Harga live StorX Network hari ini adalah 0.07413 USD. Lacak informasi harga aktual SRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live StorX Network hari ini adalah 0.07413 USD. Lacak informasi harga aktual SRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga StorX Network(SRX)

Harga Live 1 SRX ke USD:

$0.07413
+0.02%1D
USD
Grafik Harga Live StorX Network (SRX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:28 (UTC+8)

Informasi Harga StorX Network (SRX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07345
Low 24 Jam
$ 0.07421
High 24 Jam

$ 0.07345
$ 0.07421
--
--
-0.10%

+0.02%

-4.54%

-4.54%

Harga aktual StorX Network (SRX) adalah $ 0.07413. Selama 24 jam terakhir, SRX diperdagangkan antara low $ 0.07345 dan high $ 0.07421, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSRX adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SRX telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, +0.02% selama 24 jam, dan -4.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar StorX Network (SRX)

--
$ 9.83K
$ 42.67M
--
575,617,799
XDC

Kapitalisasi Pasar StorX Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.83K. Suplai beredar SRX adalah --, dan total suplainya sebesar 575617799. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.67M.

Riwayat Harga StorX Network (SRX) USD

Pantau perubahan harga StorX Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000148+0.02%
30 Days$ -0.0075-9.19%
60 Hari$ +0.00033+0.44%
90 Hari$ +0.01248+20.24%
Perubahan Harga StorX Network Hari Ini

Hari ini, SRX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000148 (+0.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga StorX Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0075 (-9.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga StorX Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SRX terlihat mengalami perubahan $ +0.00033 (+0.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga StorX Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01248 (+20.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari StorX Network (SRX)?

Lihat halaman Riwayat Harga StorX Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StorX Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang StorX Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StorX Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StorX Network (USD)

Berapa nilai StorX Network (SRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StorX Network (SRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StorX Network.

Cek prediksi harga StorX Network sekarang!

Tokenomi StorX Network (SRX)

Memahami tokenomi StorX Network (SRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRX sekarang!

Cara membeli StorX Network (SRX)

Ingin mengetahui cara membeli StorX Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StorX Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SRX ke Mata Uang Lokal

1 StorX Network(SRX) ke VND
1,950.73095
1 StorX Network(SRX) ke AUD
A$0.1141602
1 StorX Network(SRX) ke GBP
0.0563388
1 StorX Network(SRX) ke EUR
0.0637518
1 StorX Network(SRX) ke USD
$0.07413
1 StorX Network(SRX) ke MYR
RM0.3098634
1 StorX Network(SRX) ke TRY
3.1268034
1 StorX Network(SRX) ke JPY
¥11.34189
1 StorX Network(SRX) ke ARS
ARS$107.5900581
1 StorX Network(SRX) ke RUB
6.0223212
1 StorX Network(SRX) ke INR
6.5731071
1 StorX Network(SRX) ke IDR
Rp1,235.4995058
1 StorX Network(SRX) ke PHP
4.3751526
1 StorX Network(SRX) ke EGP
￡E.3.5056077
1 StorX Network(SRX) ke BRL
R$0.3965955
1 StorX Network(SRX) ke CAD
C$0.1045233
1 StorX Network(SRX) ke BDT
9.0446013
1 StorX Network(SRX) ke NGN
106.6612092
1 StorX Network(SRX) ke COP
$284.0224233
1 StorX Network(SRX) ke ZAR
R.1.2883794
1 StorX Network(SRX) ke UAH
3.1179078
1 StorX Network(SRX) ke TZS
T.Sh.182.13741
1 StorX Network(SRX) ke VES
Bs16.82751
1 StorX Network(SRX) ke CLP
$69.90459
1 StorX Network(SRX) ke PKR
Rs20.9521032
1 StorX Network(SRX) ke KZT
38.9946039
1 StorX Network(SRX) ke THB
฿2.401812
1 StorX Network(SRX) ke TWD
NT$2.2972887
1 StorX Network(SRX) ke AED
د.إ0.2720571
1 StorX Network(SRX) ke CHF
Fr0.059304
1 StorX Network(SRX) ke HKD
HK$0.5759901
1 StorX Network(SRX) ke AMD
֏28.347312
1 StorX Network(SRX) ke MAD
.د.م0.689409
1 StorX Network(SRX) ke MXN
$1.3773354
1 StorX Network(SRX) ke SAR
ريال0.2779875
1 StorX Network(SRX) ke ETB
Br11.4078657
1 StorX Network(SRX) ke KES
KSh9.5746308
1 StorX Network(SRX) ke JOD
د.أ0.05255817
1 StorX Network(SRX) ke PLN
0.2727984
1 StorX Network(SRX) ke RON
лв0.326172
1 StorX Network(SRX) ke SEK
kr0.7086828
1 StorX Network(SRX) ke BGN
лв0.1252797
1 StorX Network(SRX) ke HUF
Ft24.7838829
1 StorX Network(SRX) ke CZK
1.5626604
1 StorX Network(SRX) ke KWD
د.ك0.02268378
1 StorX Network(SRX) ke ILS
0.2424051
1 StorX Network(SRX) ke BOB
Bs0.511497
1 StorX Network(SRX) ke AZN
0.126021
1 StorX Network(SRX) ke TJS
SM0.6834786
1 StorX Network(SRX) ke GEL
0.2008923
1 StorX Network(SRX) ke AOA
Kz67.636212
1 StorX Network(SRX) ke BHD
.د.ب0.02787288
1 StorX Network(SRX) ke BMD
$0.07413
1 StorX Network(SRX) ke DKK
kr0.4788798
1 StorX Network(SRX) ke HNL
L1.9481364
1 StorX Network(SRX) ke MUR
3.40998
1 StorX Network(SRX) ke NAD
$1.2876381
1 StorX Network(SRX) ke NOK
kr0.756126
1 StorX Network(SRX) ke NZD
$0.1312101
1 StorX Network(SRX) ke PAB
B/.0.07413
1 StorX Network(SRX) ke PGK
K0.3165351
1 StorX Network(SRX) ke QAR
ر.ق0.2698332
1 StorX Network(SRX) ke RSD
дин.7.5264189
1 StorX Network(SRX) ke UZS
soʻm882.4998588
1 StorX Network(SRX) ke ALL
L6.2172831
1 StorX Network(SRX) ke ANG
ƒ0.1326927
1 StorX Network(SRX) ke AWG
ƒ0.133434
1 StorX Network(SRX) ke BBD
$0.14826
1 StorX Network(SRX) ke BAM
KM0.1252797
1 StorX Network(SRX) ke BIF
Fr218.60937
1 StorX Network(SRX) ke BND
$0.096369
1 StorX Network(SRX) ke BSD
$0.07413
1 StorX Network(SRX) ke JMD
$11.8867455
1 StorX Network(SRX) ke KHR
297.7105278
1 StorX Network(SRX) ke KMF
Fr31.1346
1 StorX Network(SRX) ke LAK
1,611.5217069
1 StorX Network(SRX) ke LKR
රු22.6000131
1 StorX Network(SRX) ke MDL
L1.2683643
1 StorX Network(SRX) ke MGA
Ar333.918585
1 StorX Network(SRX) ke MOP
P0.59304
1 StorX Network(SRX) ke MVR
1.141602
1 StorX Network(SRX) ke MWK
MK128.474703
1 StorX Network(SRX) ke MZN
MT4.7406135
1 StorX Network(SRX) ke NPR
रु10.504221
1 StorX Network(SRX) ke PYG
525.72996
1 StorX Network(SRX) ke RWF
Fr107.56263
1 StorX Network(SRX) ke SBD
$0.6093486
1 StorX Network(SRX) ke SCR
1.1156565
1 StorX Network(SRX) ke SRD
$2.854005
1 StorX Network(SRX) ke SVC
$0.6478962
1 StorX Network(SRX) ke SZL
L1.2868968
1 StorX Network(SRX) ke TMT
m0.259455
1 StorX Network(SRX) ke TND
د.ت0.21935067
1 StorX Network(SRX) ke TTD
$0.5018601
1 StorX Network(SRX) ke UGX
Sh259.15848
1 StorX Network(SRX) ke XAF
Fr42.10584
1 StorX Network(SRX) ke XCD
$0.200151
1 StorX Network(SRX) ke XOF
Fr42.10584
1 StorX Network(SRX) ke XPF
Fr7.63539
1 StorX Network(SRX) ke BWP
P0.9970485
1 StorX Network(SRX) ke BZD
$0.1490013
1 StorX Network(SRX) ke CVE
$7.1046192
1 StorX Network(SRX) ke DJF
Fr13.12101
1 StorX Network(SRX) ke DOP
$4.7673003
1 StorX Network(SRX) ke DZD
د.ج9.6784128
1 StorX Network(SRX) ke FJD
$0.1690164
1 StorX Network(SRX) ke GNF
Fr644.56035
1 StorX Network(SRX) ke GTQ
Q0.5678358
1 StorX Network(SRX) ke GYD
$15.5050308
1 StorX Network(SRX) ke ISK
kr9.34038

Sumber Daya StorX Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StorX Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi StorX Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StorX Network

Berapa nilai StorX Network (SRX) hari ini?
Harga live SRX dalam USD adalah 0.07413 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SRX ke USD saat ini?
Harga SRX ke USD saat ini adalah $ 0.07413. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar StorX Network?
Kapitalisasi pasar SRX adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SRX?
Suplai beredar SRX adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SRX?
SRX mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SRX?
SRX mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SRX?
Volume perdagangan 24 jam live SRX adalah $ 9.83K USD.
Akankah harga SRX naik lebih tinggi tahun ini?
SRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

