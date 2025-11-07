BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Solv Protocol hari ini adalah 0.0165 USD. Lacak informasi harga aktual SOLV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLV dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Solv Protocol hari ini adalah 0.0165 USD. Lacak informasi harga aktual SOLV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLV

Info Harga SOLV

Penjelasan SOLV

Whitepaper SOLV

Situs Web Resmi SOLV

Tokenomi SOLV

Prakiraan Harga SOLV

Riwayat SOLV

Panduan Membeli SOLV

Konverter SOLV ke Mata Uang Fiat

Spot SOLV

Futures USDT-M SOLV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Solv Protocol

Harga Solv Protocol(SOLV)

Harga Live 1 SOLV ke USD:

$0.0165
$0.0165$0.0165
+3.51%1D
USD
Grafik Harga Live Solv Protocol (SOLV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:20 (UTC+8)

Informasi Harga Solv Protocol (SOLV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01576
$ 0.01576$ 0.01576
Low 24 Jam
$ 0.01774
$ 0.01774$ 0.01774
High 24 Jam

$ 0.01576
$ 0.01576$ 0.01576

$ 0.01774
$ 0.01774$ 0.01774

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.002259760193292079
$ 0.002259760193292079$ 0.002259760193292079

+0.73%

+3.51%

-16.12%

-16.12%

Harga aktual Solv Protocol (SOLV) adalah $ 0.0165. Selama 24 jam terakhir, SOLV diperdagangkan antara low $ 0.01576 dan high $ 0.01774, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLV adalah $ 0.22767063065329501, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002259760193292079.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLV telah berubah sebesar +0.73% selama 1 jam terakhir, +3.51% selama 24 jam, dan -16.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solv Protocol (SOLV)

No.704

$ 24.46M
$ 24.46M$ 24.46M

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

$ 159.39M
$ 159.39M$ 159.39M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Kapitalisasi Pasar Solv Protocol saat ini adalah $ 24.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.06M. Suplai beredar SOLV adalah 1.48B, dan total suplainya sebesar 8400000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 159.39M.

Riwayat Harga Solv Protocol (SOLV) USD

Pantau perubahan harga Solv Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005595+3.51%
30 Days$ -0.02646-61.60%
60 Hari$ -0.03056-64.94%
90 Hari$ -0.02578-60.98%
Perubahan Harga Solv Protocol Hari Ini

Hari ini, SOLV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005595 (+3.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solv Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02646 (-61.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solv Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOLV terlihat mengalami perubahan $ -0.03056 (-64.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solv Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02578 (-60.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solv Protocol (SOLV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solv Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Solv Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOLV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Solv Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Solv Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Solv Protocol (USD)

Berapa nilai Solv Protocol (SOLV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solv Protocol (SOLV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solv Protocol.

Cek prediksi harga Solv Protocol sekarang!

Tokenomi Solv Protocol (SOLV)

Memahami tokenomi Solv Protocol (SOLV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLV sekarang!

Cara membeli Solv Protocol (SOLV)

Ingin mengetahui cara membeli Solv Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Solv Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOLV ke Mata Uang Lokal

1 Solv Protocol(SOLV) ke VND
434.1975
1 Solv Protocol(SOLV) ke AUD
A$0.02541
1 Solv Protocol(SOLV) ke GBP
0.01254
1 Solv Protocol(SOLV) ke EUR
0.01419
1 Solv Protocol(SOLV) ke USD
$0.0165
1 Solv Protocol(SOLV) ke MYR
RM0.06897
1 Solv Protocol(SOLV) ke TRY
0.696135
1 Solv Protocol(SOLV) ke JPY
¥2.508
1 Solv Protocol(SOLV) ke ARS
ARS$23.947605
1 Solv Protocol(SOLV) ke RUB
1.340295
1 Solv Protocol(SOLV) ke INR
1.463055
1 Solv Protocol(SOLV) ke IDR
Rp274.99989
1 Solv Protocol(SOLV) ke PHP
0.97383
1 Solv Protocol(SOLV) ke EGP
￡E.0.780285
1 Solv Protocol(SOLV) ke BRL
R$0.08811
1 Solv Protocol(SOLV) ke CAD
C$0.023265
1 Solv Protocol(SOLV) ke BDT
2.013165
1 Solv Protocol(SOLV) ke NGN
23.74086
1 Solv Protocol(SOLV) ke COP
$63.218265
1 Solv Protocol(SOLV) ke ZAR
R.0.286605
1 Solv Protocol(SOLV) ke UAH
0.69399
1 Solv Protocol(SOLV) ke TZS
T.Sh.40.5405
1 Solv Protocol(SOLV) ke VES
Bs3.7455
1 Solv Protocol(SOLV) ke CLP
$15.5595
1 Solv Protocol(SOLV) ke PKR
Rs4.66356
1 Solv Protocol(SOLV) ke KZT
8.679495
1 Solv Protocol(SOLV) ke THB
฿0.5346
1 Solv Protocol(SOLV) ke TWD
NT$0.511335
1 Solv Protocol(SOLV) ke AED
د.إ0.060555
1 Solv Protocol(SOLV) ke CHF
Fr0.0132
1 Solv Protocol(SOLV) ke HKD
HK$0.128205
1 Solv Protocol(SOLV) ke AMD
֏6.3096
1 Solv Protocol(SOLV) ke MAD
.د.م0.15345
1 Solv Protocol(SOLV) ke MXN
$0.306405
1 Solv Protocol(SOLV) ke SAR
ريال0.061875
1 Solv Protocol(SOLV) ke ETB
Br2.539185
1 Solv Protocol(SOLV) ke KES
KSh2.13114
1 Solv Protocol(SOLV) ke JOD
د.أ0.0116985
1 Solv Protocol(SOLV) ke PLN
0.060555
1 Solv Protocol(SOLV) ke RON
лв0.0726
1 Solv Protocol(SOLV) ke SEK
kr0.15774
1 Solv Protocol(SOLV) ke BGN
лв0.027885
1 Solv Protocol(SOLV) ke HUF
Ft5.516445
1 Solv Protocol(SOLV) ke CZK
0.347655
1 Solv Protocol(SOLV) ke KWD
د.ك0.005049
1 Solv Protocol(SOLV) ke ILS
0.053955
1 Solv Protocol(SOLV) ke BOB
Bs0.11385
1 Solv Protocol(SOLV) ke AZN
0.02805
1 Solv Protocol(SOLV) ke TJS
SM0.15213
1 Solv Protocol(SOLV) ke GEL
0.044715
1 Solv Protocol(SOLV) ke AOA
Kz15.123735
1 Solv Protocol(SOLV) ke BHD
.د.ب0.006204
1 Solv Protocol(SOLV) ke BMD
$0.0165
1 Solv Protocol(SOLV) ke DKK
kr0.10659
1 Solv Protocol(SOLV) ke HNL
L0.43461
1 Solv Protocol(SOLV) ke MUR
0.759
1 Solv Protocol(SOLV) ke NAD
$0.286605
1 Solv Protocol(SOLV) ke NOK
kr0.168135
1 Solv Protocol(SOLV) ke NZD
$0.029205
1 Solv Protocol(SOLV) ke PAB
B/.0.0165
1 Solv Protocol(SOLV) ke PGK
K0.0693
1 Solv Protocol(SOLV) ke QAR
ر.ق0.06006
1 Solv Protocol(SOLV) ke RSD
дин.1.674585
1 Solv Protocol(SOLV) ke UZS
soʻm198.795135
1 Solv Protocol(SOLV) ke ALL
L1.383525
1 Solv Protocol(SOLV) ke ANG
ƒ0.029535
1 Solv Protocol(SOLV) ke AWG
ƒ0.0297
1 Solv Protocol(SOLV) ke BBD
$0.033
1 Solv Protocol(SOLV) ke BAM
KM0.027885
1 Solv Protocol(SOLV) ke BIF
Fr48.6585
1 Solv Protocol(SOLV) ke BND
$0.02145
1 Solv Protocol(SOLV) ke BSD
$0.0165
1 Solv Protocol(SOLV) ke JMD
$2.645775
1 Solv Protocol(SOLV) ke KHR
66.26499
1 Solv Protocol(SOLV) ke KMF
Fr6.93
1 Solv Protocol(SOLV) ke LAK
358.695645
1 Solv Protocol(SOLV) ke LKR
රු5.030355
1 Solv Protocol(SOLV) ke MDL
L0.2805
1 Solv Protocol(SOLV) ke MGA
Ar74.32425
1 Solv Protocol(SOLV) ke MOP
P0.132
1 Solv Protocol(SOLV) ke MVR
0.2541
1 Solv Protocol(SOLV) ke MWK
MK28.645815
1 Solv Protocol(SOLV) ke MZN
MT1.055175
1 Solv Protocol(SOLV) ke NPR
रु2.33805
1 Solv Protocol(SOLV) ke PYG
117.018
1 Solv Protocol(SOLV) ke RWF
Fr23.9415
1 Solv Protocol(SOLV) ke SBD
$0.135795
1 Solv Protocol(SOLV) ke SCR
0.248325
1 Solv Protocol(SOLV) ke SRD
$0.63525
1 Solv Protocol(SOLV) ke SVC
$0.14421
1 Solv Protocol(SOLV) ke SZL
L0.28644
1 Solv Protocol(SOLV) ke TMT
m0.05775
1 Solv Protocol(SOLV) ke TND
د.ت0.0488235
1 Solv Protocol(SOLV) ke TTD
$0.111705
1 Solv Protocol(SOLV) ke UGX
Sh57.684
1 Solv Protocol(SOLV) ke XAF
Fr9.3555
1 Solv Protocol(SOLV) ke XCD
$0.04455
1 Solv Protocol(SOLV) ke XOF
Fr9.3555
1 Solv Protocol(SOLV) ke XPF
Fr1.6995
1 Solv Protocol(SOLV) ke BWP
P0.221925
1 Solv Protocol(SOLV) ke BZD
$0.033165
1 Solv Protocol(SOLV) ke CVE
$1.58136
1 Solv Protocol(SOLV) ke DJF
Fr2.9205
1 Solv Protocol(SOLV) ke DOP
$1.061115
1 Solv Protocol(SOLV) ke DZD
د.ج2.15424
1 Solv Protocol(SOLV) ke FJD
$0.03762
1 Solv Protocol(SOLV) ke GNF
Fr143.4675
1 Solv Protocol(SOLV) ke GTQ
Q0.12639
1 Solv Protocol(SOLV) ke GYD
$3.45114
1 Solv Protocol(SOLV) ke ISK
kr2.079

Sumber Daya Solv Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solv Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Solv Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solv Protocol

Berapa nilai Solv Protocol (SOLV) hari ini?
Harga live SOLV dalam USD adalah 0.0165 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLV ke USD saat ini?
Harga SOLV ke USD saat ini adalah $ 0.0165. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solv Protocol?
Kapitalisasi pasar SOLV adalah $ 24.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLV?
Suplai beredar SOLV adalah 1.48B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLV?
SOLV mencapai harga ATH sebesar 0.22767063065329501 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLV?
SOLV mencapai harga ATL 0.002259760193292079 USD.
Berapa volume perdagangan SOLV?
Volume perdagangan 24 jam live SOLV adalah $ 2.06M USD.
Akankah harga SOLV naik lebih tinggi tahun ini?
SOLV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:58:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Solv Protocol (SOLV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOLV ke USD

Jumlah

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0.0165 USD

Perdagangkan SOLV

SOLV/USDT
$0.0165
$0.0165$0.0165
+3.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,378.61
$101,378.61$101,378.61

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.23
$3,315.23$3,315.23

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0523
$1.0523$1.0523

+22.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,378.61
$101,378.61$101,378.61

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.23
$3,315.23$3,315.23

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2123
$2.2123$2.2123

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0149
$1.0149$1.0149

-0.11%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004045
$0.0004045$0.0004045

+169.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013198
$0.013198$0.013198

+1,219.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.157
$4.157$4.157

+315.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007806
$0.007806$0.007806

+265.79%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002478
$0.0000002478$0.0000002478

+65.20%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001748
$0.001748$0.001748

+60.66%