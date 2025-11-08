Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) (USD)

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.05384 $0.05384 $0.05384 +3.75% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Sky Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.05384 pada tahun 2025. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056532 pada tahun 2026. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SKY pada tahun 2027 adalah $ 0.059358 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SKY pada tahun 2028 adalah $ 0.062326 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SKY pada tahun 2029 adalah $ 0.065442 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SKY pada tahun 2030 adalah $ 0.068714 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.111929. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.182321.

2026 $ 0.056532 5.00%

2027 $ 0.059358 10.25%

2028 $ 0.062326 15.76%

2029 $ 0.065442 21.55%

2030 $ 0.068714 27.63%

2031 $ 0.072150 34.01%

2032 $ 0.075758 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.079546 47.75%

2034 $ 0.083523 55.13%

2035 $ 0.087699 62.89%

2036 $ 0.092084 71.03%

2037 $ 0.096688 79.59%

2038 $ 0.101523 88.56%

2039 $ 0.106599 97.99%

2040 $ 0.111929 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Sky Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.05384 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.053847 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.053891 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.054061 0.41% Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SKY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.05384 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SKY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.053847 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SKY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.053891 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Sky Protocol (SKY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SKY adalah $0.054061 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Sky Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.05384$ 0.05384 $ 0.05384 Perubahan Harga (24 Jam) +3.75% Kap. Pasar $ 1.23B$ 1.23B $ 1.23B Suplai Peredaran 22.89B 22.89B 22.89B Volume (24 Jam) $ 111.13K$ 111.13K $ 111.13K Volume (24 Jam) -- Harga SKY terbaru adalah $ 0.05384. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.75%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 111.13K. Selanjutnya, suplai beredar SKY adalah 22.89B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.23B. Lihat Harga SKY Live

Harga Lampau Sky Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Sky Protocol, harga Sky Protocol saat ini adalah 0.05384USD. Suplai Sky Protocol(SKY) yang beredar adalah 0.00 SKY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.23B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.003559 $ 0.05631 $ 0.04948

7 Hari -0.03% $ -0.002090 $ 0.05634 $ 0.04948

30 Days -0.20% $ -0.013990 $ 0.06862 $ 0.035 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Sky Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003559 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Sky Protocol trading pada harga tertinggi $0.05634 dan terendah $0.04948 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SKY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Sky Protocol telah mengalami perubahan -0.20% , mencerminkan sekitar $-0.013990 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SKY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Sky Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SKY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Sky Protocol (SKY )? Modul Prediksi Harga Sky Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SKY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Sky Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SKY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Sky Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SKY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SKY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Sky Protocol.

Mengapa Prediksi Harga SKY Penting?

Prediksi Harga SKY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SKY sekarang? Menurut prediksi Anda, SKY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SKY bulan depan? Menurut alat prediksi harga Sky Protocol (SKY), prakiraan harga SKY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SKY pada tahun 2026? Harga 1 Sky Protocol (SKY) hari ini adalah $0.05384 . Menurut modul prediksi di atas, SKY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SKY pada tahun 2027? Sky Protocol (SKY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SKY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SKY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Sky Protocol (SKY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SKY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Sky Protocol (SKY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SKY pada tahun 2030? Harga 1 Sky Protocol (SKY) hari ini adalah $0.05384 . Menurut modul prediksi di atas, SKY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SKY untuk tahun 2040? Sky Protocol (SKY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SKY pada tahun 2040.