Apakah Penurunan Bitcoin Ke $74.000 Bisa Membuat Strategy Bangkrut? Analis Top Merespons

Bitcoin (BTC) telah mengalami pemulihan sedikit, kembali menembus angka $89,000 saat mencoba menembus level resistensi $90,000. Meskipun demikian, kekhawatiran muncul atas pergerakan turun lebih lanjut, menimbulkan kegelisahan tentang risiko yang ditimbulkan tren ini terhadap perusahaan seperti Strategy (sebelumnya MicroStrategy).

Analis di Bull Theory telah mengajukan pertanyaan kritis mengenai potensi kerentanan keuangan Strategy milik Michael Saylor jika Bitcoin turun ke ambang batas harga kritis $74,000.

Narasi ini menunjukkan bahwa penurunan ke titik harga kunci ini dapat menempatkan Strategy dalam bahaya keuangan atau memaksa perusahaan untuk menjual aset Bitcoin-nya. Namun, para analis menegaskan bahwa prediksi buruk ini tidak sesuai dengan situasi keuangan sebenarnya dari perusahaan.

Menepis Ketakutan Insolvabilitas

Saat ini, Strategy memiliki cadangan besar 672,497 BTC yang dinilai sekitar $58,7 miliar di neraca keuangannya. Sebaliknya, total utangnya sekitar $8,24 miliar.

Para Analis menekankan bahwa bahkan jika Bitcoin turun ke $74,000, total nilai kepemilikan Bitcoin-nya masih akan sekitar $49,76 miliar—jauh di atas kewajibannya. Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa tidak ada skenario yang memungkinkan di mana penurunan dari $87,000 ke $74,000 akan menyebabkan insolvabilitas.

Poin penting yang membedakan adalah bahwa Strategy tidak beroperasi seperti hedge fund yang berurusan dengan pinjaman margin; perusahaan tidak memiliki utang Bitcoin yang dijamin dengan jaminan, yang berarti tidak ada likuidasi yang dipicu oleh penurunan harga.

Seperti yang dijelaskan para analis, kekhawatiran seputar penjualan paksa berasal dari penerapan logika perdagangan ke neraca keuangan perusahaan. Bitcoin yang dimiliki Strategy tidak dijaminkan sebagai kolateral maupun dikenakan margin call.

Sebaliknya, pinjaman perusahaan berasal dari obligasi konversi tanpa jaminan, sehingga pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk menuntut Bitcoin hanya karena harga yang turun.

Tekanan Eksternal yang Mempengaruhi Strategy

Likuiditas tetap menjadi kekhawatiran lain bagi beberapa investor yang khawatir bahwa Strategy mungkin dipaksa untuk melikuidasi Bitcoin-nya untuk mengelola kewajibannya. Namun, perusahaan telah menyisihkan cadangan sebesar $2,188 miliar dalam USD, cukup untuk menutupi sekitar 32 bulan pembayaran dividennya, yang berkisar antara $750 juta hingga $800 juta per tahun.

Jadi, apa yang menyebabkan penurunan harga saham Strategy baru-baru ini jika fundamental perusahaan sehat? Para analis menyoroti bahwa sejak Oktober, beberapa faktor eksternal telah menghasilkan ketakutan seputar Strategy, bukan karena kekhawatiran tentang insolvabilitas tetapi karena pergeseran kondisi pasar dan posisi institusional.

Dimulai pada 10 Oktober, indeks MSCI mengusulkan peraturan baru yang berpotensi menghapus perusahaan dengan lebih dari 50% aset mereka dalam Bitcoin dari indeks mereka. Ini menciptakan kekhawatiran tentang penjualan indeks paksa, meskipun keputusan akhir belum dibuat pada 15 Januari 2026.

Selain itu, analis di JPMorgan menaikkan persyaratan margin untuk perdagangan saham Strategy dari 50% menjadi 95%, menyebabkan beberapa investor mengurangi eksposur mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan tekanan jual.

Bahaya Dilusi

Tetapi meskipun neraca keuangan Strategy tampak kuat, risiko tertentu perlu diwaspadai. Satu risiko signifikan yang disorot oleh analis Bull Theory adalah dilusi. Perusahaan sering mengandalkan penerbitan saham baru untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya.

Meskipun banyak investor memandang strategi ini secara positif, kekhawatiran muncul bahwa penerbitan saham yang terus menerus selama tren turun dapat meningkatkan dilusi, yang pada akhirnya melemahkan nilai pemegang saham yang ada.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa dilusi berlebihan dapat mendorong rasio nilai aset bersih (NAV) Strategy di bawah 1, ambang batas penting yang akan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan modal baru melalui penerbitan saham.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $89,200, setelah mencatat kenaikan sedikit sebesar 1,5% selama 24 jam sebelumnya. Saham Strategy (MSTR) diperdagangkan pada $157 per saham, mencerminkan lonjakan BTC dengan kenaikan 1,25% dalam jangka waktu yang sama.

