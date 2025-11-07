BursaDEX+
Harga live Sky Protocol hari ini adalah 0.05024 USD. Lacak informasi harga aktual SKY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SKY

Info Harga SKY

Penjelasan SKY

Situs Web Resmi SKY

Tokenomi SKY

Prakiraan Harga SKY

Riwayat SKY

Panduan Membeli SKY

Konverter SKY ke Mata Uang Fiat

Spot SKY

Futures USDT-M SKY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sky Protocol

Harga Sky Protocol(SKY)

Harga Live 1 SKY ke USD:

$0.05024
$0.05024
-0.43%1D
USD
Grafik Harga Live Sky Protocol (SKY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:32 (UTC+8)

Informasi Harga Sky Protocol (SKY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05001
$ 0.05001
Low 24 Jam
$ 0.05308
$ 0.05308
High 24 Jam

$ 0.05001
$ 0.05001

$ 0.05308
$ 0.05308

$ 0.1014326882096492
$ 0.1014326882096492

$ 0.03429823458617939
$ 0.03429823458617939

-0.10%

-0.43%

-12.59%

-12.59%

Harga aktual Sky Protocol (SKY) adalah $ 0.05024. Selama 24 jam terakhir, SKY diperdagangkan antara low $ 0.05001 dan high $ 0.05308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKY adalah $ 0.1014326882096492, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03429823458617939.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKY telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, -0.43% selama 24 jam, dan -12.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sky Protocol (SKY)

No.60

$ 1.15B
$ 1.15B

$ 108.54K
$ 108.54K

$ 1.18B
$ 1.18B

22.90B
22.90B

23,462,665,147
23,462,665,147

23,462,665,147.365967
23,462,665,147.365967

97.61%

0.03%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sky Protocol saat ini adalah $ 1.15B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 108.54K. Suplai beredar SKY adalah 22.90B, dan total suplainya sebesar 23462665147.365967. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.18B.

Riwayat Harga Sky Protocol (SKY) USD

Pantau perubahan harga Sky Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000217-0.43%
30 Days$ -0.01676-25.02%
60 Hari$ +0.01524+43.54%
90 Hari$ +0.01524+43.54%
Perubahan Harga Sky Protocol Hari Ini

Hari ini, SKY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000217 (-0.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sky Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01676 (-25.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sky Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKY terlihat mengalami perubahan $ +0.01524 (+43.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sky Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01524 (+43.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sky Protocol (SKY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sky Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sky Protocol (SKY)

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Sky Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sky Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sky Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sky Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sky Protocol (USD)

Berapa nilai Sky Protocol (SKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sky Protocol (SKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sky Protocol.

Cek prediksi harga Sky Protocol sekarang!

Tokenomi Sky Protocol (SKY)

Memahami tokenomi Sky Protocol (SKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKY sekarang!

Cara membeli Sky Protocol (SKY)

Ingin mengetahui cara membeli Sky Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sky Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sky Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sky Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Sky Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sky Protocol

Berapa nilai Sky Protocol (SKY) hari ini?
Harga live SKY dalam USD adalah 0.05024 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKY ke USD saat ini?
Harga SKY ke USD saat ini adalah $ 0.05024. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sky Protocol?
Kapitalisasi pasar SKY adalah $ 1.15B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKY?
Suplai beredar SKY adalah 22.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKY?
SKY mencapai harga ATH sebesar 0.1014326882096492 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKY?
SKY mencapai harga ATL 0.03429823458617939 USD.
Berapa volume perdagangan SKY?
Volume perdagangan 24 jam live SKY adalah $ 108.54K USD.
Akankah harga SKY naik lebih tinggi tahun ini?
SKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sky Protocol (SKY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SKY ke USD

Jumlah

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0.05024 USD

Perdagangkan SKY

SKY/USDT
$0.05024
$0.05024
-0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,146.33

$3,311.51

$154.65

$1.0832

$1.0004

$101,146.33

$3,311.51

$154.65

$2.2123

$1.0145

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1107

$0.0003880

$0.013996

$4.480

$0.007766

$0.1107

$0.0000002361

