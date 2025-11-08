Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Taraxa Coin untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TARA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli TARA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Taraxa Coin % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0007648 $0.0007648 $0.0007648 +19.87% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Taraxa Coin untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Taraxa Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000764 pada tahun 2025. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Taraxa Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000803 pada tahun 2026. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TARA pada tahun 2027 adalah $ 0.000843 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TARA pada tahun 2028 adalah $ 0.000885 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TARA pada tahun 2029 adalah $ 0.000929 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TARA pada tahun 2030 adalah $ 0.000976 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Taraxa Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001589. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Taraxa Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002589. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000764 0.00%

2026 $ 0.000803 5.00%

2027 $ 0.000843 10.25%

2028 $ 0.000885 15.76%

2029 $ 0.000929 21.55%

2030 $ 0.000976 27.63%

2031 $ 0.001024 34.01%

2032 $ 0.001076 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001129 47.75%

2034 $ 0.001186 55.13%

2035 $ 0.001245 62.89%

2036 $ 0.001308 71.03%

2037 $ 0.001373 79.59%

2038 $ 0.001442 88.56%

2039 $ 0.001514 97.99%

2040 $ 0.001589 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Taraxa Coin Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000764 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000764 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000765 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000767 0.41% Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TARA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000764 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TARA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000764 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TARA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000765 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TARA adalah $0.000767 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Taraxa Coin Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0007648$ 0.0007648 $ 0.0007648 Perubahan Harga (24 Jam) +19.87% Kap. Pasar $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Suplai Peredaran 5.81B 5.81B 5.81B Volume (24 Jam) $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Volume (24 Jam) -- Harga TARA terbaru adalah $ 0.0007648. Perubahan 24 jamnya sebesar +19.87%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 93.74K. Selanjutnya, suplai beredar TARA adalah 5.81B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.44M. Lihat Harga TARA Live

Cara Membeli Taraxa Coin (TARA) Mencoba untuk membeli TARA? Anda sekarang dapat membeli TARA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Taraxa Coin dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli TARA Sekarang

Harga Lampau Taraxa Coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Taraxa Coin, harga Taraxa Coin saat ini adalah 0.000764USD. Suplai Taraxa Coin(TARA) yang beredar adalah 0.00 TARA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.44M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000035 $ 0.000764 $ 0.000628

7 Hari -0.05% $ -0.000048 $ 0.000943 $ 0.000590

30 Days -0.31% $ -0.000352 $ 0.001281 $ 0.000590 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Taraxa Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000035 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Taraxa Coin trading pada harga tertinggi $0.000943 dan terendah $0.000590 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TARA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Taraxa Coin telah mengalami perubahan -0.31% , mencerminkan sekitar $-0.000352 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TARA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Taraxa Coin lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TARA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Taraxa Coin (TARA )? Modul Prediksi Harga Taraxa Coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TARA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Taraxa Coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TARA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Taraxa Coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TARA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TARA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Taraxa Coin.

Mengapa Prediksi Harga TARA Penting?

Prediksi Harga TARA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TARA sekarang? Menurut prediksi Anda, TARA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TARA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Taraxa Coin (TARA), prakiraan harga TARA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TARA pada tahun 2026? Harga 1 Taraxa Coin (TARA) hari ini adalah $0.000764 . Menurut modul prediksi di atas, TARA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TARA pada tahun 2027? Taraxa Coin (TARA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TARA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TARA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Taraxa Coin (TARA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TARA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Taraxa Coin (TARA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TARA pada tahun 2030? Harga 1 Taraxa Coin (TARA) hari ini adalah $0.000764 . Menurut modul prediksi di atas, TARA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TARA untuk tahun 2040? Taraxa Coin (TARA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TARA pada tahun 2040. Daftar Sekarang