Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) (USD)

Dapatkan prediksi harga Solv Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SOLV dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SOLV

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Solv Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01752 $0.01752 $0.01752 +3.11% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Solv Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Solv Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01752 pada tahun 2025. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Solv Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018396 pada tahun 2026. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SOLV pada tahun 2027 adalah $ 0.019315 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SOLV pada tahun 2028 adalah $ 0.020281 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOLV pada tahun 2029 adalah $ 0.021295 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOLV pada tahun 2030 adalah $ 0.022360 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Solv Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036422. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Solv Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.059328. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01752 0.00%

2026 $ 0.018396 5.00%

2027 $ 0.019315 10.25%

2028 $ 0.020281 15.76%

2029 $ 0.021295 21.55%

2030 $ 0.022360 27.63%

2031 $ 0.023478 34.01%

2032 $ 0.024652 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.025885 47.75%

2034 $ 0.027179 55.13%

2035 $ 0.028538 62.89%

2036 $ 0.029965 71.03%

2037 $ 0.031463 79.59%

2038 $ 0.033036 88.56%

2039 $ 0.034688 97.99%

2040 $ 0.036422 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Solv Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01752 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017522 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017536 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017592 0.41% Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SOLV pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01752 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SOLV, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017522 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SOLV, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017536 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SOLV adalah $0.017592 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Solv Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01752$ 0.01752 $ 0.01752 Perubahan Harga (24 Jam) +3.11% Kap. Pasar $ 25.98M$ 25.98M $ 25.98M Suplai Peredaran 1.48B 1.48B 1.48B Volume (24 Jam) $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volume (24 Jam) -- Harga SOLV terbaru adalah $ 0.01752. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.11%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.56M. Selanjutnya, suplai beredar SOLV adalah 1.48B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 25.98M. Lihat Harga SOLV Live

Cara Membeli Solv Protocol (SOLV) Mencoba untuk membeli SOLV? Anda sekarang dapat membeli SOLV melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Solv Protocol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SOLV Sekarang

Harga Lampau Solv Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Solv Protocol, harga Solv Protocol saat ini adalah 0.01752USD. Suplai Solv Protocol(SOLV) yang beredar adalah 0.00 SOLV , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $25.98M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000859 $ 0.01791 $ 0.0163

7 Hari -0.10% $ -0.002089 $ 0.02445 $ 0.01576

30 Days -0.58% $ -0.02472 $ 0.04249 $ 0.00083 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Solv Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000859 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Solv Protocol trading pada harga tertinggi $0.02445 dan terendah $0.01576 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SOLV di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Solv Protocol telah mengalami perubahan -0.58% , mencerminkan sekitar $-0.02472 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SOLV dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Solv Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SOLV Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Solv Protocol (SOLV )? Modul Prediksi Harga Solv Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SOLV di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Solv Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SOLV, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Solv Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SOLV. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SOLV untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Solv Protocol.

Mengapa Prediksi Harga SOLV Penting?

Prediksi Harga SOLV sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SOLV sekarang? Menurut prediksi Anda, SOLV akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SOLV bulan depan? Menurut alat prediksi harga Solv Protocol (SOLV), prakiraan harga SOLV akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SOLV pada tahun 2026? Harga 1 Solv Protocol (SOLV) hari ini adalah $0.01752 . Menurut modul prediksi di atas, SOLV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SOLV pada tahun 2027? Solv Protocol (SOLV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SOLV pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SOLV pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Solv Protocol (SOLV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SOLV pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Solv Protocol (SOLV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SOLV pada tahun 2030? Harga 1 Solv Protocol (SOLV) hari ini adalah $0.01752 . Menurut modul prediksi di atas, SOLV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SOLV untuk tahun 2040? Solv Protocol (SOLV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SOLV pada tahun 2040. Daftar Sekarang