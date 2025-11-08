Prediksi Harga Smell Token (SML) (USD)

Dapatkan prediksi harga Smell Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SML dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

Prediksi Harga Smell Token untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000251 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000264 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SML pada tahun 2027 adalah $ 0.000277 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SML pada tahun 2028 adalah $ 0.000291 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SML pada tahun 2029 adalah $ 0.000305 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SML pada tahun 2030 adalah $ 0.000320 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000522.

Prediksi Harga Smell Token (SML) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000851.

2026 $ 0.000264 5.00%

2027 $ 0.000277 10.25%

2028 $ 0.000291 15.76%

2029 $ 0.000305 21.55%

2030 $ 0.000320 27.63%

2031 $ 0.000337 34.01%

2032 $ 0.000353 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000371 47.75%

2034 $ 0.000390 55.13%

2035 $ 0.000409 62.89%

2036 $ 0.000430 71.03%

2037 $ 0.000451 79.59%

2038 $ 0.000474 88.56%

2039 $ 0.000497 97.99%

2040 $ 0.000522 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Smell Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000251 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000251 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000251 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000252 0.41% Prediksi Harga Smell Token (SML) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SML pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000251 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Smell Token (SML) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SML, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000251 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Smell Token (SML) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SML, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000251 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Smell Token (SML) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SML adalah $0.000252 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Smell Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0002515$ 0.0002515 $ 0.0002515 Perubahan Harga (24 Jam) +1.53% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 84.27K$ 84.27K $ 84.27K Volume (24 Jam) -- Harga SML terbaru adalah $ 0.0002515. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.53%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 84.27K. Selanjutnya, suplai beredar SML adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga SML Live

Harga Lampau Smell Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Smell Token, harga Smell Token saat ini adalah 0.000251USD. Suplai Smell Token(SML) yang beredar adalah 0.00 SML , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000006 $ 0.000256 $ 0.000241

7 Hari 0.05% $ 0.000011 $ 0.000256 $ 0.000215

30 Days -0.00% $ -0.000001 $ 0.000257 $ 0.000215 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Smell Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000006 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Smell Token trading pada harga tertinggi $0.000256 dan terendah $0.000215 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SML di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Smell Token telah mengalami perubahan -0.00% , mencerminkan sekitar $-0.000001 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SML dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Smell Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SML Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Smell Token (SML )? Modul Prediksi Harga Smell Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SML di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Smell Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SML, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Smell Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SML. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SML untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Smell Token.

Mengapa Prediksi Harga SML Penting?

Prediksi Harga SML sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab:

Apakah layak untuk berinvestasi SML sekarang?
Menurut prediksi Anda, SML akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan.

Berapa prediksi harga SML bulan depan?
Menurut alat prediksi harga Smell Token (SML), prakiraan harga SML akan mencapai -- pada undefined .

Berapa harga 1 SML pada tahun 2026?
Harga 1 Smell Token (SML) hari ini adalah $0.000251 . Menurut modul prediksi di atas, SML akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026.

Berapa prakiraan harga SML pada tahun 2027?
Smell Token (SML) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SML pada tahun 2027.

Berapa estimasi target harga SML pada tahun 2028?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Smell Token (SML) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028.

Berapa estimasi target harga SML pada tahun 2029?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Smell Token (SML) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029.

Berapa harga 1 SML pada tahun 2030?
Harga 1 Smell Token (SML) hari ini adalah $0.000251 . Menurut modul prediksi di atas, SML akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030.

Berapa prediksi harga SML untuk tahun 2040?
Smell Token (SML) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SML pada tahun 2040.