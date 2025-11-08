Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Solana Name Service untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SNS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SNS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Solana Name Service % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0018383 $0.0018383 $0.0018383 +0.02% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Solana Name Service untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001838 pada tahun 2025. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001930 pada tahun 2026. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SNS pada tahun 2027 adalah $ 0.002026 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SNS pada tahun 2028 adalah $ 0.002128 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SNS pada tahun 2029 adalah $ 0.002234 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SNS pada tahun 2030 adalah $ 0.002346 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003821. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006225. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001838 0.00%

2026 $ 0.001930 5.00%

2027 $ 0.002026 10.25%

2028 $ 0.002128 15.76%

2029 $ 0.002234 21.55%

2030 $ 0.002346 27.63%

2031 $ 0.002463 34.01%

2032 $ 0.002586 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002716 47.75%

2034 $ 0.002851 55.13%

2035 $ 0.002994 62.89%

2036 $ 0.003144 71.03%

2037 $ 0.003301 79.59%

2038 $ 0.003466 88.56%

2039 $ 0.003639 97.99%

2040 $ 0.003821 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Solana Name Service Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001838 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001838 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001840 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001845 0.41% Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SNS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001838 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SNS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001838 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SNS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001840 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Solana Name Service (SNS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SNS adalah $0.001845 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Solana Name Service Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0018383$ 0.0018383 $ 0.0018383 Perubahan Harga (24 Jam) +0.02% Kap. Pasar $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Suplai Peredaran 4.50B 4.50B 4.50B Volume (24 Jam) $ 69.67K$ 69.67K $ 69.67K Volume (24 Jam) -- Harga SNS terbaru adalah $ 0.0018383. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.02%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 69.67K. Selanjutnya, suplai beredar SNS adalah 4.50B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 8.27M. Lihat Harga SNS Live

Cara Membeli Solana Name Service (SNS) Mencoba untuk membeli SNS? Anda sekarang dapat membeli SNS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Solana Name Service dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SNS Sekarang

Harga Lampau Solana Name Service Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Solana Name Service, harga Solana Name Service saat ini adalah 0.001837USD. Suplai Solana Name Service(SNS) yang beredar adalah 0.00 SNS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $8.27M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000015 $ 0.001873 $ 0.001816

7 Hari -0.07% $ -0.000148 $ 0.002069 $ 0.001749

30 Days -0.20% $ -0.000469 $ 0.002377 $ 0.001706 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Solana Name Service telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000015 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Solana Name Service trading pada harga tertinggi $0.002069 dan terendah $0.001749 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SNS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Solana Name Service telah mengalami perubahan -0.20% , mencerminkan sekitar $-0.000469 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SNS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Solana Name Service lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SNS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Solana Name Service (SNS )? Modul Prediksi Harga Solana Name Service adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SNS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Solana Name Service pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SNS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Solana Name Service. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SNS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SNS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Solana Name Service.

Mengapa Prediksi Harga SNS Penting?

Prediksi Harga SNS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SNS sekarang? Menurut prediksi Anda, SNS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SNS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Solana Name Service (SNS), prakiraan harga SNS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SNS pada tahun 2026? Harga 1 Solana Name Service (SNS) hari ini adalah $0.001838 . Menurut modul prediksi di atas, SNS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SNS pada tahun 2027? Solana Name Service (SNS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SNS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SNS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Solana Name Service (SNS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SNS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Solana Name Service (SNS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SNS pada tahun 2030? Harga 1 Solana Name Service (SNS) hari ini adalah $0.001838 . Menurut modul prediksi di atas, SNS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SNS untuk tahun 2040? Solana Name Service (SNS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SNS pada tahun 2040. Daftar Sekarang