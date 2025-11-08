Prediksi Harga StorX Network (SRX) (USD)

Dapatkan prediksi harga StorX Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SRX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga StorX Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.07473 $0.07473 $0.07473 +1.27% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga StorX Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07473 pada tahun 2025. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078466 pada tahun 2026. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SRX pada tahun 2027 adalah $ 0.082389 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SRX pada tahun 2028 adalah $ 0.086509 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SRX pada tahun 2029 adalah $ 0.090834 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SRX pada tahun 2030 adalah $ 0.095376 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.155358. Prediksi Harga StorX Network (SRX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.253062. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07473 0.00%

2026 $ 0.078466 5.00%

2027 $ 0.082389 10.25%

2028 $ 0.086509 15.76%

2029 $ 0.090834 21.55%

2030 $ 0.095376 27.63%

2031 $ 0.100145 34.01%

2032 $ 0.105152 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.110410 47.75%

2034 $ 0.115930 55.13%

2035 $ 0.121727 62.89%

2036 $ 0.127813 71.03%

2037 $ 0.134204 79.59%

2038 $ 0.140914 88.56%

2039 $ 0.147960 97.99%

2040 $ 0.155358 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga StorX Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.07473 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.074740 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.074801 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.075037 0.41% Prediksi Harga StorX Network (SRX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SRX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.07473 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga StorX Network (SRX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SRX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.074740 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga StorX Network (SRX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SRX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.074801 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga StorX Network (SRX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SRX adalah $0.075037 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga StorX Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.07473$ 0.07473 $ 0.07473 Perubahan Harga (24 Jam) +1.27% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Volume (24 Jam) -- Harga SRX terbaru adalah $ 0.07473. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.27%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 10.52K. Selanjutnya, suplai beredar SRX adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga SRX Live

Harga Lampau StorX Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live StorX Network, harga StorX Network saat ini adalah 0.07473USD. Suplai StorX Network(SRX) yang beredar adalah 0.00 SRX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001010 $ 0.07474 $ 0.0736

7 Hari -0.02% $ -0.002309 $ 0.07719 $ 0.07345

30 Days -0.07% $ -0.006269 $ 0.08982 $ 0.07345 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, StorX Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001010 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, StorX Network trading pada harga tertinggi $0.07719 dan terendah $0.07345 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SRX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, StorX Network telah mengalami perubahan -0.07% , mencerminkan sekitar $-0.006269 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SRX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga StorX Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SRX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga StorX Network (SRX )? Modul Prediksi Harga StorX Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SRX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap StorX Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SRX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga StorX Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SRX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SRX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan StorX Network.

Mengapa Prediksi Harga SRX Penting?

Prediksi Harga SRX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SRX sekarang? Menurut prediksi Anda, SRX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SRX bulan depan? Menurut alat prediksi harga StorX Network (SRX), prakiraan harga SRX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SRX pada tahun 2026? Harga 1 StorX Network (SRX) hari ini adalah $0.07473 . Menurut modul prediksi di atas, SRX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SRX pada tahun 2027? StorX Network (SRX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SRX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SRX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, StorX Network (SRX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SRX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, StorX Network (SRX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SRX pada tahun 2030? Harga 1 StorX Network (SRX) hari ini adalah $0.07473 . Menurut modul prediksi di atas, SRX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SRX untuk tahun 2040? StorX Network (SRX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SRX pada tahun 2040.