendah $0.000291 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SCPT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Script Network telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-0.000143 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SCPT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Script Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SCPT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Script Network (SCPT )? Modul Prediksi Harga Script Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SCPT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Script Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SCPT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Script Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SCPT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SCPT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Script Network.

Mengapa Prediksi Harga SCPT Penting?

Prediksi Harga SCPT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SCPT sekarang? Menurut prediksi Anda, SCPT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SCPT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Script Network (SCPT), prakiraan harga SCPT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SCPT pada tahun 2026? Harga 1 Script Network (SCPT) hari ini adalah $0.000413 . Menurut modul prediksi di atas, SCPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SCPT pada tahun 2027? Script Network (SCPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SCPT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SCPT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Script Network (SCPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SCPT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Script Network (SCPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SCPT pada tahun 2030? Harga 1 Script Network (SCPT) hari ini adalah $0.000413 . Menurut modul prediksi di atas, SCPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SCPT untuk tahun 2040? Script Network (SCPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SCPT pada tahun 2040.