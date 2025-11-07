Apa yang dimaksud dengan StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang StorX Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StorX Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StorX Network (USD)

Berapa nilai StorX Network (SRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StorX Network (SRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StorX Network.

Cek prediksi harga StorX Network sekarang!

Tokenomi StorX Network (SRX)

Memahami tokenomi StorX Network (SRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRX sekarang!

Cara membeli StorX Network (SRX)

Ingin mengetahui cara membeli StorX Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StorX Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SRX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya StorX Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StorX Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StorX Network Berapa nilai StorX Network (SRX) hari ini? Harga live SRX dalam USD adalah 0.07413 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SRX ke USD saat ini? $ 0.07413 . Cobalah Harga SRX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar StorX Network? Kapitalisasi pasar SRX adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SRX? Suplai beredar SRX adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SRX? SRX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SRX? SRX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan SRX? Volume perdagangan 24 jam live SRX adalah $ 9.83K USD . Akankah harga SRX naik lebih tinggi tahun ini? SRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting StorX Network (SRX)

