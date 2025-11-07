Apa yang dimaksud dengan Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Berapa nilai Spell Token (SPELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spell Token (SPELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spell Token Berapa nilai Spell Token (SPELL) hari ini? Harga live SPELL dalam USD adalah 0.0002866 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SPELL ke USD saat ini? $ 0.0002866 . Cobalah Harga SPELL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Spell Token? Kapitalisasi pasar SPELL adalah $ 48.93M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SPELL? Suplai beredar SPELL adalah 170.74B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SPELL? SPELL mencapai harga ATH sebesar 0.07514751310881196 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SPELL? SPELL mencapai harga ATL 0.000200198567662469 USD . Berapa volume perdagangan SPELL? Volume perdagangan 24 jam live SPELL adalah $ 113.17K USD . Akankah harga SPELL naik lebih tinggi tahun ini? SPELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Spell Token (SPELL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

