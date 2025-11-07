BursaDEX+
Harga live Spell Token hari ini adalah 0.0002866 USD. Lacak informasi harga aktual SPELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPELL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SPELL

Info Harga SPELL

Penjelasan SPELL

Whitepaper SPELL

Situs Web Resmi SPELL

Tokenomi SPELL

Prakiraan Harga SPELL

Riwayat SPELL

Panduan Membeli SPELL

Konverter SPELL ke Mata Uang Fiat

Spot SPELL

Futures USDT-M SPELL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Spell Token

Harga Spell Token(SPELL)

Harga Live 1 SPELL ke USD:

$0.0002865
$0.0002865$0.0002865
+2.39%1D
USD
Grafik Harga Live Spell Token (SPELL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:59:18 (UTC+8)

Informasi Harga Spell Token (SPELL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002755
$ 0.0002755$ 0.0002755
Low 24 Jam
$ 0.000294
$ 0.000294$ 0.000294
High 24 Jam

$ 0.0002755
$ 0.0002755$ 0.0002755

$ 0.000294
$ 0.000294$ 0.000294

$ 0.07514751310881196
$ 0.07514751310881196$ 0.07514751310881196

$ 0.000200198567662469
$ 0.000200198567662469$ 0.000200198567662469

-0.28%

+2.39%

-8.88%

-8.88%

Harga aktual Spell Token (SPELL) adalah $ 0.0002866. Selama 24 jam terakhir, SPELL diperdagangkan antara low $ 0.0002755 dan high $ 0.000294, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPELL adalah $ 0.07514751310881196, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000200198567662469.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPELL telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, +2.39% selama 24 jam, dan -8.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Spell Token (SPELL)

No.478

$ 48.93M
$ 48.93M$ 48.93M

$ 113.17K
$ 113.17K$ 113.17K

$ 56.18M
$ 56.18M$ 56.18M

170.74B
170.74B 170.74B

196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620

ETH

Kapitalisasi Pasar Spell Token saat ini adalah $ 48.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 113.17K. Suplai beredar SPELL adalah 170.74B, dan total suplainya sebesar 196008739620. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.18M.

Riwayat Harga Spell Token (SPELL) USD

Pantau perubahan harga Spell Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006688+2.39%
30 Days$ -0.0001487-34.17%
60 Hari$ -0.0001879-39.60%
90 Hari$ -0.0002464-46.23%
Perubahan Harga Spell Token Hari Ini

Hari ini, SPELL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000006688 (+2.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Spell Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001487 (-34.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Spell Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPELL terlihat mengalami perubahan $ -0.0001879 (-39.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Spell Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002464 (-46.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Spell Token (SPELL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Spell Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Spell Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SPELL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Spell Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Spell Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Spell Token (USD)

Berapa nilai Spell Token (SPELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spell Token (SPELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spell Token.

Cek prediksi harga Spell Token sekarang!

Tokenomi Spell Token (SPELL)

Memahami tokenomi Spell Token (SPELL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPELL sekarang!

Cara membeli Spell Token (SPELL)

Ingin mengetahui cara membeli Spell Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Spell Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SPELL ke Mata Uang Lokal

1 Spell Token(SPELL) ke VND
7.541879
1 Spell Token(SPELL) ke AUD
A$0.000441364
1 Spell Token(SPELL) ke GBP
0.000217816
1 Spell Token(SPELL) ke EUR
0.000246476
1 Spell Token(SPELL) ke USD
$0.0002866
1 Spell Token(SPELL) ke MYR
RM0.001197988
1 Spell Token(SPELL) ke TRY
0.012091654
1 Spell Token(SPELL) ke JPY
¥0.0435632
1 Spell Token(SPELL) ke ARS
ARS$0.415962642
1 Spell Token(SPELL) ke RUB
0.023280518
1 Spell Token(SPELL) ke INR
0.025412822
1 Spell Token(SPELL) ke IDR
Rp4.776664756
1 Spell Token(SPELL) ke PHP
0.016915132
1 Spell Token(SPELL) ke EGP
￡E.0.013553314
1 Spell Token(SPELL) ke BRL
R$0.001530444
1 Spell Token(SPELL) ke CAD
C$0.000404106
1 Spell Token(SPELL) ke BDT
0.034968066
1 Spell Token(SPELL) ke NGN
0.412371544
1 Spell Token(SPELL) ke COP
$1.098082106
1 Spell Token(SPELL) ke ZAR
R.0.004978242
1 Spell Token(SPELL) ke UAH
0.012054396
1 Spell Token(SPELL) ke TZS
T.Sh.0.7041762
1 Spell Token(SPELL) ke VES
Bs0.0650582
1 Spell Token(SPELL) ke CLP
$0.2702638
1 Spell Token(SPELL) ke PKR
Rs0.081004624
1 Spell Token(SPELL) ke KZT
0.150760198
1 Spell Token(SPELL) ke THB
฿0.00928584
1 Spell Token(SPELL) ke TWD
NT$0.008881734
1 Spell Token(SPELL) ke AED
د.إ0.001051822
1 Spell Token(SPELL) ke CHF
Fr0.00022928
1 Spell Token(SPELL) ke HKD
HK$0.002226882
1 Spell Token(SPELL) ke AMD
֏0.10959584
1 Spell Token(SPELL) ke MAD
.د.م0.00266538
1 Spell Token(SPELL) ke MXN
$0.005322162
1 Spell Token(SPELL) ke SAR
ريال0.00107475
1 Spell Token(SPELL) ke ETB
Br0.044104874
1 Spell Token(SPELL) ke KES
KSh0.037017256
1 Spell Token(SPELL) ke JOD
د.أ0.0002031994
1 Spell Token(SPELL) ke PLN
0.001051822
1 Spell Token(SPELL) ke RON
лв0.00126104
1 Spell Token(SPELL) ke SEK
kr0.002739896
1 Spell Token(SPELL) ke BGN
лв0.000484354
1 Spell Token(SPELL) ke HUF
Ft0.095818978
1 Spell Token(SPELL) ke CZK
0.006038662
1 Spell Token(SPELL) ke KWD
د.ك0.0000876996
1 Spell Token(SPELL) ke ILS
0.000937182
1 Spell Token(SPELL) ke BOB
Bs0.00197754
1 Spell Token(SPELL) ke AZN
0.00048722
1 Spell Token(SPELL) ke TJS
SM0.002642452
1 Spell Token(SPELL) ke GEL
0.000776686
1 Spell Token(SPELL) ke AOA
Kz0.262694694
1 Spell Token(SPELL) ke BHD
.د.ب0.0001077616
1 Spell Token(SPELL) ke BMD
$0.0002866
1 Spell Token(SPELL) ke DKK
kr0.001851436
1 Spell Token(SPELL) ke HNL
L0.007549044
1 Spell Token(SPELL) ke MUR
0.0131836
1 Spell Token(SPELL) ke NAD
$0.004978242
1 Spell Token(SPELL) ke NOK
kr0.002920454
1 Spell Token(SPELL) ke NZD
$0.000507282
1 Spell Token(SPELL) ke PAB
B/.0.0002866
1 Spell Token(SPELL) ke PGK
K0.00120372
1 Spell Token(SPELL) ke QAR
ر.ق0.001043224
1 Spell Token(SPELL) ke RSD
дин.0.029087034
1 Spell Token(SPELL) ke UZS
soʻm3.453011254
1 Spell Token(SPELL) ke ALL
L0.02403141
1 Spell Token(SPELL) ke ANG
ƒ0.000513014
1 Spell Token(SPELL) ke AWG
ƒ0.00051588
1 Spell Token(SPELL) ke BBD
$0.0005732
1 Spell Token(SPELL) ke BAM
KM0.000484354
1 Spell Token(SPELL) ke BIF
Fr0.8451834
1 Spell Token(SPELL) ke BND
$0.00037258
1 Spell Token(SPELL) ke BSD
$0.0002866
1 Spell Token(SPELL) ke JMD
$0.04595631
1 Spell Token(SPELL) ke KHR
1.151002796
1 Spell Token(SPELL) ke KMF
Fr0.120372
1 Spell Token(SPELL) ke LAK
6.230434658
1 Spell Token(SPELL) ke LKR
රු0.087375742
1 Spell Token(SPELL) ke MDL
L0.0048722
1 Spell Token(SPELL) ke MGA
Ar1.2909897
1 Spell Token(SPELL) ke MOP
P0.0022928
1 Spell Token(SPELL) ke MVR
0.00441364
1 Spell Token(SPELL) ke MWK
MK0.497569126
1 Spell Token(SPELL) ke MZN
MT0.01832807
1 Spell Token(SPELL) ke NPR
रु0.04061122
1 Spell Token(SPELL) ke PYG
2.0325672
1 Spell Token(SPELL) ke RWF
Fr0.4158566
1 Spell Token(SPELL) ke SBD
$0.002358718
1 Spell Token(SPELL) ke SCR
0.00431333
1 Spell Token(SPELL) ke SRD
$0.0110341
1 Spell Token(SPELL) ke SVC
$0.002504884
1 Spell Token(SPELL) ke SZL
L0.004975376
1 Spell Token(SPELL) ke TMT
m0.0010031
1 Spell Token(SPELL) ke TND
د.ت0.0008480494
1 Spell Token(SPELL) ke TTD
$0.001940282
1 Spell Token(SPELL) ke UGX
Sh1.0019536
1 Spell Token(SPELL) ke XAF
Fr0.1625022
1 Spell Token(SPELL) ke XCD
$0.00077382
1 Spell Token(SPELL) ke XOF
Fr0.1625022
1 Spell Token(SPELL) ke XPF
Fr0.0295198
1 Spell Token(SPELL) ke BWP
P0.00385477
1 Spell Token(SPELL) ke BZD
$0.000576066
1 Spell Token(SPELL) ke CVE
$0.027467744
1 Spell Token(SPELL) ke DJF
Fr0.0507282
1 Spell Token(SPELL) ke DOP
$0.018431246
1 Spell Token(SPELL) ke DZD
د.ج0.037418496
1 Spell Token(SPELL) ke FJD
$0.000653448
1 Spell Token(SPELL) ke GNF
Fr2.491987
1 Spell Token(SPELL) ke GTQ
Q0.002195356
1 Spell Token(SPELL) ke GYD
$0.059945256
1 Spell Token(SPELL) ke ISK
kr0.0361116

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Spell Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Spell Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spell Token

Berapa nilai Spell Token (SPELL) hari ini?
Harga live SPELL dalam USD adalah 0.0002866 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPELL ke USD saat ini?
Harga SPELL ke USD saat ini adalah $ 0.0002866. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Spell Token?
Kapitalisasi pasar SPELL adalah $ 48.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPELL?
Suplai beredar SPELL adalah 170.74B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPELL?
SPELL mencapai harga ATH sebesar 0.07514751310881196 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPELL?
SPELL mencapai harga ATL 0.000200198567662469 USD.
Berapa volume perdagangan SPELL?
Volume perdagangan 24 jam live SPELL adalah $ 113.17K USD.
Akankah harga SPELL naik lebih tinggi tahun ini?
SPELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:59:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Spell Token (SPELL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

