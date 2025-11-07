BursaDEX+
Harga live Script Network hari ini adalah 0.0003558 USD. Lacak informasi harga aktual SCPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCPT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCPT

Info Harga SCPT

Penjelasan SCPT

Whitepaper SCPT

Situs Web Resmi SCPT

Tokenomi SCPT

Prakiraan Harga SCPT

Riwayat SCPT

Panduan Membeli SCPT

Konverter SCPT ke Mata Uang Fiat

Spot SCPT

Logo Script Network

Harga Script Network(SCPT)

Harga Live 1 SCPT ke USD:

$0.0003558
+4.98%1D
USD
Grafik Harga Live Script Network (SCPT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:55 (UTC+8)

Informasi Harga Script Network (SCPT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003141
Low 24 Jam
$ 0.000438
High 24 Jam

$ 0.0003141
$ 0.000438
$ 0.06028412649211071
$ 0.000031903065015402
+0.45%

+4.98%

-3.06%

-3.06%

Harga aktual Script Network (SCPT) adalah $ 0.0003558. Selama 24 jam terakhir, SCPT diperdagangkan antara low $ 0.0003141 dan high $ 0.000438, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCPT adalah $ 0.06028412649211071, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000031903065015402.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCPT telah berubah sebesar +0.45% selama 1 jam terakhir, +4.98% selama 24 jam, dan -3.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Script Network (SCPT)

No.2800

$ 242.23K
$ 35.55K
$ 355.80K
680.81M
1,000,000,000
1,000,000,000
68.08%

BSC

Kapitalisasi Pasar Script Network saat ini adalah $ 242.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 35.55K. Suplai beredar SCPT adalah 680.81M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 355.80K.

Riwayat Harga Script Network (SCPT) USD

Pantau perubahan harga Script Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000016878+4.98%
30 Days$ -0.000256-41.85%
60 Hari$ -0.0001029-22.44%
90 Hari$ -0.0001205-25.30%
Perubahan Harga Script Network Hari Ini

Hari ini, SCPT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000016878 (+4.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Script Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000256 (-41.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Script Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCPT terlihat mengalami perubahan $ -0.0001029 (-22.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Script Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001205 (-25.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Script Network (SCPT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Script Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Script Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCPT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Script Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Script Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Script Network (USD)

Berapa nilai Script Network (SCPT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Script Network (SCPT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Script Network.

Cek prediksi harga Script Network sekarang!

Tokenomi Script Network (SCPT)

Memahami tokenomi Script Network (SCPT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCPT sekarang!

Cara membeli Script Network (SCPT)

Ingin mengetahui cara membeli Script Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Script Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCPT ke Mata Uang Lokal

1 Script Network(SCPT) ke VND
9.362877
1 Script Network(SCPT) ke AUD
A$0.000547932
1 Script Network(SCPT) ke GBP
0.000270408
1 Script Network(SCPT) ke EUR
0.000305988
1 Script Network(SCPT) ke USD
$0.0003558
1 Script Network(SCPT) ke MYR
RM0.001483686
1 Script Network(SCPT) ke TRY
0.01501476
1 Script Network(SCPT) ke JPY
¥0.0544374
1 Script Network(SCPT) ke ARS
ARS$0.516397446
1 Script Network(SCPT) ke RUB
0.028905192
1 Script Network(SCPT) ke INR
0.031548786
1 Script Network(SCPT) ke IDR
Rp5.929997628
1 Script Network(SCPT) ke PHP
0.021017106
1 Script Network(SCPT) ke EGP
￡E.0.01682934
1 Script Network(SCPT) ke BRL
R$0.00190353
1 Script Network(SCPT) ke CAD
C$0.000501678
1 Script Network(SCPT) ke BDT
0.043350672
1 Script Network(SCPT) ke NGN
0.511939272
1 Script Network(SCPT) ke COP
$1.363215678
1 Script Network(SCPT) ke ZAR
R.0.006183804
1 Script Network(SCPT) ke UAH
0.014947158
1 Script Network(SCPT) ke TZS
T.Sh.0.8742006
1 Script Network(SCPT) ke VES
Bs0.0807666
1 Script Network(SCPT) ke CLP
$0.3355194
1 Script Network(SCPT) ke PKR
Rs0.100563312
1 Script Network(SCPT) ke KZT
0.186965784
1 Script Network(SCPT) ke THB
฿0.01152792
1 Script Network(SCPT) ke TWD
NT$0.011026242
1 Script Network(SCPT) ke AED
د.إ0.001305786
1 Script Network(SCPT) ke CHF
Fr0.00028464
1 Script Network(SCPT) ke HKD
HK$0.002764566
1 Script Network(SCPT) ke AMD
֏0.13605792
1 Script Network(SCPT) ke MAD
.د.م0.00330894
1 Script Network(SCPT) ke MXN
$0.006610764
1 Script Network(SCPT) ke SAR
ريال0.00133425
1 Script Network(SCPT) ke ETB
Br0.054754062
1 Script Network(SCPT) ke KES
KSh0.045948012
1 Script Network(SCPT) ke JOD
د.أ0.0002522622
1 Script Network(SCPT) ke PLN
0.001309344
1 Script Network(SCPT) ke RON
лв0.00156552
1 Script Network(SCPT) ke SEK
kr0.003408564
1 Script Network(SCPT) ke BGN
лв0.000601302
1 Script Network(SCPT) ke HUF
Ft0.119153862
1 Script Network(SCPT) ke CZK
0.007503822
1 Script Network(SCPT) ke KWD
د.ك0.0001088748
1 Script Network(SCPT) ke ILS
0.001163466
1 Script Network(SCPT) ke BOB
Bs0.00245502
1 Script Network(SCPT) ke AZN
0.00060486
1 Script Network(SCPT) ke TJS
SM0.003280476
1 Script Network(SCPT) ke GEL
0.000964218
1 Script Network(SCPT) ke AOA
Kz0.326122722
1 Script Network(SCPT) ke BHD
.د.ب0.0001341366
1 Script Network(SCPT) ke BMD
$0.0003558
1 Script Network(SCPT) ke DKK
kr0.002302026
1 Script Network(SCPT) ke HNL
L0.009371772
1 Script Network(SCPT) ke MUR
0.016345452
1 Script Network(SCPT) ke NAD
$0.006180246
1 Script Network(SCPT) ke NOK
kr0.003632718
1 Script Network(SCPT) ke NZD
$0.000629766
1 Script Network(SCPT) ke PAB
B/.0.0003558
1 Script Network(SCPT) ke PGK
K0.00149436
1 Script Network(SCPT) ke QAR
ر.ق0.001295112
1 Script Network(SCPT) ke RSD
дин.0.036145722
1 Script Network(SCPT) ke UZS
soʻm4.286746002
1 Script Network(SCPT) ke ALL
L0.02983383
1 Script Network(SCPT) ke ANG
ƒ0.000636882
1 Script Network(SCPT) ke AWG
ƒ0.00064044
1 Script Network(SCPT) ke BBD
$0.0007116
1 Script Network(SCPT) ke BAM
KM0.000601302
1 Script Network(SCPT) ke BIF
Fr1.0492542
1 Script Network(SCPT) ke BND
$0.00046254
1 Script Network(SCPT) ke BSD
$0.0003558
1 Script Network(SCPT) ke JMD
$0.05705253
1 Script Network(SCPT) ke KHR
1.428914148
1 Script Network(SCPT) ke KMF
Fr0.149436
1 Script Network(SCPT) ke LAK
7.734782454
1 Script Network(SCPT) ke LKR
රු0.108472746
1 Script Network(SCPT) ke MDL
L0.0060486
1 Script Network(SCPT) ke MGA
Ar1.6027011
1 Script Network(SCPT) ke MOP
P0.0028464
1 Script Network(SCPT) ke MVR
0.00547932
1 Script Network(SCPT) ke MWK
MK0.617707938
1 Script Network(SCPT) ke MZN
MT0.02275341
1 Script Network(SCPT) ke NPR
रु0.05041686
1 Script Network(SCPT) ke PYG
2.5233336
1 Script Network(SCPT) ke RWF
Fr0.5162658
1 Script Network(SCPT) ke SBD
$0.002928234
1 Script Network(SCPT) ke SCR
0.0049812
1 Script Network(SCPT) ke SRD
$0.0136983
1 Script Network(SCPT) ke SVC
$0.003109692
1 Script Network(SCPT) ke SZL
L0.006176688
1 Script Network(SCPT) ke TMT
m0.0012453
1 Script Network(SCPT) ke TND
د.ت0.0010528122
1 Script Network(SCPT) ke TTD
$0.002408766
1 Script Network(SCPT) ke UGX
Sh1.2438768
1 Script Network(SCPT) ke XAF
Fr0.2020944
1 Script Network(SCPT) ke XCD
$0.00096066
1 Script Network(SCPT) ke XOF
Fr0.2020944
1 Script Network(SCPT) ke XPF
Fr0.0366474
1 Script Network(SCPT) ke BWP
P0.00478551
1 Script Network(SCPT) ke BZD
$0.000715158
1 Script Network(SCPT) ke CVE
$0.034099872
1 Script Network(SCPT) ke DJF
Fr0.0629766
1 Script Network(SCPT) ke DOP
$0.022881498
1 Script Network(SCPT) ke DZD
د.ج0.046424784
1 Script Network(SCPT) ke FJD
$0.000811224
1 Script Network(SCPT) ke GNF
Fr3.093681
1 Script Network(SCPT) ke GTQ
Q0.002725428
1 Script Network(SCPT) ke GYD
$0.074419128
1 Script Network(SCPT) ke ISK
kr0.0448308

Sumber Daya Script Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Script Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Script Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Script Network

Berapa nilai Script Network (SCPT) hari ini?
Harga live SCPT dalam USD adalah 0.0003558 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCPT ke USD saat ini?
Harga SCPT ke USD saat ini adalah $ 0.0003558. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Script Network?
Kapitalisasi pasar SCPT adalah $ 242.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCPT?
Suplai beredar SCPT adalah 680.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCPT?
SCPT mencapai harga ATH sebesar 0.06028412649211071 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCPT?
SCPT mencapai harga ATL 0.000031903065015402 USD.
Berapa volume perdagangan SCPT?
Volume perdagangan 24 jam live SCPT adalah $ 35.55K USD.
Akankah harga SCPT naik lebih tinggi tahun ini?
SCPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:12:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

