*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0003066 $0.0003066 $0.0003066 +2.85% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Spell Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000306 pada tahun 2025. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000321 pada tahun 2026. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SPELL pada tahun 2027 adalah $ 0.000338 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SPELL pada tahun 2028 adalah $ 0.000354 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPELL pada tahun 2029 adalah $ 0.000372 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPELL pada tahun 2030 adalah $ 0.000391 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000637. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001038.

2026 $ 0.000321 5.00%

2027 $ 0.000338 10.25%

2028 $ 0.000354 15.76%

2029 $ 0.000372 21.55%

2030 $ 0.000391 27.63%

2031 $ 0.000410 34.01%

2032 $ 0.000431 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000452 47.75%

2034 $ 0.000475 55.13%

2035 $ 0.000499 62.89%

2036 $ 0.000524 71.03%

2037 $ 0.000550 79.59%

2038 $ 0.000578 88.56%

2039 $ 0.000607 97.99%

2040 $ 0.000637 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Spell Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000306 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000306 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000306 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000307 0.41% Prediksi Harga Spell Token (SPELL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SPELL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000306 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SPELL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000306 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SPELL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000306 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Spell Token (SPELL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SPELL adalah $0.000307 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Spell Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0003066$ 0.0003066 $ 0.0003066 Perubahan Harga (24 Jam) +2.85% Kap. Pasar $ 52.40M$ 52.40M $ 52.40M Suplai Peredaran 170.74B 170.74B 170.74B Volume (24 Jam) $ 272.88K$ 272.88K $ 272.88K Volume (24 Jam) -- Harga SPELL terbaru adalah $ 0.0003066. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.85%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 272.88K. Selanjutnya, suplai beredar SPELL adalah 170.74B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 52.40M. Lihat Harga SPELL Live

Harga Lampau Spell Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Spell Token, harga Spell Token saat ini adalah 0.000306USD. Suplai Spell Token(SPELL) yang beredar adalah 0.00 SPELL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $52.40M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000012 $ 0.000323 $ 0.000281

7 Hari -0.04% $ -0.000014 $ 0.000325 $ 0.000259

30 Days -0.29% $ -0.000129 $ 0.000443 $ 0.000165 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Spell Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000012 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Spell Token trading pada harga tertinggi $0.000325 dan terendah $0.000259 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SPELL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Spell Token telah mengalami perubahan -0.29% , mencerminkan sekitar $-0.000129 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SPELL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Spell Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SPELL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Spell Token (SPELL )? Modul Prediksi Harga Spell Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SPELL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Spell Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SPELL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Spell Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SPELL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SPELL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Spell Token.

Mengapa Prediksi Harga SPELL Penting?

Prediksi Harga SPELL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SPELL sekarang? Menurut prediksi Anda, SPELL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SPELL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Spell Token (SPELL), prakiraan harga SPELL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SPELL pada tahun 2026? Harga 1 Spell Token (SPELL) hari ini adalah $0.000306 . Menurut modul prediksi di atas, SPELL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SPELL pada tahun 2027? Spell Token (SPELL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SPELL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SPELL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Spell Token (SPELL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SPELL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Spell Token (SPELL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SPELL pada tahun 2030? Harga 1 Spell Token (SPELL) hari ini adalah $0.000306 . Menurut modul prediksi di atas, SPELL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SPELL untuk tahun 2040? Spell Token (SPELL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SPELL pada tahun 2040. Daftar Sekarang