Harga live Solana Name Service hari ini adalah 0.0018313 USD. Lacak informasi harga aktual SNS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Solana Name Service

Harga Solana Name Service(SNS)

Harga Live 1 SNS ke USD:

$0.0018308
$0.0018308
-0.25%1D
USD
Grafik Harga Live Solana Name Service (SNS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:15:03 (UTC+8)

Informasi Harga Solana Name Service (SNS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0017492
$ 0.0017492
Low 24 Jam
$ 0.0018737
$ 0.0018737
High 24 Jam

$ 0.0017492
$ 0.0017492

$ 0.0018737
$ 0.0018737

$ 0.007834130042603998
$ 0.007834130042603998

$ 0.00074022388202911
$ 0.00074022388202911

+0.31%

-0.25%

-5.82%

-5.82%

Harga aktual Solana Name Service (SNS) adalah $ 0.0018313. Selama 24 jam terakhir, SNS diperdagangkan antara low $ 0.0017492 dan high $ 0.0018737, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNS adalah $ 0.007834130042603998, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00074022388202911.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNS telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, -0.25% selama 24 jam, dan -5.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solana Name Service (SNS)

No.1175

$ 8.24M
$ 8.24M

$ 61.28K
$ 61.28K

$ 18.31M
$ 18.31M

4.50B
4.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

45.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Solana Name Service saat ini adalah $ 8.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.28K. Suplai beredar SNS adalah 4.50B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.31M.

Riwayat Harga Solana Name Service (SNS) USD

Pantau perubahan harga Solana Name Service untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004588-0.25%
30 Days$ -0.000507-21.69%
60 Hari$ +0.0010475+133.64%
90 Hari$ -0.0001707-8.53%
Perubahan Harga Solana Name Service Hari Ini

Hari ini, SNS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000004588 (-0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solana Name Service 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000507 (-21.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solana Name Service 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SNS terlihat mengalami perubahan $ +0.0010475 (+133.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solana Name Service 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001707 (-8.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solana Name Service (SNS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solana Name Service sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solana Name Service Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SNS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solana Name Service di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solana Name Service dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solana Name Service (USD)

Berapa nilai Solana Name Service (SNS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solana Name Service (SNS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Name Service.

Cek prediksi harga Solana Name Service sekarang!

Tokenomi Solana Name Service (SNS)

Memahami tokenomi Solana Name Service (SNS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNS sekarang!

Cara membeli Solana Name Service (SNS)

Ingin mengetahui cara membeli Solana Name Service? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solana Name Service di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SNS ke Mata Uang Lokal

1 Solana Name Service(SNS) ke VND
48.1906595
1 Solana Name Service(SNS) ke AUD
A$0.002820202
1 Solana Name Service(SNS) ke GBP
0.001391788
1 Solana Name Service(SNS) ke EUR
0.001574918
1 Solana Name Service(SNS) ke USD
$0.0018313
1 Solana Name Service(SNS) ke MYR
RM0.007636521
1 Solana Name Service(SNS) ke TRY
0.077262547
1 Solana Name Service(SNS) ke JPY
¥0.2801889
1 Solana Name Service(SNS) ke ARS
ARS$2.657893881
1 Solana Name Service(SNS) ke RUB
0.148774812
1 Solana Name Service(SNS) ke INR
0.162326432
1 Solana Name Service(SNS) ke IDR
Rp30.521654458
1 Solana Name Service(SNS) ke PHP
0.108266456
1 Solana Name Service(SNS) ke EGP
￡E.0.086602177
1 Solana Name Service(SNS) ke BRL
R$0.009797455
1 Solana Name Service(SNS) ke CAD
C$0.002582133
1 Solana Name Service(SNS) ke BDT
0.223125592
1 Solana Name Service(SNS) ke NGN
2.631175214
1 Solana Name Service(SNS) ke COP
$7.016461133
1 Solana Name Service(SNS) ke ZAR
R.0.031809681
1 Solana Name Service(SNS) ke UAH
0.076932913
1 Solana Name Service(SNS) ke TZS
T.Sh.4.4995041
1 Solana Name Service(SNS) ke VES
Bs0.4157051
1 Solana Name Service(SNS) ke CLP
$1.7269159
1 Solana Name Service(SNS) ke PKR
Rs0.517012616
1 Solana Name Service(SNS) ke KZT
0.962311524
1 Solana Name Service(SNS) ke THB
฿0.059279181
1 Solana Name Service(SNS) ke TWD
NT$0.056697048
1 Solana Name Service(SNS) ke AED
د.إ0.006720871
1 Solana Name Service(SNS) ke CHF
Fr0.00146504
1 Solana Name Service(SNS) ke HKD
HK$0.014229201
1 Solana Name Service(SNS) ke AMD
֏0.70028912
1 Solana Name Service(SNS) ke MAD
.د.م0.01703109
1 Solana Name Service(SNS) ke MXN
$0.034007241
1 Solana Name Service(SNS) ke SAR
ريال0.006867375
1 Solana Name Service(SNS) ke ETB
Br0.281818757
1 Solana Name Service(SNS) ke KES
KSh0.236494082
1 Solana Name Service(SNS) ke JOD
د.أ0.0012983917
1 Solana Name Service(SNS) ke PLN
0.006739184
1 Solana Name Service(SNS) ke RON
лв0.00805772
1 Solana Name Service(SNS) ke SEK
kr0.017525541
1 Solana Name Service(SNS) ke BGN
лв0.003094897
1 Solana Name Service(SNS) ke HUF
Ft0.612881171
1 Solana Name Service(SNS) ke CZK
0.038622117
1 Solana Name Service(SNS) ke KWD
د.ك0.0005603778
1 Solana Name Service(SNS) ke ILS
0.005988351
1 Solana Name Service(SNS) ke BOB
Bs0.01263597
1 Solana Name Service(SNS) ke AZN
0.00311321
1 Solana Name Service(SNS) ke TJS
SM0.016884586
1 Solana Name Service(SNS) ke GEL
0.004962823
1 Solana Name Service(SNS) ke AOA
Kz1.678551267
1 Solana Name Service(SNS) ke BHD
.د.ب0.0006885688
1 Solana Name Service(SNS) ke BMD
$0.0018313
1 Solana Name Service(SNS) ke DKK
kr0.011830198
1 Solana Name Service(SNS) ke HNL
L0.048236442
1 Solana Name Service(SNS) ke MUR
0.084129922
1 Solana Name Service(SNS) ke NAD
$0.031773055
1 Solana Name Service(SNS) ke NOK
kr0.01867926
1 Solana Name Service(SNS) ke NZD
$0.003241401
1 Solana Name Service(SNS) ke PAB
B/.0.0018313
1 Solana Name Service(SNS) ke PGK
K0.00769146
1 Solana Name Service(SNS) ke QAR
ر.ق0.006665932
1 Solana Name Service(SNS) ke RSD
дин.0.185986828
1 Solana Name Service(SNS) ke UZS
soʻm22.063850347
1 Solana Name Service(SNS) ke ALL
L0.153554505
1 Solana Name Service(SNS) ke ANG
ƒ0.003278027
1 Solana Name Service(SNS) ke AWG
ƒ0.00329634
1 Solana Name Service(SNS) ke BBD
$0.0036626
1 Solana Name Service(SNS) ke BAM
KM0.003094897
1 Solana Name Service(SNS) ke BIF
Fr5.4005037
1 Solana Name Service(SNS) ke BND
$0.00238069
1 Solana Name Service(SNS) ke BSD
$0.0018313
1 Solana Name Service(SNS) ke JMD
$0.293648955
1 Solana Name Service(SNS) ke KHR
7.354610678
1 Solana Name Service(SNS) ke KMF
Fr0.769146
1 Solana Name Service(SNS) ke LAK
39.810868769
1 Solana Name Service(SNS) ke LKR
රු0.558308431
1 Solana Name Service(SNS) ke MDL
L0.0311321
1 Solana Name Service(SNS) ke MGA
Ar8.24909085
1 Solana Name Service(SNS) ke MOP
P0.0146504
1 Solana Name Service(SNS) ke MVR
0.02820202
1 Solana Name Service(SNS) ke MWK
MK3.179338243
1 Solana Name Service(SNS) ke MZN
MT0.117111635
1 Solana Name Service(SNS) ke NPR
रु0.25949521
1 Solana Name Service(SNS) ke PYG
12.9875796
1 Solana Name Service(SNS) ke RWF
Fr2.6572163
1 Solana Name Service(SNS) ke SBD
$0.015071599
1 Solana Name Service(SNS) ke SCR
0.0256382
1 Solana Name Service(SNS) ke SRD
$0.07050505
1 Solana Name Service(SNS) ke SVC
$0.016005562
1 Solana Name Service(SNS) ke SZL
L0.031791368
1 Solana Name Service(SNS) ke TMT
m0.00640955
1 Solana Name Service(SNS) ke TND
د.ت0.0054188167
1 Solana Name Service(SNS) ke TTD
$0.012397901
1 Solana Name Service(SNS) ke UGX
Sh6.4022248
1 Solana Name Service(SNS) ke XAF
Fr1.0401784
1 Solana Name Service(SNS) ke XCD
$0.00494451
1 Solana Name Service(SNS) ke XOF
Fr1.0401784
1 Solana Name Service(SNS) ke XPF
Fr0.1886239
1 Solana Name Service(SNS) ke BWP
P0.024630985
1 Solana Name Service(SNS) ke BZD
$0.003680913
1 Solana Name Service(SNS) ke CVE
$0.175511792
1 Solana Name Service(SNS) ke DJF
Fr0.3241401
1 Solana Name Service(SNS) ke DOP
$0.117770903
1 Solana Name Service(SNS) ke DZD
د.ج0.238948024
1 Solana Name Service(SNS) ke FJD
$0.004175364
1 Solana Name Service(SNS) ke GNF
Fr15.9231535
1 Solana Name Service(SNS) ke GTQ
Q0.014027758
1 Solana Name Service(SNS) ke GYD
$0.383034708
1 Solana Name Service(SNS) ke ISK
kr0.2307438

Sumber Daya Solana Name Service

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solana Name Service, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solana Name Service
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solana Name Service

Berapa nilai Solana Name Service (SNS) hari ini?
Harga live SNS dalam USD adalah 0.0018313 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNS ke USD saat ini?
Harga SNS ke USD saat ini adalah $ 0.0018313. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solana Name Service?
Kapitalisasi pasar SNS adalah $ 8.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNS?
Suplai beredar SNS adalah 4.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNS?
SNS mencapai harga ATH sebesar 0.007834130042603998 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNS?
SNS mencapai harga ATL 0.00074022388202911 USD.
Berapa volume perdagangan SNS?
Volume perdagangan 24 jam live SNS adalah $ 61.28K USD.
Akankah harga SNS naik lebih tinggi tahun ini?
SNS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:15:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SNS ke USD

Jumlah

SNS
SNS
USD
USD

1 SNS = 0.0018313 USD

Perdagangkan SNS

SNS/USDC
$0.0018284
$0.0018284
-0.57%
SNS/USDT
$0.0018308
$0.0018308
-0.20%

